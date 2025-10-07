Жиры больше не враги: новый эксперимент перевернул всё, что мы знали о похудении

Понимание роли жиров в питании менялось не раз. Долгое время считалось, что любая жирная пища неизбежно приводит к лишнему весу. Но новое исследование испанских и американских ученых ставит под сомнение этот стереотип. Оказалось, что растительные жиры — в частности, оливковое масло и орехи — не только безопасны, но и могут помочь снизить вес.
Исследование, о котором сообщает Live Science, проводилось на протяжении пяти лет. В нём участвовали 7,5 тысячи пожилых людей с избыточным весом и диабетом второго типа. Добровольцев разделили на три группы:
Результаты оказались неожиданными: именно те, кто ел больше оливкового масла и орехов, теряли вес активнее и чувствовали себя лучше. Это открытие опровергает представление о том, что жиры — враг стройности.
"Полные люди крайне неохотно употребляют растительные жиры, поскольку считают, что они ведут к набору веса", — сказал ведущий автор исследования, доктор Рамон Эструч из Университета Барселоны.
Он подчеркнул, что замеры талии показали обратное: у участников, включавших растительные жиры в рацион, объём талии уменьшался быстрее, чем у тех, кто придерживался обезжиренного питания.
Основная причина кроется в химическом составе. Растительные масла содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в обмене веществ и снижают уровень "плохого" холестерина. Они замедляют усвоение углеводов и предотвращают резкие скачки сахара в крови — фактор, крайне важный для людей с диабетом.
Кроме того, жиры повышают чувство сытости. Люди, получающие достаточное количество полезных жиров, реже переедают. Поэтому при умеренном употреблении оливковое масло, авокадо и орехи помогают не поправляться, а худеть.
|Диета
|Основные продукты
|Результат через 5 лет
|Побочные эффекты
|Средиземноморская с оливковым маслом
|Рыба, овощи, цельнозерновые, оливковое масло
|Потеря веса, улучшение липидного профиля
|Отсутствуют
|Средиземноморская с орехами
|Те же продукты + орехи
|Умеренное снижение веса, повышенная энергия
|Может вызывать аллергию
|Низкожировая
|Много углеводов, минимум жиров
|Вес снижается медленно, чувство голода остаётся
|Усталость, раздражительность
Главное правило — умеренность: 3-4 столовые ложки оливкового масла или горсть орехов в день достаточно, чтобы получить пользу без избытка калорий.
Диетологи предупреждают: полная замена не нужна. Животные жиры содержат витамин D и некоторые жирорастворимые вещества. Однако соотношение должно быть в пользу растительных — около 70% жирового рациона. Это помогает поддерживать нормальную массу тела, здоровую кожу и работу сердца.
Как выбрать качественное оливковое масло?
Ориентируйтесь на маркировку Extra Virgin — это масло первого холодного отжима. Оно содержит максимум антиоксидантов и витаминов.
Можно ли жарить на оливковом масле?
Да, но лучше использовать рафинированное масло для жарки и не доводить его до дыма.
Что лучше для похудения — орехи или масло?
Эффект примерно одинаков, но орехи дают больше белка и клетчатки, а масло проще дозировать.
Миф: жиры всегда вредят фигуре.
Правда: полезные растительные жиры способствуют снижению массы тела.
Миф: обезжиренные продукты безопаснее.
Правда: часто в них добавляют сахар для вкуса, что делает их более калорийными.
Миф: масло нужно полностью исключить из диеты.
Правда: его отсутствие приводит к дефициту витаминов и сбоям в обмене веществ.
Растительные жиры давно перестали быть врагом стройности. Как показали многолетние наблюдения учёных, умеренное употребление оливкового масла, орехов и других источников полезных жиров не приводит к ожирению, а напротив, помогает поддерживать нормальный вес, улучшает обмен веществ и работу сердца. Главное — не бояться жиров, а выбирать правильные их виды и соблюдать баланс в рационе.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.