Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета
Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше

Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов

7:47
Спорт

Недостаток витаминов у спортсменов — одна из самых недооценённых проблем спортивного здоровья. Когда нагрузка растёт, организм расходует не только энергию, но и запасы витаминов, участвующих в обмене веществ, восстановлении и защите клеток. И если не восполнять эти вещества, страдает всё — от работоспособности до иммунитета.

Витамины для спортсменов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Витамины для спортсменов

Почему спортсменам чаще не хватает витаминов

Физическая активность ускоряет обмен веществ, а значит, витамины расходуются быстрее. Пот, дыхание, высокая температура тела — всё это усиливает их выведение. При этом даже сбалансированное питание не всегда компенсирует повышенные потери, особенно в жарком климате или при тренировках на выносливость.

"У спортсмена потребность в витаминах может быть выше нормы в 1,5-2 раза", — отметил спортивный врач Игорь Синицын.

Когда организм теряет равновесие, появляется состояние гиповитаминоза - лёгкой, но опасной формы витаминной недостаточности. Симптомы часто маскируются под обычную усталость или перетренированность, и потому их легко пропустить.

Основные признаки витаминной недостаточности

Витамин C (аскорбиновая кислота)

Недостаток этого витамина вызывает:
• синюшность губ и ушей;
• рыхлость и кровоточивость дёсен;
• сухость кожи, общую бледность;
• боли в подошвах и ощущение холода.

У спортсменов, тренирующихся на выносливость, витамин C вымывается быстрее всего. При высоком содержании углеводов в рационе его расход увеличивается ещё сильнее, поэтому необходимы цитрусовые, киви, чёрная смородина или витаминные добавки.

Витамин B1 (тиамин)

Дефицит B1 проявляется быстрой утомляемостью, снижением аппетита, запорами, болями в ногах и одышкой. Могут появляться покалывания и судороги в икроножных мышцах.

Этот витамин отвечает за превращение углеводов в энергию. Без него мышцы буквально "голодают", даже при достаточном питании.

Витамин B2 (рибофлавин)

Признаки: сухие, потрескавшиеся губы, трещины в уголках рта, шелушение в носогубных складках, воспаление глаз, светобоязнь.

Рибофлавин нужен для клеточного дыхания. Его дефицит особенно часто встречается у спортсменов, питающихся монотонно или исключающих молочные продукты.

Витамин B3 (пиридоксин, B6)

Недостаток вызывает:
• раздражительность, судороги;
• высыпания и дерматиты;
• желудочно-кишечные расстройства;
• анемию и потерю аппетита.

B6 участвует в обмене белков и синтезе нейромедиаторов. Его особенно не хватает при белковых диетах и интенсивных силовых тренировках.

Витамин B12

Его дефицит приводит к снижению устойчивости к инфекциям и ослаблению иммунитета. Недостаток B12 часто наблюдается у вегетарианцев и спортсменов, редко употребляющих мясо.

Витамин PP (никотиновая кислота)

Недостаток вызывает неврастенический синдром — раздражительность, бессонницу, вялость, диарею, боли в мышцах и сухость губ. При этом кожа становится бледной, шелушится, появляются высыпания на руках и шее.

Витамин A (ретинол)

При дефиците кожа становится сухой и бледной, повышается склонность к гнойничкам и конъюнктивитам, появляется светобоязнь. Ухудшается сумеречное зрение — признак снижения уровня ретинола и каротина в крови.

"Дефицит витамина A спортсмен чувствует не сразу, но со временем страдает зрение и восстановление тканей", — подчеркнула диетолог Марина Лобанова.

Почему дефицит возникает чаще в жарком климате

Тренировки в жарких и влажных условиях усиливают потоотделение, а значит, теряются водорастворимые витамины — прежде всего группы B, а также C и E. Спортсмены, тренирующиеся в тропических странах, нуждаются в дополнительном приёме комплексов, особенно если рацион состоит преимущественно из углеводов.

В странах Азии и Южной Америки у европейцев нередко наблюдается хронический недостаток витаминов группы B, несмотря на обилие овощей и фруктов. В таких условиях добавки — не роскошь, а необходимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: восполнять энергию только углеводами.
Последствие: дефицит витаминов группы B и снижение выносливости.
Альтернатива: включать цельнозерновые продукты, орехи, мясо и рыбу.

Ошибка: игнорировать усталость и раздражительность.
Последствие: прогрессирующий гиповитаминоз, снижение иммунитета.
Альтернатива: пройти анализы и добавить комплекс витаминов.

Ошибка: бесконтрольный приём витаминов.
Последствие: гипервитаминоз, нарушения обмена и токсические реакции.
Альтернатива: подбирать дозировку с врачом-диетологом.

Плюсы и минусы приёма витаминов

Подход Плюсы Минусы
Комплексные витамины Удобство и сбалансированность Риск передозировки при бесконтрольном приёме
Натуральные источники Безопасность и усвоение Трудно обеспечить нужные дозы при нагрузках
Смешанный подход Гибкость и точность дозировки Требует планирования рациона

FAQ

Как понять, что организму не хватает витаминов?
Первые признаки — усталость, сухая кожа, ломкость ногтей, частые простуды, раздражительность.

Нужны ли добавки, если питание сбалансировано?
При интенсивных тренировках — да. Физические нагрузки увеличивают расход витаминов.

Можно ли принимать витамины постоянно?
Да, если дозы соответствуют физиологическим нормам. Однако лучше делать курсы по 1-2 месяца с перерывами.

Какие витамины важнее для спортсмена?
Группа B (энергия и нервная система), витамин C (восстановление), E (антиоксидант), D (кости и иммунитет).

Мифы и правда

Миф: чем больше витаминов, тем лучше.
Правда: избыток некоторых витаминов (особенно жирорастворимых A, D, E, K) токсичен.

Миф: фрукты полностью покрывают потребности спортсмена.
Правда: при интенсивных нагрузках потери слишком велики — нужны добавки.

Миф: витаминная недостаточность бывает только зимой.
Правда: дефицит возможен круглый год, особенно при жарком климате и активных тренировках.

Интересные факты

• Витамин C расходуется особенно активно при беге на длинные дистанции — его потери могут превышать норму в 3-4 раза.
• Дефицит витаминов группы B снижает скорость реакции и концентрацию внимания — важные параметры для спортсменов.
• Даже кратковременный гиповитаминоз может снизить силу мышечного сокращения на 10-15 %.

Витамины — это не добавка "для подстраховки", а инструмент поддержания формы. Организм спортсмена работает на пределе возможностей, и любая нехватка микроэлементов быстро отражается на результатах. Правильный баланс витаминов помогает не только тренироваться эффективнее, но и оставаться здоровым.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше
Европа без спешки: почему опытные туристы выбирают спонтанность и как это правильно делать
Зима не любит ленивых: чек-лист, который спасёт вас от буксировщика и нервного срыва
От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз
Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию
Как идея одного человека изменила спорт — история рождения турнира Мистер Олимпия
Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт
Океан вокруг, а пить нельзя: секрет выживания существ, которым море заменяет всё, кроме влаги
Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.