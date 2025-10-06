Финиш близко? Овчинников назвал условие ухода Станковича из Спартака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский футбольный тренер Валерий Овчинников резко высказался о будущем главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, комментируя ситуацию после поражения красно-белых в дерби с ЦСКА.

Деян Станкович
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
"В "Спартаке" нужно менять систему, а не людей"

По словам Овчинникова, игра "Спартака" в дерби не стала для него сюрпризом — проблемы клуба лежат гораздо глубже.

"Игре "Спартака” в начале матча с ЦСКА удивляться не надо. Я удивляюсь только тому, почему там до сих пор работают определённые люди. В этом вся проблема", — заявил Овчинников "Чемпионату".

Он отметил, что уход генерального директора — естественный процесс, но перестановками на одной должности ситуацию не исправить.

Критика руководства и намёк на кадровые чистки

По мнению специалиста, перемены в "Спартаке" должны быть масштабнее: клубу необходима системная перезагрузка.

""Спартак” должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым", — добавил Овчинников.

Тренер подчеркнул, что нынешняя управленческая структура клуба не способствует стабильности, а внутренние конфликты и частая смена руководителей мешают выстроить долгосрочную стратегию.

Будущее Деяна Станковича

Овчинников уверен, что у сербского специалиста нет перспектив в московском клубе, но и сам он не покинет пост по собственной инициативе.

"У Станковича нет будущего в "Спартаке”, но он никогда сам не подаст заявление об уходе: "Заплатите за мой контракт и увольняйте”", — сказал тренер.

По его словам, российские наставники чаще соглашаются уйти мирно, тогда как иностранные тренеры стараются получить компенсацию в полном объёме.

Контекст: нестабильность и давление

После поражения от ЦСКА (2:3) "Спартак" оказался под жёстким прессингом критики — болельщики выражают недовольство результатами, а эксперты говорят о потере командного духа. При этом руководство клуба не делало официальных заявлений по поводу будущего Станковича, чей контракт рассчитан до конца сезона.

Спортивные аналитики отмечают, что увольнение тренера может обойтись клубу дорого: по слухам, компенсация за расторжение контракта оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Возможные сценарии

  1. Сохранение курса: Станкович останется до зимней паузы, получив шанс стабилизировать игру.

  2. Резкая смена тренера: клуб пойдёт по привычному пути и сменит наставника, как это уже случалось неоднократно.

  3. Реформа управления: обновление не только тренерского штаба, но и руководящих структур.

Как бы ни сложилась ситуация, эксперты сходятся в одном: "Спартаку" нужно не искать "виновного дня", а выстраивать устойчивую систему.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
