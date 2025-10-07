Соревнования закончились скандалом: что случилось с юными футболистами после финала матча

7:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

История с юными футболистами из Перми, которых автобус не дождался после турнира в Челябинске, вызвала широкий общественный резонанс. Родители ребят уверены, что перевозчик проявил безответственность, оставив команду без транспорта, а чиновники министерства спорта края заявили, что обстоятельства требуют детальной проверки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Юный футболист звонит родителям после игры

Как всё произошло

В августе команда молодых спортсменов из Перми участвовала в региональных соревнованиях "Урал, Сибирь и Приволжье". После завершения турнира родители ожидали, что ребята отправятся домой тем же автобусом, на котором приехали. Однако водитель компании-перевозчика покинул город, не дождавшись окончания финального матча, перенесённого организаторами на более позднее время, сообщает properm.ru.

В результате дети оказались без транспорта и ночлега. Расходы на проживание и обратную дорогу в Пермь легли на плечи родителей. Эта ситуация стала поводом для проверки со стороны Министерства спорта Прикамья.

"Заключительный матч с участием пермской команды был перенесен организаторами на более позднее, чем планировалось, время. В связи с этим Жуков, мотивируя правилами перевозки детей (хотя в установленный период, разрешенный по правилам перевозки детей МВД, укладывался) отказался от предоставления автобуса по маршруту Челябинск-Пермь. Было принято оперативное решение о возвращении команды в Пермь за счет средств родителей. Сейчас идет разбирательство с ИП Жуков Алексей Викторович", — сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

Повторяющийся сценарий

Интересно, что подобная ситуация с этим же перевозчиком уже возникала ранее. Родители воспитанников Академии "Молот 2010" рассказали, что при поездке на соревнования в Уфу их водитель также отказался везти детей на стадион для разгрузки хоккейных баулов.

"Обычно перед гостиницей нас завозят на стадион, потому что у игроков после физнагрузки сырая форма, которую нужно хорошо просушить. Но водитель отказался делать остановку на стадионе, поехал сразу до гостиницы. Нас высадили прямо посреди проспекта, и дети с большими сумками самостоятельно шли минут 30", — рассказал тренер Александр Варламов.

По словам родителей, водитель мотивировал свои действия тем, что маршрут до стадиона не был утверждён заранее, а за отклонение от маршрута ему грозил штраф. Подобный эпизод уже происходил с этой же транспортной компанией во время поездки хоккеистов 2008 года рождения в Свердловскую область.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перевозчик следует исключительно внутренним регламентам, игнорируя реальные обстоятельства и потребности детей.

Последствие: риски для безопасности юных спортсменов, нарушение расписания, финансовые убытки родителей.

Альтернатива: использование компаний, имеющих опыт в детском и спортивном туризме, заключение договоров с прописанными гарантиями возврата и условиями задержек, а также контроль маршрута через онлайн-мониторинг.

Что говорит закон

Согласно постановлению МВД РФ №1177, при перевозке организованных групп детей время нахождения в пути и период ожидания регулируются, однако допускается корректировка маршрута, если она не превышает лимиты, установленные регламентом. То есть формально у перевозчика не было оснований отказывать в обратном рейсе, ведь команда укладывалась в разрешённое время.

Эксперты по транспортной безопасности отмечают, что детские спортивные коллективы относятся к категории повышенного риска, и при планировании перевозок важно учитывать не только юридические, но и человеческие факторы: усталость детей, необходимость отдыха и питания.

Советы родителям и тренерам

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют:

всегда заключать письменный договор с перевозчиком, где прописаны права сторон и условия изменения маршрута; проверять наличие лицензии на перевозку организованных групп детей; заранее уточнять контакты ответственных лиц в компании и водителя; обеспечивать наличие сопровождающих взрослых, имеющих доверенность от родителей; контролировать все передвижения команды через мобильные приложения мониторинга транспорта.

Эти простые меры помогают снизить риски и делают поездки безопаснее.

Плюсы и минусы частных перевозчиков

Плюсы Минусы Доступные цены по сравнению с крупными операторами Отсутствие контроля со стороны надзорных органов Гибкий график и возможность согласовать индивидуальный маршрут Нарушения регламентов и задержки рейсов Возможность личного контакта с водителем или владельцем Низкий уровень ответственности в случае ЧП

Для спортивных организаций оптимальным решением становится сотрудничество с проверенными операторами, у которых есть репутация и опыт именно в сфере детских перевозок.

А что если турнир затянулся

Случаи, когда финальные матчи или церемонии награждения переносятся, нередки. В таких ситуациях важно заранее предусмотреть в договоре пункт о возможном изменении времени отправления.

Если турнир выходит за рамки расписания, можно использовать резервный транспорт или заказать ночёвку в аккредитованной гостинице — многие спортивные федерации уже включают такие расходы в смету.

FAQ

Как выбрать безопасного перевозчика для детской команды?

Проверяйте наличие лицензии, страхового покрытия, стажа водителя, а также отзывов других команд. Не стесняйтесь запрашивать копии документов.

Кто отвечает, если перевозчик нарушил договор?

Ответственность несёт юридическое лицо или ИП, заключившее договор. При нарушении условий родители или организация могут подать жалобу в Ространснадзор или суд.

Что делать, если водитель отказался выполнять маршрут?

Нужно зафиксировать факт отказа (видео, свидетели, переписка), уведомить диспетчера компании и обратиться в местные органы ГИБДД или прокуратуру.

Мифы и правда

Миф 1. Перевозчик имеет право уехать, если время ожидания истекло.

Правда. Только в случае, если ожидание превышает лимит, указанный в договоре и правилах МВД. Если команда укладывается в разрешённое время — уехать без детей нельзя.

Миф 2. Родители обязаны оплачивать непредвиденные расходы.

Правда. Это не так. Если договор заключён на полную услугу, все риски лежат на перевозчике.

Миф 3. Водитель не может изменить маршрут без разрешения начальства.

Правда. Может, если речь идёт о безопасности пассажиров и изменении пути в пределах разумного.