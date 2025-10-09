Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из кастрюли бедняка — на королевский бал: история супа, что заставил Францию плакать
Тайна серьёзного образа: почему Виктория Бекхэм перестала улыбаться на публике из-за привычки мужа
Гладко было на снегу — да вот асфальт подвёл: опасные сюрпризы зимних шин
Лучше любого психолога: как собака воспитывает в ребёнке качества, которые не купить за деньги
За кулисами неба: чего боятся бортпроводники и как пассажирам сделать полет безопаснее
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Шрекинг захватывает зумеров: почему молодёжь сознательно выбирает партнёров попроще
Топливная блокада? Киргизия закрутила гайки для нефтяных поставок
Мифы о солярии развеяны: правда и вымысел о загаре в 21 веке — готовьтесь удивляться

Девять месяцев движения: спорт, который помогает выносить ребёнка и не навредить

1:11
Спорт

Беременность — особое время, когда привычный ритм жизни требует мягкой перестройки. Всё больше женщин стараются сохранить физическую активность даже в этот период, ведь спорт помогает чувствовать себя лучше, следить за весом и подготовиться к родам. Главное — знать, какие нагрузки безопасны, а от каких лучше отказаться.

Фитнес для беременных
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес для беременных

Можно ли заниматься спортом во время беременности

Физическая активность полезна и будущей маме, и малышу. Регулярные тренировки укрепляют мышцы спины, пресса и таза, поддерживают сердце, лёгкие и сосуды, а также помогают избежать лишнего веса и отёков.

• нормализуют артериальное давление;
• снижают риск осложнений при родах;
• улучшают обмен веществ и кровообращение;
• уменьшают уровень стресса;
• улучшают сон и настроение;
• ускоряют восстановление после родов.

"Занятия спортом во время беременности укрепляют тело и делают женщину увереннее в родах", — отметила фитнес-тренер и йога-терапевт Лера Буры.

Но перед началом тренировок обязательно нужно проконсультироваться с акушером-гинекологом: даже лёгкая нагрузка подходит не всем.

Противопоказания к тренировкам

Существуют состояния, при которых физическая активность противопоказана:

• предлежание плаценты;
• маточные кровотечения;
• заболевания сердца, почек, печени;
• гипертонус матки;
• гестоз, сопровождающийся повышенным давлением и отёками;
• тяжёлая анемия;
• склонность к тромбозам;
• воспалительные процессы.

Также опасны виды спорта с риском падения или удара: единоборства, горные лыжи, скейтбординг, конный спорт, ролики, прыжки в воду и бодифлекс (из-за задержки дыхания). Нежелательны и вибрационные нагрузки — езда на мотоцикле или скутере, которые повышают риск гипертонуса.

Разрешённые виды спорта

Главное правило — выбирать спокойные, контролируемые формы активности.

Пешие прогулки. Самый безопасный способ оставаться в движении, укрепить мышцы ног и спины. Улучшают кровоток между матерью и ребёнком.
Ходьба по лестнице. При умеренном темпе помогает держать мышцы в тонусе.
Плавание. Снимает нагрузку с позвоночника, развивает выносливость, укрепляет дыхательную систему и спину. Аквааэробика для беременных особенно полезна.
Йога. Специальные направления учат расслаблению, правильному дыханию и осознанному движению.
Пилатес. Развивает гибкость и координацию, помогает подготовить тело к родам.
Гимнастика с фитболом. Укрепляет мышцы пресса и таза, снижает риск болей в спине.
Лыжи по ровной местности. В зимний период заменяют прогулки, укрепляя мышцы ног.

Если тренировки были привычной частью жизни до беременности, их можно продолжать, но снизив интенсивность. Максимальная частота пульса — до 100 ударов в минуту через 5 минут после упражнения.

Физическая активность по триместрам

Первый триместр

Главная цель — адаптация. Умеренные нагрузки помогают справиться с токсикозом, улучшают сон и пищеварение. Избегайте прыжков, глубоких наклонов, прогибов и упражнений на пресс.

Второй триместр

Самое стабильное время. Можно плавать, заниматься пилатесом, лёгкой гимнастикой. Тренировки снижают риск варикоза и отёков, поддерживают осанку.

Третий триместр

Всё внимание — на дыхание и расслабление. Избегайте утомительных упражнений, прыжков и наклонов. Подойдут мягкие растяжки и движения в воде.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: тренироваться как раньше.
Последствие: риск гипертонуса и переутомления.
Альтернатива: снизить нагрузку на 50% и следить за пульсом.

Ошибка: игнорировать сигналы тела.
Последствие: головокружение, боли, слабость.
Альтернатива: делать паузы и слушать ощущения.

Ошибка: заниматься в жарком и душном помещении.
Последствие: перегрев и потеря жидкости.
Альтернатива: выбирать хорошо проветриваемые залы.

Как организовать безопасные тренировки

  1. Начинайте с 20-30 минут в день и постепенно увеличивайте время до 60.

  2. Носите свободную хлопковую одежду и удобную обувь.

  3. Следите за дыханием — никакой задержки.

  4. Держите рядом воду.

  5. Не выполняйте упражнения на спине после 20 недели — это может нарушить кровоток.

  6. Прекращайте занятие при боли, головокружении или выделениях.

"Забота о себе во время беременности — это не отказ от движения, а умение слушать тело", — подчеркнула фитнес-тренер Лера Буры.

А что если раньше спортом не занимались?

Начинать всё же можно, но очень постепенно. Лучше выбрать прогулки, дыхательные практики или йогу для начинающих. Главное — регулярность. Даже лёгкая нагрузка по 30 минут в день положительно влияет на самочувствие.

Плюсы и минусы спорта во время беременности

Плюсы Минусы
укрепление мышц и суставов ограничение видов нагрузки
профилактика варикоза и отёков необходимость контроля пульса
улучшение сна и настроения риск при несоблюдении техники
подготовка к родам нужен допуск врача

FAQ

Можно ли бегать во время беременности?
Нет, особенно на поздних сроках. Лучше заменить бег быстрой ходьбой или плаванием.

Какая температура воды подходит для плавания?
Около 28-30 °C, чтобы избежать переохлаждения или перегрева.

Как понять, что нагрузка чрезмерна?
Если дыхание сбивается, появляется боль или усталость после тренировки — стоит снизить интенсивность.

Мифы и правда

Миф: беременным нужно лежать и беречь силы.
Правда: умеренная активность снижает риск осложнений.

Миф: фитнес опасен для ребёнка.
Правда: безопасные упражнения улучшают снабжение плода кислородом.

Миф: если не занималась до беременности, начинать поздно.
Правда: лёгкая гимнастика и йога допустимы даже на поздних сроках.

Интересные факты

• У женщин, занимавшихся во время беременности, роды в среднем проходят на 2 часа быстрее.
• Йога помогает снизить уровень тревожности на 30-40%.
• Плавание признано врачами самым безопасным видом спорта для будущих мам.

Физическая активность во время беременности — не запрет, а инструмент заботы о себе. Главное — слушать тело, советоваться с врачом и помнить: спокойное движение — лучшая поддержка для мамы и малыша.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Недвижимость
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Строгий отец против мажоров: почему Кончаловский запретил сыновьям рассчитывать на его состояние
Дело не в характере питомца: кошачья агрессия — это зеркало ошибок самого владельца
От успеха к стагнации? Государство снова поможет АвтоВАЗу, но за чей счёт
Не стирка, а диверсия: как повседневные ошибки превращают брендовые вещи в тряпки
Михаил Шуфутинский прервал молчание: ответ певца поставил точку в слухах об опухоли
Он прячется под землёй, но осенью можно его выманить: неожиданное оружие против проволочника
Напиток, который не доживает до холодильника: тропическая классика из Тайваня
Грязный фильтр — как сигарета для двигателя: медленно, но верно убивает мотор
Забудьте про контуринг: одна прическа делает лицо худее, чем макияж — проверено зеркалом
Анастасия Мельникова ведёт борьбу с тяжёлой болезнью: что помогает актрисе цепляться за жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.