Оценка 5: почему Бубнов похвалил Спартак после поражения в дерби

Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ завершилось поражением красно-белых со счётом 2:3. Несмотря на результат, эксперты отметили, что команда Деяна Станковича показала достойный уровень игры. Свою оценку матчу дал бывший защитник "Спартака" и футбольный аналитик Александр Бубнов.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Итоги анализа от Бубнова

В своём обзоре на YouTube-канале "Коммент.Шоу" эксперт подвёл статистические итоги встречи. По его данным, спартаковцы выполнили 860 технико-тактических действий, при этом допустили 20% брака. В целом, по мнению аналитика, команда сыграла на оценку пять.

"Спартак получил пятёрку — команда показала характер и старалась до конца", — отметил Александр Бубнов.

Индивидуальные оценки игроков

Ни один футболист в составе "Спартака" не получил неудовлетворительной отметки. Особенно Бубнов выделил Эсекьеля Барко, который провёл активный матч, совершив 109 технико-тактических действий и допустив лишь 7% брака. За этот уровень аргентинец получил оценку пять с двумя плюсами - одну из самых высоких в составе команды.

Общая оценка игры

По мнению эксперта, "Спартак" выглядел собранным, но допустил ключевые ошибки в обороне, которые и стали решающими. Тем не менее, статистика показывает, что команда сохраняет высокий уровень вовлеченности и физической готовности, а отдельные игроки демонстрируют стабильный прогресс под руководством Станковича.