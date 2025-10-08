Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков

8:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Падел-теннис — один из самых стремительно растущих видов спорта в мире. Им уже увлечены десятки миллионов человек, а Международная федерация падела готовит заявку на включение дисциплины в программу Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. Россия уверенно следует мировому тренду: количество кортов и игроков растёт экспоненциально, а интерес к игре выходит далеко за пределы спортивного сообщества.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Игра в падел-теннис на современном корте

Истоки и суть падела

Падел-теннис — это молодой, но уже глобальный ракеточный спорт, соединяющий динамику большого тенниса и тактику сквоша. Родился он в Мексике, где в 1960-х годах предприниматель Энрике Коркуэра построил первый корт во дворе своего дома. В 1970-х игра добралась до Испании, а уже к началу XXI века распространилась по всему миру.

Падел играют парами — два на два — на компактном корте со стеклянными стенами. Эти стены не просто ограждение, а часть игрового процесса: мяч может отскакивать от них, создавая неожиданные и зрелищные эпизоды. Именно это делает падел доступным даже для новичков: базовые принципы понятны, а азарт возникает уже после первых матчей.

"Падел — это микс удовольствия, коммуникации и спорта, в который можно влюбиться с первой подачи", — отметил президент Международной федерации падела Луис Гарридо.

Почему падел так быстро завоевал Россию

Популярность падел-тенниса в России объясняется сразу несколькими факторами.

Мировой тренд. Многие россияне познакомились с паделом за границей — в Испании, Италии, ОАЭ или Турции — и захотели продолжить играть дома. Доступность и универсальность. Для начала не требуется многолетняя подготовка или дорогой инвентарь. Короткий корт, лёгкая ракетка, мяч и четыре игрока — всё, что нужно. Социальность. Это не только спорт, но и формат общения. Падел объединяет друзей, коллег и бизнес-партнёров: партии на корте часто переходят в непринуждённое общение за его пределами. Возможность играть круглый год. В России активно строятся крытые клубы, что позволяет играть в любую погоду.

Инфраструктура и инвестиции

Развитие падела стимулирует не только спрос игроков, но и интерес инвесторов. По сравнению с футбольным стадионом или ледовым дворцом, падел-клуб требует в десятки раз меньше вложений.

Показатель Падел-клуб Футбольный стадион Средняя стоимость строительства от 25 до 40 млн ₽ от 1,5 млрд ₽ Срок окупаемости 2-3 года 10 лет и более Требуемая площадь около 700 м² десятки тысяч м² Количество игроков в день до 200 ограничено расписанием матчей

По данным Федерации падела России, за последние полгода количество кортов в стране выросло почти в пять раз: с 100 до 500. А число игроков, регулярно выходящих на площадку, превысило 10 000 человек и продолжает увеличиваться ежемесячно.

"Инвестиции в падел сегодня — это возможность войти в растущий рынок спорта и досуга", — подчеркнул генеральный секретарь Федерации падела России Андрей Орлов.

Как падел стал частью городской культуры

Темп современной жизни делает этот спорт особенно привлекательным. Игра занимает не больше часа, не требует длительной разминки и дарит заряд энергии, сравнимый с полноценной тренировкой. Поэтому офисные сотрудники, предприниматели и даже спортсмены других дисциплин все чаще выбирают падел как активный отдых.

Кроме того, формат "два на два" исключает одиночество — даже новичок чувствует поддержку партнёра и получает удовольствие от процесса.

Где поиграть

Падел-клубы появляются во всех крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре. Во многих фитнес-центрах уже открываются специализированные стеклянные корты, а новые клубы предлагают аренду, обучение и турниры для любителей.

Звёздный пример

Мировая слава падела во многом связана с именами известных игроков. В Европе и Латинской Америке этот спорт уже стал неотъемлемой частью культурной жизни.

• Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют собственные корты в своих резиденциях.

• Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Антонио Бандерас активно поддерживают международные турниры.

• Актёр Том Холланд и певица Шакира нередко делятся видео своих матчей в соцсетях.

Россия тоже не отстаёт. На московских кортах можно встретить Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Кирилла Капризова, Валерия Карпина и Александра Мостового. Фигуристы Евгений Плющенко и Евгения Медведева регулярно участвуют в любительских соревнованиях. Даже бывшие футболисты Алан Дзагоев, Евгений Алдонин и Георгий Щенников пробуют силы в профессиональных турнирах.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: выбирать слишком тяжёлую ракетку.

Последствие: повышенная нагрузка на кисти и локти.

Альтернатива: использовать лёгкие композитные модели с амортизацией.

• Ошибка: играть без обучения.

Последствие: неверная техника, быстрые травмы.

Альтернатива: хотя бы одно занятие с тренером для освоения правил и тактики.

• Ошибка: игнорировать разминку.

Последствие: растяжения и перегрузка мышц.

Альтернатива: 10-минутная динамическая разминка перед каждой игрой.

А что если заняться паделом впервые?

Новичкам стоит начинать с групповых тренировок — формат "4 на корте" идеально подходит для обучения. Важно подобрать комфортную обувь с хорошей амортизацией и гибкую ракетку. Первые матчи лучше проводить в развлекательном режиме: падел раскрывается именно через удовольствие от игры.

Плюсы и минусы падела

Плюсы Минусы Быстрая адаптация даже для новичков Требуются партнёры по игре Высокая социальность и коммуникация Корты пока не в каждом городе Невысокие затраты на оборудование Зависимость от бронирования времени Возможность играть круглый год Меньше индивидуальных соревнований

FAQ

Как выбрать ракетку для падела?

Для начинающих подойдут модели из стекловолокна с мягкой поверхностью и небольшим весом — они прощают ошибки и снижают нагрузку на руку.

Сколько стоит час игры?

Средняя стоимость аренды корта — от 2000 до 4000 ₽ за час в зависимости от региона и времени суток.

Можно ли играть зимой?

Да, в большинстве клубов есть крытые площадки с подогревом, а мяч и покрытие не теряют своих свойств при низких температурах.

Мифы и правда

• Миф: падел — разновидность тенниса.

Правда: у него собственные правила, меньший корт и другой стиль игры.

• Миф: в падел сложно научиться играть.

Правда: базовые навыки осваиваются за 2-3 занятия.

• Миф: это элитное развлечение.

Правда: арендовать корт может любой желающий, а оборудование стоит недорого.

Исторический контекст

• 1969 — первый корт построен в Акапулько (Мексика).

• 1974 — Испания принимает игру, создаются первые клубы.

• 1991 — учреждена Международная федерация падела (FIP).

• 2020-е — падел входит в топ-5 самых быстрорастущих видов спорта мира.

• 2024 — Федерация падела России официально признана Минспортом.

Падел-теннис уже перестал быть просто модой — он стал частью новой спортивной культуры, где ценятся энергия, общение и азарт. Возможно, именно эта гармония и приведёт его к олимпийским медалям.