Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду

Мадридский "Реал" может включиться в борьбу за одного из самых перспективных защитников Германии — Нико Шлоттербека, выступающего за дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает издание Sport.es со ссылкой на немецкий Bild.
Интерес к 25-летнему футболисту проявляет не только мадридский клуб — в списке претендентов значится и "Барселона". Однако, как отмечает источник, каталонцы пока не сделали официального предложения по игроку.
"Сливочные внимательно следят за ситуацией футболиста, чей контракт с "Боруссией" действует до лета 2027 года", — сообщает Bild.
Таким образом, у "Реала" появляется шанс перехватить перспективного защитника у своего главного соперника на трансферном рынке.
Главной мотивацией для мадридского клуба стала необходимость обновления линии обороны. По информации СМИ, руководство рассматривает Шлоттербека как долгосрочную замену игрокам основы. Контракты Антонио Рюдигера и Давида Алабы истекают летом 2026 года, а форма Рауля Асенсио вызывает вопросы у тренерского штаба.
Шлоттербек, обладающий мощным корпусом, хорошим первым пасом и умением начинать атаки из глубины, идеально вписывается в философию игры Карло Анчелотти.
Если переговоры начнутся уже зимой, "Реал" может предложить дортмундцам выгодный вариант с рассрочкой платежа или обменом игроков. При этом сам футболист, по данным испанских журналистов, не исключает интереса к переходу в Ла Лигу и возможности выступать в Лиге чемпионов в составе одного из сильнейших клубов Европы.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.