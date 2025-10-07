Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уличный туалет, в котором не пахнет вовсе: народный способ, который знают только в деревнях
Не лесть и не игра в патриотизм: Лариса Долина объяснила, за что ценит Владимира Путина
Сырые, но не дикие: четыре блюда из рыбы, которые покорили весь мир без огня
Полезные фрукты против поджелудочной: как сезонные дары превращаются в гликемическую бомбу
Мозг будто просыпается: добавьте к авокадо эти продукты — и почувствуете разницу
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией

Фулбади и сплит вступают в бой: два подхода, один результат — сильное, выносливое тело

6:47
Спорт

Любители фитнеса часто задаются вопросом, какой формат тренировок дает лучший результат — фулбади или сплит. Эти два подхода объединяет цель — улучшить физическую форму, но способы достижения разнятся. Разберем с фитнес-тренером и нутрициологом Ольгой Яблоковой, как работают оба метода и кому какой подойдет.

Женщина выполняет приседания со штангой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет приседания со штангой

Что такое фулбади

Фулбади — это тренировка, в которой за одно занятие задействуются все основные группы мышц. Такой формат позволяет развивать тело гармонично и равномерно, а также улучшает общую выносливость.

"Обычно за одно занятие выполняется по 1-2 упражнения на каждую крупную мышечную группу", — отметила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Пример тренировки фулбади

• Приседания со штангой — 3x12-14
• Жим платформы — 3x12
• Жим гантелей на скамье — 3x14
• Подтягивания в гравитроне — 3x12
• Тяга горизонтального блока — 3x14
• Скручивания на коврике — 3x30

Такой формат особенно удобен для начинающих или тех, у кого нет возможности посещать зал часто. Всего двух-трех занятий в неделю достаточно, чтобы поддерживать тонус и постепенно наращивать силу.

Что такое сплит

Сплит — система, при которой тренировки делятся по мышечным группам. Например, в один день тренируются ноги, в другой — грудь и трицепс, в третий — спина и бицепс. Такой подход позволяет глубже прорабатывать каждую область.

"Например, один день — ноги, другой — спина и бицепс, третий — грудь и трицепс", — пояснила Ольга Яблокова.

Пример сплит-тренировки

День на низ:
• Сумо со штангой — 3x12
• Выпады с гантелями — 3x10
• Жим платформы — 3x14
• Разгибания голени в тренажере — 3x12
• Сгибания голени сидя — 3x12

День на верх:
• Жим штанги на скамье — 3x14
• Отжимания — 3x12
• Тяга штанги обратным хватом — 3x12
• Тяга верхнего блока — 3x14
• Сгибания предплечий на бицепс — 3x12
• Разгибания в кроссовере на трицепс — 3x12

Фулбади и сплит: в чем разница

Главное различие — в распределении нагрузки. Фулбади нагружает всё тело сразу, а сплит фокусируется на отдельных мышцах в разные дни.

"Фулбади обычно эффективнее для новичков и занятых людей, а сплит позволяет глубже прорабатывать каждую мышцу", — подчеркнула Ольга Яблокова.

Фулбади развивает выносливость и общий тонус, тогда как сплит дает возможность работать на рост массы и силу, распределяя нагрузку с высокой интенсивностью.

Кому подойдет фулбади

Новичкам - равномерное развитие мышц и освоение техники движений.
Тем, кто ограничен во времени - 2-3 занятия в неделю достаточно.
Тем, кто хочет поддерживать форму - без перегрузок и сложных схем.

Кому подойдет сплит

Опытным спортсменам - для максимальной нагрузки на отдельные зоны.
Тем, кто занимается 4-6 раз в неделю - чтобы чередовать группы мышц.
Тем, кто стремится к рельефу и набору массы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Однообразные фулбади → замедляется прогресс → варьируйте упражнения каждые 4-6 недель.
• Слишком частые сплиты → переутомление мышц → добавьте дни восстановления.
• Пренебрежение техникой → риск травм → уделяйте внимание базовым движениям и растяжке.

Таблица сравнения

Параметр Фулбади Сплит
Частота тренировок 2-3 раза в неделю 4-6 раз в неделю
Основная цель Общая физическая форма Рост массы, детализация
Время занятия 60-75 минут 60-90 минут
Подходит для Новичков, занятых Продвинутых
Восстановление Быстрое Требует больше отдыха

Мифы и правда

Миф: фулбади — только для начинающих.
Правда: опытные спортсмены тоже используют его в восстановительных циклах.

Миф: сплит всегда эффективнее.
Правда: при неправильной нагрузке мышцы не успевают восстановиться, и прогресс тормозится.

Миф: можно тренироваться каждый день.
Правда: без отдыха мышцы не растут, а истощаются.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель — похудение, набор массы или поддержание формы.

  2. Рассчитайте количество тренировок в неделю.

  3. При 2-3 занятиях выбирайте фулбади, при 4 и более — сплит.

  4. Контролируйте прогресс — делайте фото и записи.

  5. Каждые 2 месяца меняйте программу, чтобы не было адаптации.

А что если совмещать?

Комбинированная схема — отличный компромисс. Например, две фулбади-тренировки и одна сплит-сессия в неделю. Такой формат позволяет чередовать нагрузку и держать тело в тонусе без переутомления.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы
Фулбади Экономит время, равномерно развивает мышцы, подходит новичкам Быстрая усталость, меньше времени на отдельные зоны
Сплит Глубокая проработка, рост массы, индивидуальный подход Требует больше тренировок и восстановления

Интересные факты

• Первая фулбади-программа появилась еще в 1940-х годах — ею пользовались армейские инструкторы США для подготовки солдат.
• В бодибилдинге Арнольд Шварценеггер сочетал оба подхода: начинал карьеру с фулбади, а позже перешел на сплит для максимальной детализации.
• Исследования Университета МакМастера (Канада) показали: при равном объеме нагрузки рост мышц при фулбади и сплите схож, но фулбади улучшает метаболизм быстрее.
• Женщины чаще выбирают фулбади, мужчины — сплит, хотя современные программы доказывают, что эффективность не зависит от пола.

Главное — не шаблон, а регулярность и внимание к своему телу. Фулбади и сплит — это не соперники, а инструменты, которые работают по-разному, но ведут к одной цели: здоровому, сильному и сбалансированному телу.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы
Трубы не прощают ошибок: вещи, которые кажутся безобидными, но превращают канализацию в бетон
Генетическая революция началась:новая технология обещает вернуть здоровье тем, кому не помог никто
Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией
Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией
Соревнования закончились скандалом: что случилось с юными футболистами после финала матча
Квоты вместо патентов: новый виток миграционной политики
Минус стресс, плюс блеск волос: утренние привычки, меняющие самочувствие за неделю
Страх и ненависть: Меньшова объяснила, почему фраза Путина о террористах стала народной
Машина с полным приводом — не всесильна: вот где она бессильна, а 4WD рвёт снег напополам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.