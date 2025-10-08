Не суперфуд и не добавка: обычный помидор работает лучше модных диет — новый взгляд на старый овощ

Свежие исследования вновь подтвердили: привычный овощ, который часто оказывается на обеденном столе, может стать настоящим помощником для женщин, следящих за фигурой. Речь идёт о помидорах — простом, но уникальном продукте с богатым составом и множеством полезных свойств.

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

"У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса", — отметил эндокринолог Франсиско Росеро.

Польза помидор

Помидоры считаются одним из самых удачных вариантов для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья. В них мало калорий, но много питательных веществ — витамина C, калия, ликопина и других антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки организма от окислительного стресса, укрепляют сосуды и поддерживают иммунитет.

Кроме того, томаты помогают нормализовать артериальное давление и уровень холестерина. Исследования показывают, что регулярное употребление помидоров способствует снижению уровня триглицеридов, что положительно влияет на работу сердца и сосудистой системы.

Сравнение обработки

Показатель Свежие помидоры Тушёные или запечённые Витамин C Больше Меньше Ликопин Меньше Больше Калорийность 18 ккал/100 г 25–30 ккал/100 г Влияние на давление Снижают Сохраняют эффект Доступность зимой Низкая Высокая Термическая обработка разрушает часть витаминов, но делает ликопин — один из сильнейших антиоксидантов — более усвояемым. Поэтому полезно сочетать свежие и приготовленные помидоры в рационе. Как включить помидоры в рацион Начните с привычных блюд. Добавляйте нарезанные томаты в салаты, омлеты или супы. Используйте томатный сок. Натуральный сок без соли и консервантов станет отличным перекусом между приёмами пищи. Запекайте овощи. Помидоры, запечённые с оливковым маслом и травами, сохраняют большую часть полезных веществ. Пробуйте разные сорта. Черри, сливовидные, розовые — каждый вид имеет свой вкус и концентрацию антиоксидантов. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: употреблять магазинные соусы и кетчупы.

Последствие: избыток сахара и соли, потеря пользы.

Альтернатива: готовить домашний соус из свежих томатов и специй.

употреблять магазинные соусы и кетчупы. избыток сахара и соли, потеря пользы. готовить домашний соус из свежих томатов и специй. Ошибка: полностью исключить жиры.

Последствие: ликопин усваивается хуже.

Альтернатива: добавлять немного оливкового масла — оно усиливает эффект.

полностью исключить жиры. ликопин усваивается хуже. добавлять немного оливкового масла — оно усиливает эффект. Ошибка: есть помидоры натощак.

Последствие: возможна изжога у людей с повышенной кислотностью.

Альтернатива: включать овощи в обед или ужин. Замена другими овощами Заменить помидоры можно, но не полностью. Огурцы, сладкий перец или тыква тоже содержат витамины и клетчатку, однако в них меньше антиоксидантов, влияющих на обмен веществ. Если же по каким-то причинам вы не переносите помидоры (например, из-за аллергии), врачи рекомендуют употреблять морковь или арбуз — они тоже богаты каротиноидами. FAQ Можно ли есть помидоры вечером?

Да, особенно в сочетании с белками — например, с творогом или куриной грудкой. Они лёгкие и не перегружают пищеварение. Сколько помидоров можно съедать в день?

Оптимально — 1–2 средних плода (150–200 г). Больше не требуется, чтобы получить достаточное количество антиоксидантов. Что полезнее — свежие или вяленые помидоры?

Вяленые содержат больше минералов и концентрированных антиоксидантов, но из-за добавления масла и соли калорийность у них выше. Мифы и правда Миф: от помидоров повышается кислотность желудка.

Правда: свежие спелые томаты не раздражают слизистую, если нет гастрита или язвы. Миф: помидоры противопоказаны при похудении.

Правда: наоборот, они ускоряют метаболизм и помогают регулировать аппетит. Миф: зелёные помидоры полезнее красных.

Правда: незрелые плоды содержат соланин — токсичное вещество, поэтому есть их стоит только после термообработки. Альтернатива привычному завтраку "Многие люди предпочитают завтракать хлебом со сливочным маслом, однако от этого популярного блюда я рекомендовала бы отказаться", — заявила диетолог Анджела Квинтас. Вместо привычных бутербродов можно приготовить завтрак с помидорами: тост с творожным сыром и ломтиками томатов или омлет с зеленью и черри. Это даст заряд энергии без лишних калорий. Всего один свежий томат в день способен улучшить обмен веществ, укрепить сосуды, нормализовать давление и даже ускорить процесс похудения. Этот скромный овощ, знакомый каждому с детства, подтверждает: полезное не обязательно должно быть сложным или дорогим. Главное — сделать его частью своего ежедневного рациона.