Пропотеть болезнь опасный миф: посещение спортзала может стоить здоровья — вирусу только это и нужно

Спорт

Многие уверены, что "движение — жизнь" даже в период простуды. Однако врачи предупреждают: попытки "пропотеть болезнь" в спортзале могут обернуться серьёзными осложнениями. Интенсивные нагрузки в момент, когда организм борется с вирусом, наносят вред не только самому спортсмену, но и окружающим.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

"Заниматься в зале в состоянии болезни — это как минимум неуважение к окружающим. Человек приходит в зал, где ограниченный воздух, ограниченное количество площади и много других людей. В итоге он целенаправленно всех заражает", — отметила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Болезнь и спорт несовместимы

Во время инфекции организм направляет все силы на борьбу с вирусом. Любая физическая нагрузка отвлекает эти ресурсы, снижая эффективность иммунного ответа.

"Резервы организма ограниченные. Если человек заболел, то эти резервы направлены на выздоровление. А при тренировках мы переориентируем их в другое место. Но мы не можем и тут держать защиту, и там держать защиту", — пояснила врач.

Это означает, что, продолжая тренироваться с температурой или насморком, человек рискует затянуть болезнь и заработать осложнения — от бронхита до пневмонии.

"Он может довести себя до того, что болезнь приведёт к серьёзной пневмонии или к другим осложнениям. При повышенной температуре у нас и так идёт дополнительный распад мышц. И если дать ещё нагрузку, в какой-то момент могут просто отключиться почки", — предупредила врач.

Симптомы

Иногда люди не ощущают себя сильно больными, но это не значит, что можно возвращаться к тренировкам. Медики советуют отказаться от зала, если наблюдаются:

  1. Повышенная температура, даже незначительная.
  2. Озноб, слабость, боли в мышцах.
  3. Кашель, насморк, боль в горле.
  4. Нарушения сна и аппетита.

Даже лёгкая простуда требует отдыха минимум 5-7 дней. За это время организм успеет справиться с вирусом, и только после этого можно думать о постепенном возвращении к нагрузкам.

Как правильно возвращаться к тренировкам

Шаг 1. Подождите полного выздоровления

Не стоит спешить: первые три дня после исчезновения симптомов всё ещё возможны внутренние воспаления. Лучше выждать неделю, чем снова заболеть.

Шаг 2. Начинайте с лёгких нагрузок

Первые тренировки должны быть короткими (до 30 минут) и умеренными. Лучше отдать предпочтение ходьбе, растяжке, йоге.

Шаг 3. Контролируйте пульс

Если сердцебиение учащается сильнее обычного, остановитесь. Организм ещё не готов к прежним нагрузкам.

Шаг 4. Следите за гидратацией и питанием

После болезни важно восполнить запасы белка, электролитов и витаминов. Подойдут продукты с высоким содержанием магния, калия и витамина C.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться с температурой.
    Последствие: риск воспаления миокарда или почечной недостаточности.
    Альтернатива: тёплое питьё, обильный отдых, ингаляции.
  • Ошибка: выходить в спортзал при кашле.
    Последствие: заражение окружающих и ухудшение дыхания.
    Альтернатива: лёгкая дыхательная гимнастика дома.
  • Ошибка: увеличивать дозу витаминов "для ускорения выздоровления".
    Последствие: перегрузка печени.
    Альтернатива: сбалансированное питание и умеренные добавки по рекомендации врача.

Пропал прогресс

Спортсмены часто боятся потерять форму. Но по данным спортивных физиологов, 1-2 недели отдыха практически не влияют на силу и выносливость. Более того, короткая пауза может даже повысить эффективность последующих тренировок, если мышцы успеют восстановиться.

FAQ

Можно ли тренироваться при лёгком насморке?
Нет. Даже лёгкие симптомы означают, что иммунитет занят борьбой с вирусом. Лучше отдохнуть пару дней.

Когда можно снова идти в зал после болезни?
Не раньше чем через 5-7 дней после исчезновения симптомов, при условии нормальной температуры и самочувствия.

Что пить для восстановления?
Подойдут тёплые напитки без кофеина, травяные чаи, растворы электролитов и белковые коктейли без стимуляторов.

Мифы и правда о спорте и простуде

Миф: если сильно пропотеть, болезнь "выйдет".
Правда: высокая температура и потливость не ускоряют выздоровление, а перегревают организм.

Миф: тренировка укрепит иммунитет даже во время болезни.
Правда: иммунитет укрепляется регулярными занятиями, но не во время инфекции.

Миф: можно заниматься, если нет температуры.
Правда: даже без температуры воспалительные процессы продолжаются, и нагрузка мешает их завершению.

Сон и психология

Во время болезни важно не только физически отдохнуть, но и психологически расслабиться. Качественный сон усиливает выработку цитокинов — белков, помогающих иммунной системе. Недосып же, наоборот, увеличивает уровень кортизола, который подавляет защитные функции.

Гораздо мудрее временно отказаться от тренировок, восстановить силы, укрепить иммунитет и лишь потом постепенно возвращаться к привычному ритму. Настоящая забота о здоровье — это умение вовремя остановиться.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
