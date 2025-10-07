Фулбади и сплит вступают в бой: два подхода, один результат — сильное, выносливое тело

6:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Любители фитнеса часто задаются вопросом, какой формат тренировок дает лучший результат — фулбади или сплит. Эти два подхода объединяет цель — улучшить физическую форму, но способы достижения разнятся. Разберем с фитнес-тренером и нутрициологом Ольгой Яблоковой, как работают оба метода и кому какой подойдет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина выполняет приседания со штангой

Что такое фулбади

Фулбади — это тренировка, в которой за одно занятие задействуются все основные группы мышц. Такой формат позволяет развивать тело гармонично и равномерно, а также улучшает общую выносливость.

"Обычно за одно занятие выполняется по 1-2 упражнения на каждую крупную мышечную группу", — отметила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Пример тренировки фулбади

• Приседания со штангой — 3x12-14

• Жим платформы — 3x12

• Жим гантелей на скамье — 3x14

• Подтягивания в гравитроне — 3x12

• Тяга горизонтального блока — 3x14

• Скручивания на коврике — 3x30

Такой формат особенно удобен для начинающих или тех, у кого нет возможности посещать зал часто. Всего двух-трех занятий в неделю достаточно, чтобы поддерживать тонус и постепенно наращивать силу.

Что такое сплит

Сплит — система, при которой тренировки делятся по мышечным группам. Например, в один день тренируются ноги, в другой — грудь и трицепс, в третий — спина и бицепс. Такой подход позволяет глубже прорабатывать каждую область.

"Например, один день — ноги, другой — спина и бицепс, третий — грудь и трицепс", — пояснила Ольга Яблокова.

Пример сплит-тренировки

День на низ:

• Сумо со штангой — 3x12

• Выпады с гантелями — 3x10

• Жим платформы — 3x14

• Разгибания голени в тренажере — 3x12

• Сгибания голени сидя — 3x12

День на верх:

• Жим штанги на скамье — 3x14

• Отжимания — 3x12

• Тяга штанги обратным хватом — 3x12

• Тяга верхнего блока — 3x14

• Сгибания предплечий на бицепс — 3x12

• Разгибания в кроссовере на трицепс — 3x12

Фулбади и сплит: в чем разница

Главное различие — в распределении нагрузки. Фулбади нагружает всё тело сразу, а сплит фокусируется на отдельных мышцах в разные дни.

"Фулбади обычно эффективнее для новичков и занятых людей, а сплит позволяет глубже прорабатывать каждую мышцу", — подчеркнула Ольга Яблокова.

Фулбади развивает выносливость и общий тонус, тогда как сплит дает возможность работать на рост массы и силу, распределяя нагрузку с высокой интенсивностью.

Кому подойдет фулбади

• Новичкам - равномерное развитие мышц и освоение техники движений.

• Тем, кто ограничен во времени - 2-3 занятия в неделю достаточно.

• Тем, кто хочет поддерживать форму - без перегрузок и сложных схем.

Кому подойдет сплит

• Опытным спортсменам - для максимальной нагрузки на отдельные зоны.

• Тем, кто занимается 4-6 раз в неделю - чтобы чередовать группы мышц.

• Тем, кто стремится к рельефу и набору массы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Однообразные фулбади → замедляется прогресс → варьируйте упражнения каждые 4-6 недель.

• Слишком частые сплиты → переутомление мышц → добавьте дни восстановления.

• Пренебрежение техникой → риск травм → уделяйте внимание базовым движениям и растяжке.

Таблица сравнения

Параметр Фулбади Сплит Частота тренировок 2-3 раза в неделю 4-6 раз в неделю Основная цель Общая физическая форма Рост массы, детализация Время занятия 60-75 минут 60-90 минут Подходит для Новичков, занятых Продвинутых Восстановление Быстрое Требует больше отдыха

Мифы и правда

Миф: фулбади — только для начинающих.

Правда: опытные спортсмены тоже используют его в восстановительных циклах.

Миф: сплит всегда эффективнее.

Правда: при неправильной нагрузке мышцы не успевают восстановиться, и прогресс тормозится.

Миф: можно тренироваться каждый день.

Правда: без отдыха мышцы не растут, а истощаются.

Советы шаг за шагом

Определите цель — похудение, набор массы или поддержание формы. Рассчитайте количество тренировок в неделю. При 2-3 занятиях выбирайте фулбади, при 4 и более — сплит. Контролируйте прогресс — делайте фото и записи. Каждые 2 месяца меняйте программу, чтобы не было адаптации.

А что если совмещать?

Комбинированная схема — отличный компромисс. Например, две фулбади-тренировки и одна сплит-сессия в неделю. Такой формат позволяет чередовать нагрузку и держать тело в тонусе без переутомления.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы Фулбади Экономит время, равномерно развивает мышцы, подходит новичкам Быстрая усталость, меньше времени на отдельные зоны Сплит Глубокая проработка, рост массы, индивидуальный подход Требует больше тренировок и восстановления

Интересные факты

• Первая фулбади-программа появилась еще в 1940-х годах — ею пользовались армейские инструкторы США для подготовки солдат.

• В бодибилдинге Арнольд Шварценеггер сочетал оба подхода: начинал карьеру с фулбади, а позже перешел на сплит для максимальной детализации.

• Исследования Университета МакМастера (Канада) показали: при равном объеме нагрузки рост мышц при фулбади и сплите схож, но фулбади улучшает метаболизм быстрее.

• Женщины чаще выбирают фулбади, мужчины — сплит, хотя современные программы доказывают, что эффективность не зависит от пола.

Главное — не шаблон, а регулярность и внимание к своему телу. Фулбади и сплит — это не соперники, а инструменты, которые работают по-разному, но ведут к одной цели: здоровому, сильному и сбалансированному телу.