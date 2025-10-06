Отставка, которой не ждали: Спартак теряет руководителя, изменившего клуб изнутри

6 октября 2025 года пресс-служба футбольного клуба "Спартак" сообщила об отставке генерального директора Олега Малышева. Руководитель занимал этот пост с 2023 года и за время своей работы инициировал ряд масштабных преобразований внутри клуба.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Футбольный мяч на поле

Итоги работы Малышева

В официальном заявлении клуба отмечается, что под руководством Олега Малышева были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом направлениях деятельности "Спартака". Также стартовали крупные инфраструктурные проекты, модернизирован стадион "ЛУКОЙЛ Арена" и обновлена программа матчдэй, сообщает argumenti.ru.

"Олег Малышев внёс большой вклад в развитие клуба. Благодаря его инициативам "Спартак" укрепил позиции как на спортивном, так и на коммерческом уровне", — сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что после ухода с поста генерального директора Малышев продолжит работу в совете директоров и станет советником нового руководителя.

Новый гендиректор — Сергей Некрасов

На должность генерального директора "Спартака" назначен Сергей Некрасов. Он окончил МГУ имени М. В. Ломоносова и Лондонскую школу бизнеса, имеет обширный опыт управления в банковском и корпоративном секторе.

С начала 1990-х годов Некрасов занимал руководящие посты в российских и международных финансовых структурах — в частности, в компании "ЛУКОЙЛ" и Газпромбанке, а также в дочерних организациях банковской группы в Европе.

По данным клуба, Некрасов увлекается футболом с юности и неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с легендами "Спартака".

Причины ухода

В "Спартаке" уточнили, что решение Олега Малышева покинуть должность связано с семейными обстоятельствами.

"Клуб благодарит Олега Малышева за плодотворную работу и значительный вклад в развитие команды", — говорится в официальном сообщении.

Контекст

Олег Малышев возглавил "Спартак" в период структурных изменений и участвовал в стратегическом обновлении всех направлений деятельности клуба. Под его началом была модернизирована спортивная инфраструктура, усилена коммерческая работа и разработана программа долгосрочного развития.

Назначение Сергея Некрасова, как отметили в клубе, позволит сохранить преемственность управления и продолжить реализацию начатых проектов.