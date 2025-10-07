Жиры больше не враги: новый эксперимент перевернул всё, что мы знали о похудении

Понимание роли жиров в питании менялось не раз. Долгое время считалось, что любая жирная пища неизбежно приводит к лишнему весу. Но новое исследование испанских и американских ученых ставит под сомнение этот стереотип. Оказалось, что растительные жиры — в частности, оливковое масло и орехи — не только безопасны, но и могут помочь снизить вес.

Средиземноморская диета под микроскопом

Исследование, о котором сообщает Live Science, проводилось на протяжении пяти лет. В нём участвовали 7,5 тысячи пожилых людей с избыточным весом и диабетом второго типа. Добровольцев разделили на три группы:

первая придерживалась средиземноморской диеты с ежедневным добавлением четырёх столовых ложек оливкового масла; вторая следовала тому же рациону, но с орехами вместо масла; третья соблюдала традиционную низкожировую диету.

Результаты оказались неожиданными: именно те, кто ел больше оливкового масла и орехов, теряли вес активнее и чувствовали себя лучше. Это открытие опровергает представление о том, что жиры — враг стройности.

"Полные люди крайне неохотно употребляют растительные жиры, поскольку считают, что они ведут к набору веса", — сказал ведущий автор исследования, доктор Рамон Эструч из Университета Барселоны.

Он подчеркнул, что замеры талии показали обратное: у участников, включавших растительные жиры в рацион, объём талии уменьшался быстрее, чем у тех, кто придерживался обезжиренного питания.

Растительные жиры работают иначе

Основная причина кроется в химическом составе. Растительные масла содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в обмене веществ и снижают уровень "плохого" холестерина. Они замедляют усвоение углеводов и предотвращают резкие скачки сахара в крови — фактор, крайне важный для людей с диабетом.

Кроме того, жиры повышают чувство сытости. Люди, получающие достаточное количество полезных жиров, реже переедают. Поэтому при умеренном употреблении оливковое масло, авокадо и орехи помогают не поправляться, а худеть.

Три подхода к питанию

Ориентируйтесь на маркировку Extra Virgin — это масло первого холодного отжима. Оно содержит максимум антиоксидантов и витаминов. Можно ли жарить на оливковом масле?

Да, но лучше использовать рафинированное масло для жарки и не доводить его до дыма. Что лучше для похудения — орехи или масло?

Эффект примерно одинаков, но орехи дают больше белка и клетчатки, а масло проще дозировать. Мифы и правда Миф: жиры всегда вредят фигуре.

Правда: полезные растительные жиры способствуют снижению массы тела. Миф: обезжиренные продукты безопаснее.

Правда: часто в них добавляют сахар для вкуса, что делает их более калорийными. Миф: масло нужно полностью исключить из диеты.

Правда: его отсутствие приводит к дефициту витаминов и сбоям в обмене веществ. 3 интересных факта Оливковое масло содержит олеокантал — природное вещество, действующее как лёгкое противовоспалительное средство.

Средиземноморская диета признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.

В странах, где активно потребляют оливковое масло, уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 30%. Растительные жиры давно перестали быть врагом стройности. Как показали многолетние наблюдения учёных, умеренное употребление оливкового масла, орехов и других источников полезных жиров не приводит к ожирению, а напротив, помогает поддерживать нормальный вес, улучшает обмен веществ и работу сердца. Главное — не бояться жиров, а выбирать правильные их виды и соблюдать баланс в рационе.