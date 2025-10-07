Кирилла Глебова манит Европа: скауты топ-клубов выслеживают звезду ЦСКА

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов продолжает привлекать внимание зарубежных клубов. На фоне сообщений о возможном интересе со стороны мадридского "Атлетико", "Ромы" и "Бенфики", ситуацию прокомментировал агент футболиста Таймаз Хархаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nike Total 90 Aerow II ball

"За такими игроками следят многие"

Агент подтвердил, что внимание к молодому нападающему действительно существует, но подчеркнул, что говорить о конкретных переговорах пока преждевременно.

"За такими игроками, как Глебов, следят много больших клубов. У них есть доступ к базам данных. По скоростным характеристикам Кирилл всплывает, когда они работают с этими данными", — сказал Таймаз Хархаров в интервью "Чемпионату".

По его словам, иностранные скауты отмечают сильные стороны нападающего: высокую скорость, умение открываться под передачу и результативность в матчах за ЦСКА.

Европейские клубы и интерес АПЛ

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что за Глебовым наблюдают не только клубы из Испании, Италии и Португалии, но и представители Английской Премьер-лиги. Сам Хархаров напомнил, что подобные новости появлялись и раньше, однако пока речь идёт лишь об интересе, а не о конкретных предложениях.

Он отметил, что скауты топ-клубов регулярно отслеживают игроков, выделяющихся по статистике и аналитическим показателям. Именно по этим критериям Глебов и попал в поле зрения европейских команд.

Будущее форварда

Кирилл Глебов остаётся одним из самых перспективных молодых игроков российского чемпионата. В нынешнем сезоне нападающий стабильно выходит в стартовом составе ЦСКА и уже отметился важными голами. Агент футболиста подчеркнул, что сам Глебов сосредоточен на игре за армейцев и не думает о трансфере до конца сезона.