Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком
Нефтяная передышка или начало новой игры? Что скрывает запрет на экспорт топлива
План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой
Холодная правда осенней обработки: когда уже поздно спасать малину и почему фунгициды не работают

Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды

Спорт

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Криштиану Роналду, отметив, что легендарный нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по праву входит в число трёх величайших футболистов всех времён.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

"Он не знает, что такое предел"

В интервью изданию Record Чеферин подчеркнул, что Роналду не просто выдающийся спортсмен, а человек, который воплотил идею безграничного стремления к совершенству.

"Я считаю его безусловно величайшим промоутером Португалии в мире. И никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. Он не хочет останавливаться, хочет продолжать", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Глава европейского футбола добавил, что заслуги Роналду невозможно перечислить за короткое время. Его достижения охватывают не только футбольное поле, но и благотворительную деятельность, которой спортсмен занимается без лишнего шума.

Уважение к легенде

По словам Чеферина, Роналду стал символом трудолюбия, целеустремлённости и профессионализма. За свою карьеру португалец выиграл чемпионаты в четырёх странах, пять раз стал обладателем "Золотого мяча" и установил рекорд по числу голов за национальную сборную.

Президент УЕФА подчеркнул, что вклад Роналду в развитие мирового футбола сравним лишь с достижениями немногих великих игроков прошлого.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Последние материалы
Как превратить выставку в пытку для собаки: роковая ошибка, которую совершают 9 из 10 владельцев
Трансферный капкан: почему Зенит требует миллионы от обанкротившихся Химок
Наташа Королёва ломает стереотипы: как она удивляет организаторов мероприятий
Волосы, которые не виноваты: правда о наращивании без глянцевых преувеличений
Осень решает, каким будет твоё тело весной: как превратить холод в союзника массы и силы
ВСУ на последнем дыхании: Запад скрывает страшную правду
Чистка в ФБР: уволены агенты, докопавшиеся до истины о Трампе
Ракетный предел: почему США не смогут спасти Украину оружием
Ядерный след Tomahawk: чем ответит Россия на новый вызов
Осенний яд для грядок: одна ложка удобрений — и весной клубники не будет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.