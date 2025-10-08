Трансферный капкан: почему Зенит требует миллионы от обанкротившихся Химок

Футбольный клуб "Зенит" подал заявление в Арбитражный суд Московской области с требованием включить задолженность перед ним в размере 77,4 миллиона рублей в реестр кредиторов обанкротившихся "Химок". Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на официальном сайте суда.
Заявление петербургского клуба поступило в суд 6 октября, однако пока не принято к рассмотрению. Причина — отсутствие документов, подтверждающих оплату государственной пошлины. После устранения этого недочёта "Зенит" сможет повторно направить заявление, чтобы участвовать в процедуре банкротства подмосковного клуба.
"На данный момент заявление оставлено без движения из-за непредставления квитанции об уплате пошлины", — уточняется в материалах суда.
Речь идёт о долге, образовавшемся ещё в период выступления "Химок" в Российской Премьер-Лиге. Источники, близкие к клубам, предполагают, что задолженность может быть связана с трансферными или арендными обязательствами между командами.
18 июня официальный телеграм-канал "Химок" объявил о приостановке деятельности клуба. Основной причиной стали финансовые трудности, из-за которых команда не смогла получить лицензию РФС-I, необходимую для участия в чемпионате России.
В последнем сезоне РПЛ (2024/2025) "Химки" заняли 12-е место, набрав 29 очков в 30 матчах. После вылета из высшего дивизиона клуб оказался в сложной ситуации: долги перед игроками, подрядчиками и партнёрами превысили несколько сотен миллионов рублей.
Теперь судьба "Химок" зависит от решения суда и позиции кредиторов. Если заявление "Зенита" будет принято, он сможет претендовать на часть средств, которые будут выручены в ходе ликвидации или реструктуризации долгов клуба.
Пока в списке кредиторов значатся как частные компании, так и поставщики спортивного оборудования. Не исключено, что в ближайшее время в суд обратятся и другие клубы, имевшие финансовые отношения с подмосковной командой.
