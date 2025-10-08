Вы считаете белок неправильно. И вот что из-за этого происходит с твоим телом

Белок — тема, о которой говорят все, но понимают не всегда. Казалось бы, что тут сложного: ешь больше — и мышцы растут. Но на деле всё не так просто. Сколько граммов нужно именно вам? Как считать — от текущего или от целевого веса? И почему из двух одинаковых порций белка одна работает лучше другой? Разберёмся спокойно и по существу.

Зачем вообще нужен белок

Белок — это строительный материал для всего организма. Он участвует в формировании клеток, мышц, ферментов, гормонов и даже иммунных клеток.

Важно понимать: белок нужен всегда — и тем, кто набирает массу, и тем, кто худеет. Только роль его немного разная.

При наборе массы белок помогает восстанавливаться после тренировок и создавать новые мышечные волокна. Без него рост невозможен.

При сушке или похудении он защищает мышцы от разрушения. Когда калорий не хватает, организм ищет источник энергии. Белок помогает использовать жир, а не мышечную ткань, и сохраняет форму тела.

Вот почему белок — главный элемент и в рационе бодибилдера, и в меню тех, кто просто хочет подтянуть фигуру.

Основные нормы: с чего начать

Самая распространённая рекомендация для активных людей — 1,5-2 грамма белка на 1 кг массы тела. Это универсальная цифра, с которой можно начать.

Но есть важное уточнение: расчёт ведётся от целевого, а не текущего веса.

Предположим, человек весит 120 кг, но планирует снизить вес до 75 кг. Считать норму сразу от 75 кг нельзя — получится слишком большой дефицит. Лучше двигаться постепенно, снижая расчётный вес на 5-10% каждые несколько недель. Например: сначала брать 110 кг, потом 100 и только потом выходить на 75. Такой подход позволит телу адаптироваться без стресса.

Для большинства людей диапазон 1,5-2,5 г/кг полностью покрывает потребности. Всё, что выше 3 г, — уже перебор, если вы не профессиональный атлет или не используете спортивную фармакологию.

Кто и сколько должен есть белка

Цель Норма белка на кг веса Комментарий Поддержание формы 1,2-1,6 г Подходит при умеренной активности Похудение / сушка 1,8-2,2 г Защищает мышцы при дефиците калорий Набор массы 2-2,5 г Стимулирует рост и восстановление Профессиональный спорт 2,5-3,5 г Только при высоких нагрузках и контроле врача

Разные источники белка — разные результаты

Многие думают: если съел 150 г белка за день, то всё прекрасно. Но не весь белок одинаков. Его эффективность зависит от того, насколько хорошо организм может его усвоить.

Примерная биодоступность белка:

яичный или спортивный протеин — до 100%;

мясо, птица, рыба — 85-90%;

молочные продукты — 80-85%;

растительные источники (бобовые, грибы, орехи) — около 65-70%.

Получается, что если рацион состоит в основном из растительной пищи, то фактическое количество усвоенного белка будет меньше, чем указано в таблице калорийности.

Поэтому, если вы тщательно считаете БЖУ, корректируйте итоговую цифру на 10-15% вниз, чтобы получить реальную картину.

Как грамотно распределять белок в течение дня

Чтобы белок усваивался эффективно, не стоит съедать всё за один приём пищи. Организму проще усваивать его порциями по 25-40 г каждые 3-4 часа.

Идеальная схема:

завтрак — яйца, творог или йогурт;

обед — мясо, рыба или птица;

ужин — белок с овощами (например, индейка или морепродукты;

перекусы — протеиновый батончик, орехи, кефир.

При активных тренировках добавляют протеиновый коктейль после занятия — это быстрое питание для восстановления.

А что если вы не тренируетесь

Белок нужен и без спортзала. Он поддерживает здоровье кожи, ногтей, костей и иммунитета. Но нормы в этом случае ниже — 1-1,2 г/кг веса достаточно для поддержания обмена веществ.

Если физическая активность минимальна, а рацион состоит из обычных домашних блюд, важнее следить за качеством — чтобы белок поступал из натуральных продуктов, а не из фастфуда и колбас.

Плюсы и минусы белкового питания

Плюсы Минусы Поддерживает рост мышц и восстановление При избытке повышает нагрузку на почки Помогает дольше сохранять сытость Может вызывать дефицит клетчатки Ускоряет обмен веществ Требует больше воды Снижает риск потери мышц при похудении При одностороннем рационе возможен дефицит витаминов

FAQ

Как рассчитать белок без калькулятора?

Умножьте свой вес (в кг) на 1,5 или 2. Например, при 70 кг нужно около 105-140 г белка в день.

Что считается порцией белка?

100 г мяса, 2 яйца или 150 г творога содержат примерно 20-25 г белка.

Можно ли заменить мясо протеиновыми порошками?

Да, частично. Но спортивный протеин — это добавка, а не основа рациона. Натуральная еда должна оставаться приоритетом.

Мифы и правда

Миф: избыток белка превращается в мышцы.

Правда: мышцы растут только при тренировках и общем профиците калорий.

Миф: можно "запасти" белок в организме.

Правда: нет, излишки просто выводятся или превращаются в энергию.