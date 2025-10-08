Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литры, которых нет: как заправки наживаются на тех, кто любит до щелчка
Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья
Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки
Огород без боли и усталости: вот как заставить землю работать и приносить урожай
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков
Враг №1 для вашего здоровья: как обычная вода из пластиковых бутылок вызывает болезни
Европа без суеты: 6 городов, которые стоит посетить этой осенью
Кожа тоже устаёт: почему пауза в уходе нужна так же, как сон телу или отпуск разуму

Не суперфуд и не добавка: обычный помидор работает лучше модных диет — новый взгляд на старый овощ

5:21
Спорт

Свежие исследования вновь подтвердили: привычный овощ, который часто оказывается на обеденном столе, может стать настоящим помощником для женщин, следящих за фигурой. Речь идёт о помидорах — простом, но уникальном продукте с богатым составом и множеством полезных свойств.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

"У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса", — отметил эндокринолог Франсиско Росеро.

Польза помидор

Помидоры считаются одним из самых удачных вариантов для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья. В них мало калорий, но много питательных веществ — витамина C, калия, ликопина и других антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки организма от окислительного стресса, укрепляют сосуды и поддерживают иммунитет.

Кроме того, томаты помогают нормализовать артериальное давление и уровень холестерина. Исследования показывают, что регулярное употребление помидоров способствует снижению уровня триглицеридов, что положительно влияет на работу сердца и сосудистой системы.

Сравнение обработки

Показатель Свежие помидоры Тушёные или запечённые
Витамин C Больше Меньше
Ликопин Меньше Больше
Калорийность 18 ккал/100 г 25–30 ккал/100 г
Влияние на давление Снижают Сохраняют эффект
Доступность зимой Низкая Высокая

Термическая обработка разрушает часть витаминов, но делает ликопин — один из сильнейших антиоксидантов — более усвояемым. Поэтому полезно сочетать свежие и приготовленные помидоры в рационе.

Как включить помидоры в рацион

  1. Начните с привычных блюд. Добавляйте нарезанные томаты в салаты, омлеты или супы.
  2. Используйте томатный сок. Натуральный сок без соли и консервантов станет отличным перекусом между приёмами пищи.
  3. Запекайте овощи. Помидоры, запечённые с оливковым маслом и травами, сохраняют большую часть полезных веществ.
  4. Пробуйте разные сорта. Черри, сливовидные, розовые — каждый вид имеет свой вкус и концентрацию антиоксидантов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употреблять магазинные соусы и кетчупы.
    Последствие: избыток сахара и соли, потеря пользы.
    Альтернатива: готовить домашний соус из свежих томатов и специй.
  • Ошибка: полностью исключить жиры.
    Последствие: ликопин усваивается хуже.
    Альтернатива: добавлять немного оливкового масла — оно усиливает эффект.
  • Ошибка: есть помидоры натощак.
    Последствие: возможна изжога у людей с повышенной кислотностью.
    Альтернатива: включать овощи в обед или ужин.

Замена другими овощами

Заменить помидоры можно, но не полностью. Огурцы, сладкий перец или тыква тоже содержат витамины и клетчатку, однако в них меньше антиоксидантов, влияющих на обмен веществ. Если же по каким-то причинам вы не переносите помидоры (например, из-за аллергии), врачи рекомендуют употреблять морковь или арбуз — они тоже богаты каротиноидами.

FAQ

  1.  Можно ли есть помидоры вечером?
    Да, особенно в сочетании с белками — например, с творогом или куриной грудкой. Они лёгкие и не перегружают пищеварение.
  2. Сколько помидоров можно съедать в день?
    Оптимально — 1–2 средних плода (150–200 г). Больше не требуется, чтобы получить достаточное количество антиоксидантов.
  3. Что полезнее — свежие или вяленые помидоры?
    Вяленые содержат больше минералов и концентрированных антиоксидантов, но из-за добавления масла и соли калорийность у них выше.

Мифы и правда

Миф: от помидоров повышается кислотность желудка.
Правда: свежие спелые томаты не раздражают слизистую, если нет гастрита или язвы.

Миф: помидоры противопоказаны при похудении.
Правда: наоборот, они ускоряют метаболизм и помогают регулировать аппетит.

Миф: зелёные помидоры полезнее красных.
Правда: незрелые плоды содержат соланин — токсичное вещество, поэтому есть их стоит только после термообработки.

Альтернатива привычному завтраку

"Многие люди предпочитают завтракать хлебом со сливочным маслом, однако от этого популярного блюда я рекомендовала бы отказаться", — заявила диетолог Анджела Квинтас.

Вместо привычных бутербродов можно приготовить завтрак с помидорами: тост с творожным сыром и ломтиками томатов или омлет с зеленью и черри. Это даст заряд энергии без лишних калорий.

Всего один свежий томат в день способен улучшить обмен веществ, укрепить сосуды, нормализовать давление и даже ускорить процесс похудения. Этот скромный овощ, знакомый каждому с детства, подтверждает: полезное не обязательно должно быть сложным или дорогим. Главное — сделать его частью своего ежедневного рациона.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья
Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки
Огород без боли и усталости: вот как заставить землю работать и приносить урожай
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков
Враг №1 для вашего здоровья: как обычная вода из пластиковых бутылок вызывает болезни
Европа без суеты: 6 городов, которые стоит посетить этой осенью
Кожа тоже устаёт: почему пауза в уходе нужна так же, как сон телу или отпуск разуму
Заезжай и живи: о чём на самом деле молчат продавцы квартир с готовой отделкой
Легенды советского кино: какие 3 фильма Путин называет своими любимыми картинами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.