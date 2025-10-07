Перестановки в Спартаке: чья голова полетит первой?

Назначения и отставки главных тренеров в футбольных клубах всегда вызывают бурю эмоций. Особенно — когда речь идёт о московском "Спартаке". Очередное обсуждение будущего сербского наставника Деяна Станковича вновь подняло вопрос: кто в клубе несёт ответственность за такие решения?

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спартак

Центральная фигура — спортивный директор

По мнению бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина, ключевая роль в таких процессах принадлежит спортивному директору. Именно он формирует спортивную политику и должен отвечать за кадровые перестановки на тренерском мостике.

"Для меня ключевая фигура в любом клубе — спортивный директор, который отвечает за всю спортивную составляющую", — сказал Дмитрий Булыкин.

Он отметил, что именно спортивный директор должен разъяснять болельщикам и журналистам причины назначения или увольнения тренеров, а не генеральный директор или президент клуба, пишет Газета.Ru.

Ситуация вокруг Станковича

Совет директоров "Спартака" недавно обсуждал возможность отставки Деяна Станковича, однако решение не было принято. По данным СМИ, спортивный директор Франсис Кахигао не успел согласовать условия с потенциальным преемником сербского специалиста. При этом в клубе, по информации источников, понимают, что расставание с нынешним тренером — вопрос времени.

Новое руководство клуба

В ходе заседания также произошли кадровые перестановки в управлении. Новым генеральным директором "Спартака" стал Сергей Некрасов. Его предшественник Олег Малышев теперь войдёт в совет директоров и будет выполнять функции советника.

Эти изменения могут стать частью обновления управленческой структуры клуба, где спортивная и административная ветви власти должны наконец обрести чёткое разделение ответственности.