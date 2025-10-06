Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Спорт

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Артёма Чистякова в матче 11-го тура между ЦСКА и "Спартаком", завершившемся победой армейцев со счётом 3:2.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

Терпение вместо эмоций

По мнению эксперта, Чистяков грамотно справился с управлением непростого дерби.

"Такие матчи должны заканчиваться спокойно. И хорошо, что не было драки", — отметил Федотов.

Он подчеркнул, что арбитр действовал сдержанно, не поддаваясь на провокации, и правильно не удалил защитника "Спартака" Джику, хотя тот рисковал получить вторую жёлтую.

VAR и пенальти в пользу ЦСКА

Федотов объяснил эпизод с назначением 11-метрового удара. Чистяков сначала не заметил фол, решив, что момент завершён. Однако резервный судья и VAR подсказали: нарушение произошло в штрафной. После просмотра видео Чистяков назначил пенальти, что, по словам Федотова, было абсолютно верным решением, пишет "Чемпионат".

Отменённый и засчитанный голы

Третий мяч ЦСКА, подчеркнул эксперт, был забит по правилам — офсайда не было. Зато отмена другого гола армейцев также признана правильной: в начале атаки мяч коснулся руки игрока ЦСКА, чего арбитр из-за перекрытого обзора не заметил. После вмешательства VAR взятие ворот отменили.

Оценка арбитра

Эпизод с возможным удалением Джики на 81-й минуте департамент судейства не счёл ключевым. По мнению Федотова, в целом работа Чистякова заслуживает положительной оценки — арбитр проявил уверенность и контроль, хотя из-за обращений к монитору его итоговая оценка чуть ниже максимальной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
