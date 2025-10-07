Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Мадридский "Реал" может включиться в борьбу за одного из самых перспективных защитников Германии — Нико Шлоттербека, выступающего за дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает издание Sport.es со ссылкой на немецкий Bild.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Конкуренция с "Барселоной"

Интерес к 25-летнему футболисту проявляет не только мадридский клуб — в списке претендентов значится и "Барселона". Однако, как отмечает источник, каталонцы пока не сделали официального предложения по игроку.

"Сливочные внимательно следят за ситуацией футболиста, чей контракт с "Боруссией" действует до лета 2027 года", — сообщает Bild.

Таким образом, у "Реала" появляется шанс перехватить перспективного защитника у своего главного соперника на трансферном рынке.

Причины интереса мадридцев

Главной мотивацией для мадридского клуба стала необходимость обновления линии обороны. По информации СМИ, руководство рассматривает Шлоттербека как долгосрочную замену игрокам основы. Контракты Антонио Рюдигера и Давида Алабы истекают летом 2026 года, а форма Рауля Асенсио вызывает вопросы у тренерского штаба.

Шлоттербек, обладающий мощным корпусом, хорошим первым пасом и умением начинать атаки из глубины, идеально вписывается в философию игры Карло Анчелотти.

Возможный сценарий трансфера

Если переговоры начнутся уже зимой, "Реал" может предложить дортмундцам выгодный вариант с рассрочкой платежа или обменом игроков. При этом сам футболист, по данным испанских журналистов, не исключает интереса к переходу в Ла Лигу и возможности выступать в Лиге чемпионов в составе одного из сильнейших клубов Европы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
