Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова вновь высказалась о браке единственной дочери: ядовитый комментарий балерины
Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент
Пожелтевшие фары предали машину: домашний рецепт вернёт им свет за копейки
Несокрушаемые семена переживают огонь, мороз и навоз: кошмар под видом милого сорняка
Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Молчаливый крик позвоночника: как несколько движений в день избавляют спину от боли и усталости
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка
Греция подарила миру белое золото: где попробовать сыр, о котором писал Гомер

Без этого гормона тренировки не работают — вот что важно знать о тестостероне

7:05
Спорт

О тестостероне говорят часто, но далеко не всегда понимают, насколько он важен не только для мужчин, но и для женщин. Этот гормон нередко называют символом энергии, выносливости и уверенности, однако его роль куда глубже. Тестостерон участвует почти во всех процессах — от формирования мышц до стабильности нервной системы.

Мышечная память
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мышечная память

Что такое тестостерон и где он вырабатывается

Тестостерон — это стероидный гормон, который синтезируется в мужских семенниках, женских яичниках и частично в надпочечниках. Его "сырьём" служит холестерин — то самое вещество, которого многие стараются избегать, не подозревая, что без него невозможно нормальное гормональное равновесие.

По сути, тестостерон работает как сигнальная система: он сообщает клеткам, когда нужно расти, восстанавливаться или адаптироваться к нагрузке. Он влияет на метаболизм, на состояние костей, мышц, сосудов и даже на настроение.

Зачем он нужен организму

Роль тестостерона не ограничивается только репродуктивной функцией. Он регулирует десятки процессов, которые определяют общее самочувствие и физическую форму:

  1. участвует в развитии и поддержании репродуктивной системы;

  2. стимулирует рост и укрепление костной ткани;

  3. отвечает за набор и сохранение мышечной массы;

  4. ускоряет синтез белка и восстановление после физических нагрузок;

  5. повышает силовые показатели и общую выносливость.

Для мужчин тестостерон также формирует внешние признаки — низкий тембр голоса, рост волос на теле, пропорции фигуры.
Для женщин он важен не меньше: помогает укрепить кости, улучшить плотность мышц и повысить эффективность тренировок.

Как поддерживать уровень тестостерона

Современный ритм жизни, стресс, неправильное питание и малоподвижность постепенно снижают выработку гормона. Чтобы не допустить этого, нужно воздействовать сразу на три ключевых фактора — физическую активность, восстановление и питание.

Силовые тренировки

Самый естественный способ стимулировать тестостерон — регулярные занятия силовыми упражнениями. Особенно полезны многосуставные движения: приседания, становая тяга, жим штанги, подтягивания, тяги.

Такие упражнения включают в работу сразу несколько групп мышц и вызывают мощный гормональный отклик. Чтобы тренировки приносили максимальную пользу, важно работать не только на количество повторов, а на силу — постепенно увеличивая вес и нагрузку.

Для тех, кто работает на массу, силовой формат помогает ускорить рост мышц. А в период "сушки" — сохранить уже достигнутые результаты. Главное правило: равномерная нагрузка на всё тело. Тренировка только рук или пресса не даст того эффекта, что работа со спиной и ногами.

"Базовые упражнения активируют сразу несколько гормональных цепочек и помогают поддерживать уровень тестостерона даже после тренировки", — отметил спортивный физиолог Иван Петров.

Контроль стресса и полноценный сон

Даже самый эффективный тренинг не принесёт результата, если организм не восстанавливается. Перетренированность и хронический стресс — прямой путь к снижению выработки гормонов.

Тело должно получать отдых. Оптимально — 7-8 часов сна в тёмной комнате, без гаджетов и света. Именно ночью, в фазах глубокого сна, вырабатывается наибольшее количество тестостерона.

Недосып, наоборот, разрушает гормональный баланс и замедляет обмен веществ. Если вы чувствуете упадок сил и раздражительность — начните не с новых упражнений, а с режима сна.

Питание: баланс, а не диета

Тестостерон напрямую зависит от рациона. Лишний вес и большое количество жира снижают его выработку. Но полностью исключать жиры нельзя — без них не произойдёт синтеза гормонов.

Важно не сокращать жиры до минимума, а выбирать правильные источники:

  • рыбу (лосось, скумбрия, сардины);

  • орехи и авокадо;

  • яйца и молочные продукты;

  • мясо птицы и говядину умеренной жирности.

А вот фастфуд, маргарин, трансжиры и сладости лучше ограничить.
Не менее важно соблюдать баланс БЖУ — белков, жиров и углеводов — и следить за общим уровнем калорий. При нехватке энергии организм не будет синтезировать гормоны, ведь ему будет банально нечего перерабатывать.

А что если…

  • Вы не занимаетесь спортом?
    Достаточно начать с коротких 20-30-минутных тренировок трижды в неделю. Главное — регулярность.

  • Нет доступа к залу?
    Подойдут упражнения с собственным весом: отжимания, приседания, подтягивания.

  • Сложно наладить питание?
    Попробуйте дневник питания или приложения, где можно отслеживать БЖУ — это поможет контролировать рацион.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы естественного повышения тестостерона Минусы при его снижении
Ускорение обмена веществ Повышенная утомляемость
Рост силы и выносливости Потеря мышечной массы
Улучшение настроения и концентрации Перепады эмоций
Повышение либидо Снижение мотивации
Здоровье костей и суставов Хрупкость костей

FAQ

Как понять, что уровень тестостерона снижен?
Основные признаки — хроническая усталость, снижение силы, апатия, набор жира и падение либидо.

Стоит ли принимать добавки для повышения гормона?
Без анализов — нет. Лучше начать с нормализации сна, питания и физической активности.

Сколько нужно тренироваться, чтобы повысить уровень?
Достаточно 3-4 силовых тренировки в неделю по 40-60 минут с акцентом на базовые упражнения.

Мифы и правда

Миф: чем больше тренироваться, тем выше уровень тестостерона.
Правда: при перетренированности гормон падает, а растёт уровень кортизола.

Миф: тестостерон нужен только мужчинам.
Правда: у женщин он тоже отвечает за прочность костей, мышечный тонус и настроение.

Миф: после 30 лет выработка тестостерона резко прекращается.
Правда: уровень снижается постепенно, и его можно поддерживать с помощью правильного образа жизни.

3 интересных факта

  1. Пик выработки тестостерона у мужчин приходится на утро, примерно с 4 до 8 часов.

  2. Солнечный свет стимулирует синтез витамина D, который напрямую связан с уровнем тестостерона.

  3. У женщин тестостерон помогает регулировать уровень энергии во время менструального цикла.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Наука и техника
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Бежевый больше не спасёт: новый тренд заставил забыть про нюд — теперь в моде вкус и темперамент
Пожелтевшие фары предали машину: домашний рецепт вернёт им свет за копейки
Несокрушаемые семена переживают огонь, мороз и навоз: кошмар под видом милого сорняка
Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Молчаливый крик позвоночника: как несколько движений в день избавляют спину от боли и усталости
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка
Греция подарила миру белое золото: где попробовать сыр, о котором писал Гомер
Воздух становится чище, чем после грозы: древний способ освежить дом без свечей и освежителей
Без этого гормона тренировки не работают — вот что важно знать о тестостероне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.