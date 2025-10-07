Фулбади и сплит вступают в бой: два подхода, один результат — сильное, выносливое тело

Любители фитнеса часто задаются вопросом, какой формат тренировок дает лучший результат — фулбади или сплит. Эти два подхода объединяет цель — улучшить физическую форму, но способы достижения разнятся. Разберем с фитнес-тренером и нутрициологом Ольгой Яблоковой, как работают оба метода и кому какой подойдет.
Фулбади — это тренировка, в которой за одно занятие задействуются все основные группы мышц. Такой формат позволяет развивать тело гармонично и равномерно, а также улучшает общую выносливость.
"Обычно за одно занятие выполняется по 1-2 упражнения на каждую крупную мышечную группу", — отметила фитнес-тренер Ольга Яблокова.
• Приседания со штангой — 3x12-14
• Жим платформы — 3x12
• Жим гантелей на скамье — 3x14
• Подтягивания в гравитроне — 3x12
• Тяга горизонтального блока — 3x14
• Скручивания на коврике — 3x30
Такой формат особенно удобен для начинающих или тех, у кого нет возможности посещать зал часто. Всего двух-трех занятий в неделю достаточно, чтобы поддерживать тонус и постепенно наращивать силу.
Сплит — система, при которой тренировки делятся по мышечным группам. Например, в один день тренируются ноги, в другой — грудь и трицепс, в третий — спина и бицепс. Такой подход позволяет глубже прорабатывать каждую область.
"Например, один день — ноги, другой — спина и бицепс, третий — грудь и трицепс", — пояснила Ольга Яблокова.
День на низ:
• Сумо со штангой — 3x12
• Выпады с гантелями — 3x10
• Жим платформы — 3x14
• Разгибания голени в тренажере — 3x12
• Сгибания голени сидя — 3x12
День на верх:
• Жим штанги на скамье — 3x14
• Отжимания — 3x12
• Тяга штанги обратным хватом — 3x12
• Тяга верхнего блока — 3x14
• Сгибания предплечий на бицепс — 3x12
• Разгибания в кроссовере на трицепс — 3x12
Главное различие — в распределении нагрузки. Фулбади нагружает всё тело сразу, а сплит фокусируется на отдельных мышцах в разные дни.
"Фулбади обычно эффективнее для новичков и занятых людей, а сплит позволяет глубже прорабатывать каждую мышцу", — подчеркнула Ольга Яблокова.
Фулбади развивает выносливость и общий тонус, тогда как сплит дает возможность работать на рост массы и силу, распределяя нагрузку с высокой интенсивностью.
• Новичкам - равномерное развитие мышц и освоение техники движений.
• Тем, кто ограничен во времени - 2-3 занятия в неделю достаточно.
• Тем, кто хочет поддерживать форму - без перегрузок и сложных схем.
• Опытным спортсменам - для максимальной нагрузки на отдельные зоны.
• Тем, кто занимается 4-6 раз в неделю - чтобы чередовать группы мышц.
• Тем, кто стремится к рельефу и набору массы.
• Однообразные фулбади → замедляется прогресс → варьируйте упражнения каждые 4-6 недель.
• Слишком частые сплиты → переутомление мышц → добавьте дни восстановления.
• Пренебрежение техникой → риск травм → уделяйте внимание базовым движениям и растяжке.
|Параметр
|Фулбади
|Сплит
|Частота тренировок
|2-3 раза в неделю
|4-6 раз в неделю
|Основная цель
|Общая физическая форма
|Рост массы, детализация
|Время занятия
|60-75 минут
|60-90 минут
|Подходит для
|Новичков, занятых
|Продвинутых
|Восстановление
|Быстрое
|Требует больше отдыха
Миф: фулбади — только для начинающих.
Правда: опытные спортсмены тоже используют его в восстановительных циклах.
Миф: сплит всегда эффективнее.
Правда: при неправильной нагрузке мышцы не успевают восстановиться, и прогресс тормозится.
Миф: можно тренироваться каждый день.
Правда: без отдыха мышцы не растут, а истощаются.
Определите цель — похудение, набор массы или поддержание формы.
Рассчитайте количество тренировок в неделю.
При 2-3 занятиях выбирайте фулбади, при 4 и более — сплит.
Контролируйте прогресс — делайте фото и записи.
Каждые 2 месяца меняйте программу, чтобы не было адаптации.
Комбинированная схема — отличный компромисс. Например, две фулбади-тренировки и одна сплит-сессия в неделю. Такой формат позволяет чередовать нагрузку и держать тело в тонусе без переутомления.
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Фулбади
|Экономит время, равномерно развивает мышцы, подходит новичкам
|Быстрая усталость, меньше времени на отдельные зоны
|Сплит
|Глубокая проработка, рост массы, индивидуальный подход
|Требует больше тренировок и восстановления
• Первая фулбади-программа появилась еще в 1940-х годах — ею пользовались армейские инструкторы США для подготовки солдат.
• В бодибилдинге Арнольд Шварценеггер сочетал оба подхода: начинал карьеру с фулбади, а позже перешел на сплит для максимальной детализации.
• Исследования Университета МакМастера (Канада) показали: при равном объеме нагрузки рост мышц при фулбади и сплите схож, но фулбади улучшает метаболизм быстрее.
• Женщины чаще выбирают фулбади, мужчины — сплит, хотя современные программы доказывают, что эффективность не зависит от пола.
Главное — не шаблон, а регулярность и внимание к своему телу. Фулбади и сплит — это не соперники, а инструменты, которые работают по-разному, но ведут к одной цели: здоровому, сильному и сбалансированному телу.
