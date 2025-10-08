Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Криштиану Роналду, отметив, что легендарный нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по праву входит в число трёх величайших футболистов всех времён.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Криштиану Роналду ЧМ 2018

"Он не знает, что такое предел"

В интервью изданию Record Чеферин подчеркнул, что Роналду не просто выдающийся спортсмен, а человек, который воплотил идею безграничного стремления к совершенству.

"Я считаю его безусловно величайшим промоутером Португалии в мире. И никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. Он не хочет останавливаться, хочет продолжать", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Глава европейского футбола добавил, что заслуги Роналду невозможно перечислить за короткое время. Его достижения охватывают не только футбольное поле, но и благотворительную деятельность, которой спортсмен занимается без лишнего шума.

Уважение к легенде

По словам Чеферина, Роналду стал символом трудолюбия, целеустремлённости и профессионализма. За свою карьеру португалец выиграл чемпионаты в четырёх странах, пять раз стал обладателем "Золотого мяча" и установил рекорд по числу голов за национальную сборную.

Президент УЕФА подчеркнул, что вклад Роналду в развитие мирового футбола сравним лишь с достижениями немногих великих игроков прошлого.