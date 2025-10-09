Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интернет с небес: как солнечные самолёты пытались заменить спутники и почему мир к этому не готов
Дефекты речи можно исправить в любом возрасте: секреты эффективных упражнений
Тюмень заправляется в убыток: новые ценники на бензин
Бабушкин шик снова в моде: посуда, которую мы прятали, стала фетишем коллекционеров
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
В небе ЕС заметили новое явление — фон дер Ляйен назвала это частью войны
Миллер ошарашил заявлением: Россию ждет леденящий сюрприз этой зимой
Нарядные Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет: как супруги развлекаются в Лимасоле
Вспышка М2.0: Солнце готовится удивить Землю — чего ждать

Плоский живот и спокойный ум: позы, которые активируют внутренний огонь и сжигают жир

0:09
Спорт

Плоский живот — мечта, которую можно осуществить без изнурительных тренировок. Йога не только укрепляет мышцы, но и восстанавливает внутренний баланс, помогает телу работать слаженно и мягко сжигает лишний жир. Эти десять поз не требуют специальной подготовки и подходят тем, кто хочет начать с малого, но получить заметный результат.

Поза лодки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поза лодки

Как йога помогает убрать живот

В отличие от классического фитнеса, йога задействует не только тело, но и дыхание. Она укрепляет мышцы пресса, улучшает осанку, стабилизирует гормональный фон и ускоряет обмен веществ. Благодаря медленным движениям и глубокому дыханию активизируется работа внутренних органов, снижается уровень стресса — одной из главных причин отложения жира в области талии.

Эффективные позы для плоского живота

1. Кумбхакасана (планка). Укрепляет мышцы живота, плеч и спины. Держите тело прямым, без прогибов, опираясь на руки и носки. Задержитесь в позе 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время.

2. Паванамуктасана (освобождение ветра). Лёжа на спине, подтяните колени к груди и обнимите их руками. Эта поза улучшает пищеварение и снимает вздутие. Удерживайте положение до минуты.

3. Навасана (лодка). Сидя на полу, поднимите ноги и корпус так, чтобы тело напоминало букву "V". Держите баланс, напрягая пресс, и дышите спокойно.

4. Дханурасана (лук). Лежа на животе, захватите щиколотки и поднимите грудь. Позвоночник растягивается, а мышцы живота получают мягкую, но глубокую нагрузку.

5. Бхуджангасана (кобра). Поднимитесь на руках, не отрывая таз от пола. Поза раскрывает грудную клетку и укрепляет спину, снимает усталость.

6. Сету Бандхасана (мост). Лёжа на спине, согните ноги, приподнимите таз и зафиксируйте положение. Асана улучшает кровоток и тонизирует ягодицы.

7. Вирабхадрасана I (воин I). Сделайте широкий шаг вперёд, согните переднюю ногу и поднимите руки вверх. Поза развивает баланс и растягивает талию.

8. Вирабхадрасана II (воин II). Расставьте ноги шире, руки разведите в стороны. Сохраняйте прямую осанку и удерживайте позу 30 секунд.

9. Ардха Навасана (полулодка). Лёжа на полу, приподнимите ноги и плечи, держа руки вдоль тела. Это упражнение акцентирует нагрузку на нижнем прессе.

10. Уткатасана (поза стула). Встаньте прямо, согните колени, будто садитесь на невидимый стул. Руки вытяните вверх — почувствуйте, как работает весь корпус.

Таблица "Сравнение"

Поза Воздействие Уровень сложности
Кумбхакасана Сжигает жир, укрепляет пресс и спину Новичок
Навасана Работает на мышцы кора и бедер Средний
Дханурасана Растягивает живот и спину Средний
Вирабхадрасана Развивает равновесие и осанку Средний
Сету Бандхасана Успокаивает, улучшает кровообращение Любой уровень

Советы шаг за шагом

  1. Занимайтесь натощак или через 3 часа после еды.

  2. Перед практикой сделайте лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы.

  3. Не спешите: движения должны быть плавными и осознанными.

  4. Дышите ровно, через нос, концентрируясь на животе.

  5. Завершайте тренировку шавасаной — позой полного расслабления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Прогиб спины в планке.
    Последствие: Боль в пояснице.
    Альтернатива: Слегка опустите колени и держите позвоночник ровным.

  • Ошибка: Рывки при подъёме в позе лодки.
    Последствие: Перенапряжение шеи.
    Альтернатива: Выполняйте плавно, помогая себе дыханием.

  • Ошибка: Слишком резкий прогиб в кобре.
    Последствие: Перегрузка позвоночника.
    Альтернатива: Поднимайтесь не выше, чем позволяет спина.

А что если…

Если нет времени на полную практику, выберите три ключевые позы: планку, лодку и мост. Они задействуют все зоны живота и позволяют получить заметный результат при минимальных усилиях.

Плюсы и минусы йоги

Плюсы Минусы
Подходит для любого возраста Требует регулярности и терпения
Улучшает осанку и гибкость Первое время может вызывать мышечную боль
Снимает стресс и улучшает сон Нужна концентрация на дыхании
Укрепляет пресс и позвоночник Не заменяет интенсивные тренировки

FAQ

Сколько нужно заниматься, чтобы увидеть результат?
Достаточно 15-20 минут в день, пять раз в неделю. Первые изменения заметны уже через 2-3 недели.

Можно ли делать эти позы вечером?
Да, но лучше за 2-3 часа до сна — йога расслабляет тело и помогает уснуть.

Подходит ли практика после 40 лет?
Безусловно. Асаны укрепляют мышцы без лишнего давления на суставы.

Мифы и правда

  • Миф: Йога не помогает худеть.
    Правда: Йога активирует обмен веществ и снижает уровень стресса — это ускоряет похудение.

  • Миф: Йога — это растяжка.
    Правда: Йога сочетает физическую нагрузку, дыхание и работу с вниманием.

  • Миф: Эффект есть только от сложных поз.
    Правда: Даже простые асаны, выполненные правильно, дают результат.

Три интересных факта

  1. Некоторые позы йоги, например лодка, активно применяются в физиотерапии при болях в спине.

  2. Пятнадцать минут утренней практики заменяют час спокойной ходьбы по эффекту на метаболизм.

  3. Древние тексты утверждают, что правильное дыхание в асанах продлевает жизнь.

Исторический контекст

Йога возникла в Индии более пяти тысяч лет назад как духовная практика для укрепления тела и ума. Со временем её физический аспект стал основой современной фитнес-культуры. Сегодня йога признана во всём мире как безопасный и эффективный способ улучшить здоровье, осанку и эмоциональное состояние.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Еда и рецепты
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Нарядные Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет: как супруги развлекаются в Лимасоле
Вспышка М2.0: Солнце готовится удивить Землю — чего ждать
Пока мир режет, мода отращивает: почему длинные волосы снова побеждают ножницы
Соседи не догадываются о вашем трюке: парадокс превращает обычный арбуз в яркий вкус лета
Скрип сводит с ума даже на новых дворниках: где на самом деле кроется причина
Цены на билеты сорвались в пике: ноябрь стал самым дорогим месяцем для путешественников
Недооценённая аудитория: какой портрет современного зрителя нарисовала Юлия Высоцкая
Утренний чай на голодный желудок — друг или враг? Как одна привычка разрушает ваш организм
Шок в роддоме: Алёна Косторная откровенно о внешности сына после родов
Укус, который убивает: секреты невероятной мощи комодского варана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.