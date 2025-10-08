Роды — это не конец формы, а её перезапуск: как мягко восстановить тело и энергию шаг за шагом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:44
Спорт

Рождение ребенка — не только радостное событие, но и серьезное испытание для организма женщины. После родов тело проходит через глубокую физиологическую перестройку и нуждается не в подвиге, а в бережном восстановлении. Ошибка многих молодых мам — попытка как можно скорее вернуть прежние формы, забывая, что здоровье всегда важнее скорости.

Восстановление после родов дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Восстановление после родов дома

Когда можно начинать заниматься

По словам старшего инструктора-методиста отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилла Антонова, подход к физической активности после родов должен быть строго индивидуальным.

"Начинать любые упражнения можно только после консультации с врачом, особенно если были такие осложнения, как диастаз, опущение органов или слабость тазового дна. Сроки возвращения к спорту полностью зависят от типа родов и состояния здоровья женщины", — пояснил специалист.

После естественных родов без осложнений легкая активность допустима уже через 1-2 недели — это может быть спокойная ходьба или дыхательная гимнастика. Если роды проходили с осложнениями или кесаревым сечением, физическую нагрузку разрешают не ранее чем через 6-8 недель и только после осмотра врача и контрольного УЗИ.

В этот период важно избегать упражнений, повышающих внутрибрюшное давление, особенно любых нагрузок на пресс.

Этапы восстановления

Восстановление после родов проходит поэтапно. Каждый из них имеет свою цель и ограничения.

Первый этап (первые 4-6 недель)

Основная задача — мягкая активация кровообращения и работа с мышцами тазового дна. Полезны:
• дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой или диафрагмальное дыхание;
• упражнения Кегеля для укрепления мышц таза;
• мягкая растяжка и движения для профилактики застойных явлений.

Нагрузки должны быть щадящими: без рывков, без силовых элементов и только при хорошем самочувствии.

Второй этап (с 6 до 12 недель)

Когда врач разрешил более активные занятия, можно добавить:
• ягодичный мостик;
• модифицированную планку (на коленях);
• лёгкий пилатес или йогу;
• упражнения на баланс и растяжку.

"На укрепляющем этапе, с шести до 12 недель, можно добавить ягодичный мостик, модифицированную планку и легкий пилатес. Постепенное возвращение к привычным тренировкам, включая кардио и силовые нагрузки, возможно на этапе с трех до шести месяцев", — отметил Кирилл Антонов.

Главное — двигаться постепенно. Нагрузку рекомендуется увеличивать не более чем на 10% в неделю, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы.

Третий этап (3-6 месяцев)

Постепенно можно возвращаться к привычным тренировкам. Подойдут:
• лёгкое кардио (ходьба, велотренажёр, плавание);
• функциональные тренировки с собственным весом;
• короткие силовые с акцентом на технику и контроль дыхания.

Силовые упражнения с весом и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) лучше оставить на период после полугода, когда мышцы кора и тазового дна полностью восстановятся.

Питание и энергия для восстановления

Период после родов требует особого отношения к питанию. Основная ошибка — стремление резко ограничить калории. Это опасно для здоровья и может повлиять на лактацию.

Для кормящей мамы безопасная суточная норма — не менее 1800-2200 ккал, в зависимости от активности. При желании снизить вес дефицит не должен превышать 300-500 ккал.

Рацион должен включать:
• белки (мясо, рыба, яйца, бобовые);
• сложные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи, фрукты);
• полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло);
• достаточное количество жидкости.

Моно-диеты и "голодные" разгрузочные дни в этот период противопоказаны. Лактация требует стабильного поступления питательных веществ, особенно железа, кальция и витаминов группы B.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: начать тренировки через несколько дней после родов.
Последствие: риск расхождения швов, опущения органов, боли в спине.
Альтернатива: лёгкие дыхательные практики и прогулки.

Ошибка: делать упражнения на пресс слишком рано.
Последствие: усиление диастаза, проблемы с осанкой.
Альтернатива: упражнения Кегеля и активация глубоких мышц живота.

Ошибка: ограничивать питание для ускорения похудения.
Последствие: снижение количества молока и энергии.
Альтернатива: сбалансированный рацион с умеренным дефицитом калорий.

А что если нет времени на спорт?

Даже при плотном расписании мамы могут оставаться активными. Небольшие ежедневные привычки помогают поддерживать тонус:
• гуляйте с коляской не менее 40 минут в день;
• делайте короткие растяжки во время сна ребёнка;
• используйте фитбол для мягких упражнений дома;
• приучайте тело к движению постепенно — не количество, а регулярность важна.

Плюсы и минусы раннего возвращения к спорту

Плюсы Минусы
Быстрое восстановление тонуса Риск осложнений при ранних нагрузках
Улучшение настроения Возможное нарушение лактации
Снижение тревожности и усталости Перенапряжение мышц таза
Поддержание обмена веществ Увеличение риска диастаза

FAQ

Когда можно начинать бегать после родов?
При отсутствии осложнений — не ранее 3-4 месяцев, с разрешения врача. Начинайте с ходьбы и лёгкого кардио.

Можно ли делать планку?
Да, но только модифицированную и после укрепления мышц тазового дна. Классическая планка разрешается не раньше чем через 3 месяца.

Сколько нужно спать для восстановления?
Не менее 7 часов в сутки, даже если сон прерывистый. Короткие дневные дремоты тоже полезны.

Мифы и правда

Миф: физическая активность мешает лактации.
Правда: умеренные упражнения, наоборот, улучшают гормональный баланс и способствуют выработке молока.

Миф: после кесарева нельзя заниматься спортом вообще.
Правда: можно, но только под контролем врача и не ранее 6-8 недель.

Миф: пресс нужно качать, чтобы убрать живот.
Правда: живот уходит благодаря восстановлению мышц кора, правильному дыханию и питанию.

Три интересных факта

• Восстановление мышц таза ускоряет возвращение гормонального фона в норму.
• Регулярные прогулки снижают риск послеродовой депрессии на 30%.
• Женщины, начинающие лёгкие тренировки через 2 недели после родов, быстрее возвращаются к нормальному сну.

Восстановление после родов — это не гонка, а процесс, требующий внимания, терпения и заботы о себе. Умеренные нагрузки, осознанное питание и поддержка близких помогают вернуть силы и уверенность без вреда для здоровья.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
