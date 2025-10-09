Молодость тренируют мимикой: фейсфитнес обещает омоложение без уколов, но с риском новых морщин

Методика укрепления мышц лица с помощью специальных упражнений, известная как фейсфитнес, стала одним из самых популярных направлений в домашнем уходе за внешностью. В социальных сетях тысячи видео обещают "омоложение без уколов" и "лифтинг за 10 минут в день". Но действительно ли упражнения для лица так безопасны, как кажется? Разбираемся с мнением экспертов.
Фейсфитнес основан на целенаправленной тренировке лицевых мышц. В отличие от обычного массажа, он включает активные движения - сжатия, растяжения и удержание определённых позиций, направленные на укрепление мышц, улучшение микроциркуляции и стимуляцию лимфооттока.
"Фейсфитнес помогает улучшить контуры лица, уменьшить выраженность морщин и повысить упругость кожи за счёт укрепления лицевых мышц", — пояснил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.
Регулярные тренировки действительно могут вернуть коже здоровый тон и сияние. Усиленное кровообращение улучшает питание клеток, а работа с мимикой помогает расслабить перенапряжённые участки.
Несмотря на популярность метода, неосторожные занятия могут нанести вред. Ошибки в технике или чрезмерное усердие часто приводят к обратному эффекту.
"Ошибки в выполнении упражнений могут усилить морщины, вызвать мышечные контрактуры или привести к асимметрии лица", — предупредил Кирилл Антонов.
При неправильной нагрузке мышцы укорачиваются, что усиливает складки и заломы. Чрезмерное растяжение тканей приводит к отвисанию кожи. В некоторых случаях появляются болевые ощущения в лице и шее, а вместо омоложения — визуальное утомление.
Фейсфитнес не является универсальным решением всех эстетических проблем.
"Морщинки, отёчность, изменения овала лица — это следствие нарушений не только в мышцах, но и в нижележащих структурах: шее, висцеральной системе и других отделах", — уточнил специалист Кирилл Антонов.
Поэтому лучший результат достигается в комплексе: упражнения для лица стоит сочетать с работой над осанкой, дыхательными практиками, правильным питанием и массажем шейно-воротниковой зоны.
Занятия фейсфитнесом не подходят всем. От упражнений следует воздержаться, если есть:
• кожные заболевания (экзема, псориаз, воспаления);
• свежие шрамы, послеоперационные рубцы, травмы лица;
• неврологические нарушения (паралич, тики);
• онкологические заболевания, особенно при химиотерапии.
Также осторожность необходима при повышенном артериальном давлении и нарушениях лимфооттока.
• Ошибка: повторять упражнения по видео без подготовки.
последствие: формирование неправильных движений и микротравмы тканей.
альтернатива: хотя бы одно занятие с сертифицированным тренером по фейсфитнесу.
• Ошибка: тренироваться ежедневно и слишком долго.
последствие: утомление мышц, дряблость кожи.
альтернатива: 10-15 минут 3-4 раза в неделю достаточно.
• Ошибка: выполнять упражнения при боли или отёке.
последствие: воспаление и ухудшение состояния кожи.
альтернатива: дождаться восстановления и согласовать план с врачом.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает тонус и контуры лица
|Требует правильной техники и регулярности
|Усиливает кровообращение и лимфоток
|При ошибках усиливает морщины
|Расслабляет перенапряжённые мышцы
|Противопоказан при ряде заболеваний
|Безопасен при грамотном подходе
|Эффект виден только при системной практике
Проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом перед началом занятий.
Освойте базовую анатомию лица, чтобы понимать, какие мышцы вы задействуете.
Разогревайте мышцы лёгким самомассажем перед тренировкой.
Следите за симметрией — выполняйте движения равномерно с обеих сторон.
Не забывайте о расслаблении: после активных упражнений делайте дыхательные и мягкие растягивающие движения.
Когда можно увидеть эффект?
При регулярных занятиях первые изменения заметны через 3-4 недели — кожа становится более упругой, а контуры лица чётче.
Можно ли делать фейсфитнес каждый день?
Нежелательно. Мышцы лица нуждаются в отдыхе, как и мышцы тела.
Нужен ли инструктор?
На начальном этапе — да. Специалист поможет избежать ошибок и подберёт индивидуальные упражнения.
• Миф: фейсфитнес способен заменить косметолога.
правда: он лишь дополняет уход и не решает проблемы кожи комплексно.
• Миф: чем больше упражнений, тем лучше результат.
правда: избыток нагрузки приводит к утомлению мышц.
• Миф: фейсфитнес помогает убрать глубокие морщины.
правда: он улучшает тонус, но не устраняет заломы, сформированные годами.
• В лице человека около 60 мышц, и большинство из них можно изолированно тренировать.
• Фейсфитнес активно используется в реабилитации после инсультов и нейропатий.
• Японские косметологи включают элементы фейсфитнеса в ежедневный уход — как профилактику возрастных изменений.
Фейсфитнес может стать эффективным инструментом ухода за лицом, если подходить к нему с пониманием анатомии и осторожностью. Главное — не стремиться к мгновенному результату, а бережно работать с телом, слушая его сигналы.
