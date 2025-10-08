Динамо Москва: 4 шайбы, 3 победы подряд — что стоит за взлетом команды

Спорт

Московское "Динамо" продолжает уверенное выступление в КХЛ: на домашнем льду стадиона "ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва" бело-голубые обыграли уфимский "Салават Юлаев" со счётом 4:1.

Фото: commons.wikimedia.org by Олег Бхамбри (Вольтметро), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ХК "Динамо"

Матч стал для москвичей третьей подряд победой и шестым успехом в последних семи встречах — команда заметно набрала ход.

Ход матча

С первых минут хозяева действовали агрессивно, активно прессингуя соперника в его зоне. Уже в первом периоде счёт открыл канадский нападающий Дилан Сикура, воспользовавшись ошибкой уфимской обороны. В середине встречи преимущество "Динамо" удвоил Седрик Пакетт, а под занавес второго периода отличился Никита Гусев, реализовав большинство.

"Салават Юлаев" пытался вернуться в игру — в начале третьего периода Ярослав Цулыгин сократил отставание, но надежды гостей были недолгими: точный бросок Девина Броссо поставил окончательную точку в матче.

Что дальше

Победа укрепила позиции "Динамо" в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. Команда уверенно борется за лидерство и демонстрирует стабильную игру в атаке — за последние семь матчей динамовцы забросили 24 шайбы.

Для "Салавата Юлаева" поражение стало вторым подряд. Уфимцы продолжают искать оптимальные сочетания звеньев и пытаются стабилизировать игру в обороне.

Следующие матчи обе команды проведут 10 октября: "Динамо" примет ЦСКА, а "Салават Юлаев" отправится в гости к московскому "Спартаку".