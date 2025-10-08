Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков

Падел-теннис — один из самых стремительно растущих видов спорта в мире. Им уже увлечены десятки миллионов человек, а Международная федерация падела готовит заявку на включение дисциплины в программу Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. Россия уверенно следует мировому тренду: количество кортов и игроков растёт экспоненциально, а интерес к игре выходит далеко за пределы спортивного сообщества.
Падел-теннис — это молодой, но уже глобальный ракеточный спорт, соединяющий динамику большого тенниса и тактику сквоша. Родился он в Мексике, где в 1960-х годах предприниматель Энрике Коркуэра построил первый корт во дворе своего дома. В 1970-х игра добралась до Испании, а уже к началу XXI века распространилась по всему миру.
Падел играют парами — два на два — на компактном корте со стеклянными стенами. Эти стены не просто ограждение, а часть игрового процесса: мяч может отскакивать от них, создавая неожиданные и зрелищные эпизоды. Именно это делает падел доступным даже для новичков: базовые принципы понятны, а азарт возникает уже после первых матчей.
"Падел — это микс удовольствия, коммуникации и спорта, в который можно влюбиться с первой подачи", — отметил президент Международной федерации падела Луис Гарридо.
Популярность падел-тенниса в России объясняется сразу несколькими факторами.
Мировой тренд. Многие россияне познакомились с паделом за границей — в Испании, Италии, ОАЭ или Турции — и захотели продолжить играть дома.
Доступность и универсальность. Для начала не требуется многолетняя подготовка или дорогой инвентарь. Короткий корт, лёгкая ракетка, мяч и четыре игрока — всё, что нужно.
Социальность. Это не только спорт, но и формат общения. Падел объединяет друзей, коллег и бизнес-партнёров: партии на корте часто переходят в непринуждённое общение за его пределами.
Возможность играть круглый год. В России активно строятся крытые клубы, что позволяет играть в любую погоду.
Развитие падела стимулирует не только спрос игроков, но и интерес инвесторов. По сравнению с футбольным стадионом или ледовым дворцом, падел-клуб требует в десятки раз меньше вложений.
|Показатель
|Падел-клуб
|Футбольный стадион
|Средняя стоимость строительства
|от 25 до 40 млн ₽
|от 1,5 млрд ₽
|Срок окупаемости
|2-3 года
|10 лет и более
|Требуемая площадь
|около 700 м²
|десятки тысяч м²
|Количество игроков в день
|до 200
|ограничено расписанием матчей
По данным Федерации падела России, за последние полгода количество кортов в стране выросло почти в пять раз: с 100 до 500. А число игроков, регулярно выходящих на площадку, превысило 10 000 человек и продолжает увеличиваться ежемесячно.
"Инвестиции в падел сегодня — это возможность войти в растущий рынок спорта и досуга", — подчеркнул генеральный секретарь Федерации падела России Андрей Орлов.
Темп современной жизни делает этот спорт особенно привлекательным. Игра занимает не больше часа, не требует длительной разминки и дарит заряд энергии, сравнимый с полноценной тренировкой. Поэтому офисные сотрудники, предприниматели и даже спортсмены других дисциплин все чаще выбирают падел как активный отдых.
Кроме того, формат "два на два" исключает одиночество — даже новичок чувствует поддержку партнёра и получает удовольствие от процесса.
Падел-клубы появляются во всех крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре. Во многих фитнес-центрах уже открываются специализированные стеклянные корты, а новые клубы предлагают аренду, обучение и турниры для любителей.
Мировая слава падела во многом связана с именами известных игроков. В Европе и Латинской Америке этот спорт уже стал неотъемлемой частью культурной жизни.
• Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют собственные корты в своих резиденциях.
• Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Антонио Бандерас активно поддерживают международные турниры.
• Актёр Том Холланд и певица Шакира нередко делятся видео своих матчей в соцсетях.
Россия тоже не отстаёт. На московских кортах можно встретить Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Кирилла Капризова, Валерия Карпина и Александра Мостового. Фигуристы Евгений Плющенко и Евгения Медведева регулярно участвуют в любительских соревнованиях. Даже бывшие футболисты Алан Дзагоев, Евгений Алдонин и Георгий Щенников пробуют силы в профессиональных турнирах.
• Ошибка: выбирать слишком тяжёлую ракетку.
Последствие: повышенная нагрузка на кисти и локти.
Альтернатива: использовать лёгкие композитные модели с амортизацией.
• Ошибка: играть без обучения.
Последствие: неверная техника, быстрые травмы.
Альтернатива: хотя бы одно занятие с тренером для освоения правил и тактики.
• Ошибка: игнорировать разминку.
Последствие: растяжения и перегрузка мышц.
Альтернатива: 10-минутная динамическая разминка перед каждой игрой.
Новичкам стоит начинать с групповых тренировок — формат "4 на корте" идеально подходит для обучения. Важно подобрать комфортную обувь с хорошей амортизацией и гибкую ракетку. Первые матчи лучше проводить в развлекательном режиме: падел раскрывается именно через удовольствие от игры.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая адаптация даже для новичков
|Требуются партнёры по игре
|Высокая социальность и коммуникация
|Корты пока не в каждом городе
|Невысокие затраты на оборудование
|Зависимость от бронирования времени
|Возможность играть круглый год
|Меньше индивидуальных соревнований
Как выбрать ракетку для падела?
Для начинающих подойдут модели из стекловолокна с мягкой поверхностью и небольшим весом — они прощают ошибки и снижают нагрузку на руку.
Сколько стоит час игры?
Средняя стоимость аренды корта — от 2000 до 4000 ₽ за час в зависимости от региона и времени суток.
Можно ли играть зимой?
Да, в большинстве клубов есть крытые площадки с подогревом, а мяч и покрытие не теряют своих свойств при низких температурах.
• Миф: падел — разновидность тенниса.
Правда: у него собственные правила, меньший корт и другой стиль игры.
• Миф: в падел сложно научиться играть.
Правда: базовые навыки осваиваются за 2-3 занятия.
• Миф: это элитное развлечение.
Правда: арендовать корт может любой желающий, а оборудование стоит недорого.
• 1969 — первый корт построен в Акапулько (Мексика).
• 1974 — Испания принимает игру, создаются первые клубы.
• 1991 — учреждена Международная федерация падела (FIP).
• 2020-е — падел входит в топ-5 самых быстрорастущих видов спорта мира.
• 2024 — Федерация падела России официально признана Минспортом.
Падел-теннис уже перестал быть просто модой — он стал частью новой спортивной культуры, где ценятся энергия, общение и азарт. Возможно, именно эта гармония и приведёт его к олимпийским медалям.
