Обычная поза, а эффект как после марафона: упражнение, что закаляет тело и характер

Планка — одно из самых простых и эффективных упражнений с весом собственного тела. Её суть — удерживать корпус параллельно полу, напрягая мышцы всего тела. В отличие от других упражнений, планка не выполняется на повторения, а на время. Именно поэтому она подходит и для новичков, и для опытных спортсменов. Разберёмся, как правильно стоять в планке, какие бывают её варианты и можно ли с их помощью похудеть.

Польза планки

Это базовое упражнение укрепляет мышцы кора — группу мышц, отвечающих за стабильность позвоночника и правильную осанку. Регулярное выполнение планки помогает избавиться от болевых ощущений в спине, вызванных мышечным дисбалансом и слабым прессом.

Помимо этого, планка улучшает общий тонус тела и равновесие — качество, которое напрямую связано с профилактикой бытовых травм. В дополнение к этому она мягко растягивает сухожилия и мышцы, повышая гибкость.

Ещё одно преимущество — универсальность. Для планки не нужно специальное оборудование, поэтому выполнять её можно где угодно: дома, в офисе или на прогулке. Часто её включают в разминку перед силовыми тренировками, такими как становая тяга или приседания.

Кроме физической пользы, планка помогает сосредоточиться: во время упражнения важно следить за дыханием, удерживать равновесие и контроль тела. Это делает планку похожей на медитацию — особенно для тех, кто способен стоять в ней долго.

Какие мышцы работают

Главная нагрузка во время планки приходится на мышцы кора, однако в работу включается почти всё тело.

• поперечная мышца живота — отвечает за стабилизацию корпуса;

• прямая мышца живота — формирует рельеф пресса;

• косые мышцы — обеспечивают повороты и наклоны туловища;

• мышцы, выпрямляющие позвоночник — поддерживают спину и помогают сохранять осанку.

Дополнительно работают широчайшие мышцы спины, плечи, ягодицы и бедра. В динамических вариациях подключаются бицепсы, зона лопаток и икроножные мышцы.

Противопоказания

Планка кажется простой, но не всем подходит. Прежде чем включать её в тренировки, стоит убедиться, что нет следующих ограничений:

• межпозвоночные грыжи;

• туннельный синдром запястий;

• защемления нервов;

• повреждения спины, плеч, шеи или запястий;

• заболевания глаз, операции на брюшной полости;

• беременность.

Виды планки и техника выполнения

У этого упражнения существует множество вариаций, но все они требуют точной техники.

Классическая планка

Лягте на живот и поставьте предплечья на пол под углом 90 градусов к плечам. Выпрямите колени и поднимите корпус в упор лежа. Следите, чтобы тело образовывало прямую линию — не опускайте и не поднимайте таз. Напрягите пресс и слегка подкрутите таз, удерживая корпус устойчивым.

Планка на прямых руках

Она легче классической, но может вызывать нагрузку на запястья.

Поставьте ладони под плечами, руки прямые. Поднимите тело, не прогибаясь и не отводя таз назад. Следите, чтобы голова, спина и пятки находились на одной линии.

Обратная планка

Подходит для растяжки запястий и укрепления рук, пресса и ягодиц.

Сядьте, вытяните ноги вперёд. Поставьте ладони на пол пальцами к ногам. Прижмите пятки к поверхности, поднимите таз и выпрямите тело в линию.

Боковая планка

Хороший вариант для нагрузки на косые мышцы живота.

Лягте на бок, поставьте нижнюю руку на предплечье. Ноги слегка согните и уложите одну на другую. Поднимите таз, выровняв тело, напрягите пресс и ягодицы.

Динамическая планка

В этой версии тело движется, сохраняя натяжение мышц. Для новичков подойдёт вариант с подъёмом таза в позицию "собака мордой вниз", а для опытных — боковая планка с подтягиванием колена к локтю или касания плеч ладонями. Главное — не раскачиваться и сохранять устойчивость корпуса.

Сколько стоять в планке

Тем, кто только начинает, достаточно 10 секунд удержания позиции. Со временем можно добавлять по 10 секунд, доводя до двух минут. Это считается хорошим результатом для любительского уровня. В одной тренировке допускается несколько подходов с отдыхом по минуте.

Нормативы выполнения

Уровень Время Плохой 15-30 секунд Ниже среднего 30-60 секунд Средний 1-2 минуты Хороший 2-4 минуты Отличный 4-6 минут

Мировой рекорд составляет 9 часов 38 минут 47 секунд — его установил чех Йозеф Салек.

Планка и похудение

Несмотря на все достоинства, планка не сжигает много калорий: за минуту — около 2-4 в зависимости от массы тела. Поэтому рассчитывать только на неё при снижении веса не стоит.

Планка укрепляет мышцы, но для жиросжигания нужна аэробная нагрузка — бег, плавание, скакалка или танцы. Оптимальная стратегия — сочетать планку с кардиотренировками и сбалансированным питанием.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: прогиб в пояснице.

Последствие: боль в спине и нагрузка на позвоночник.

Альтернатива: контролировать положение таза и напряжение пресса.

• Ошибка: поднятые или опущенные бёдра.

Последствие: снижается эффективность упражнения.

Альтернатива: использовать зеркало или съёмку на телефон для коррекции положения.

• Ошибка: задержка дыхания.

Последствие: растёт давление, снижается выносливость.

Альтернатива: дышать спокойно и равномерно.

А что если стоять дольше?

Длительная планка кажется героизмом, но в реальности пользы от 10 минут и от 2 минут почти одинаково. Дальнейшее удержание чаще проверка воли, чем способ укрепить мышцы. Лучше увеличить сложность упражнения — добавить динамику, нестабильную опору или вес.

Плюсы и минусы планки

Плюсы Минусы не нужен инвентарь противопоказана при травмах спины и глаз укрепляет весь корпус не сжигает жир улучшает осанку и баланс требует правильной техники подходит для дома и работы при ошибках вызывает боль в плечах

FAQ

Как выбрать тип планки?

Новичкам подойдёт вариант на локтях, опытным — боковая или динамическая.

Что лучше для похудения: планка или кардио?

Кардиотренировка эффективнее, но планка укрепляет мышцы и ускоряет обмен веществ.

Можно ли делать планку каждый день?

Да, если нет болей и усталости. Однако полезно чередовать нагрузки, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Мифы и правда

• Миф: планка заменяет все упражнения на пресс.

Правда: она укрепляет мышцы, но для рельефа нужны другие нагрузки.

• Миф: чем дольше стоишь, тем больше калорий сжигаешь.

Правда: после 2-3 минут эффект почти не растёт.

• Миф: планку можно делать при любой боли.

Правда: при дискомфорте в спине или суставах упражнение нужно прекратить.

Интересные факты

• Планка входит в основу подготовки йогов и военных.

• Слово "plank" переводится как "доска" — по виду ровного корпуса.

• Рекорд по планке среди женщин — 4 часа 19 минут 55 секунд.

Планка — упражнение, которое не требует ни инвентаря, ни много времени, но при регулярном выполнении делает тело сильнее и осанку устойчивее. Главное — не гнаться за рекордами, а работать на качество.