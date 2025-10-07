Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов

7:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Недостаток витаминов у спортсменов — одна из самых недооценённых проблем спортивного здоровья. Когда нагрузка растёт, организм расходует не только энергию, но и запасы витаминов, участвующих в обмене веществ, восстановлении и защите клеток. И если не восполнять эти вещества, страдает всё — от работоспособности до иммунитета.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Витамины для спортсменов

Почему спортсменам чаще не хватает витаминов

Физическая активность ускоряет обмен веществ, а значит, витамины расходуются быстрее. Пот, дыхание, высокая температура тела — всё это усиливает их выведение. При этом даже сбалансированное питание не всегда компенсирует повышенные потери, особенно в жарком климате или при тренировках на выносливость.

"У спортсмена потребность в витаминах может быть выше нормы в 1,5-2 раза", — отметил спортивный врач Игорь Синицын.

Когда организм теряет равновесие, появляется состояние гиповитаминоза - лёгкой, но опасной формы витаминной недостаточности. Симптомы часто маскируются под обычную усталость или перетренированность, и потому их легко пропустить.

Основные признаки витаминной недостаточности

Витамин C (аскорбиновая кислота)

Недостаток этого витамина вызывает:

• синюшность губ и ушей;

• рыхлость и кровоточивость дёсен;

• сухость кожи, общую бледность;

• боли в подошвах и ощущение холода.

У спортсменов, тренирующихся на выносливость, витамин C вымывается быстрее всего. При высоком содержании углеводов в рационе его расход увеличивается ещё сильнее, поэтому необходимы цитрусовые, киви, чёрная смородина или витаминные добавки.

Витамин B1 (тиамин)

Дефицит B1 проявляется быстрой утомляемостью, снижением аппетита, запорами, болями в ногах и одышкой. Могут появляться покалывания и судороги в икроножных мышцах.

Этот витамин отвечает за превращение углеводов в энергию. Без него мышцы буквально "голодают", даже при достаточном питании.

Витамин B2 (рибофлавин)

Признаки: сухие, потрескавшиеся губы, трещины в уголках рта, шелушение в носогубных складках, воспаление глаз, светобоязнь.

Рибофлавин нужен для клеточного дыхания. Его дефицит особенно часто встречается у спортсменов, питающихся монотонно или исключающих молочные продукты.

Витамин B3 (пиридоксин, B6)

Недостаток вызывает:

• раздражительность, судороги;

• высыпания и дерматиты;

• желудочно-кишечные расстройства;

• анемию и потерю аппетита.

B6 участвует в обмене белков и синтезе нейромедиаторов. Его особенно не хватает при белковых диетах и интенсивных силовых тренировках.

Витамин B12

Его дефицит приводит к снижению устойчивости к инфекциям и ослаблению иммунитета. Недостаток B12 часто наблюдается у вегетарианцев и спортсменов, редко употребляющих мясо.

Витамин PP (никотиновая кислота)

Недостаток вызывает неврастенический синдром — раздражительность, бессонницу, вялость, диарею, боли в мышцах и сухость губ. При этом кожа становится бледной, шелушится, появляются высыпания на руках и шее.

Витамин A (ретинол)

При дефиците кожа становится сухой и бледной, повышается склонность к гнойничкам и конъюнктивитам, появляется светобоязнь. Ухудшается сумеречное зрение — признак снижения уровня ретинола и каротина в крови.

"Дефицит витамина A спортсмен чувствует не сразу, но со временем страдает зрение и восстановление тканей", — подчеркнула диетолог Марина Лобанова.

Почему дефицит возникает чаще в жарком климате

Тренировки в жарких и влажных условиях усиливают потоотделение, а значит, теряются водорастворимые витамины — прежде всего группы B, а также C и E. Спортсмены, тренирующиеся в тропических странах, нуждаются в дополнительном приёме комплексов, особенно если рацион состоит преимущественно из углеводов.

В странах Азии и Южной Америки у европейцев нередко наблюдается хронический недостаток витаминов группы B, несмотря на обилие овощей и фруктов. В таких условиях добавки — не роскошь, а необходимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: восполнять энергию только углеводами.

Последствие: дефицит витаминов группы B и снижение выносливости.

Альтернатива: включать цельнозерновые продукты, орехи, мясо и рыбу.

• Ошибка: игнорировать усталость и раздражительность.

Последствие: прогрессирующий гиповитаминоз, снижение иммунитета.

Альтернатива: пройти анализы и добавить комплекс витаминов.

• Ошибка: бесконтрольный приём витаминов.

Последствие: гипервитаминоз, нарушения обмена и токсические реакции.

Альтернатива: подбирать дозировку с врачом-диетологом.

Плюсы и минусы приёма витаминов

Подход Плюсы Минусы Комплексные витамины Удобство и сбалансированность Риск передозировки при бесконтрольном приёме Натуральные источники Безопасность и усвоение Трудно обеспечить нужные дозы при нагрузках Смешанный подход Гибкость и точность дозировки Требует планирования рациона

FAQ

Как понять, что организму не хватает витаминов?

Первые признаки — усталость, сухая кожа, ломкость ногтей, частые простуды, раздражительность.

Нужны ли добавки, если питание сбалансировано?

При интенсивных тренировках — да. Физические нагрузки увеличивают расход витаминов.

Можно ли принимать витамины постоянно?

Да, если дозы соответствуют физиологическим нормам. Однако лучше делать курсы по 1-2 месяца с перерывами.

Какие витамины важнее для спортсмена?

Группа B (энергия и нервная система), витамин C (восстановление), E (антиоксидант), D (кости и иммунитет).

Мифы и правда

• Миф: чем больше витаминов, тем лучше.

Правда: избыток некоторых витаминов (особенно жирорастворимых A, D, E, K) токсичен.

• Миф: фрукты полностью покрывают потребности спортсмена.

Правда: при интенсивных нагрузках потери слишком велики — нужны добавки.

• Миф: витаминная недостаточность бывает только зимой.

Правда: дефицит возможен круглый год, особенно при жарком климате и активных тренировках.

Интересные факты

• Витамин C расходуется особенно активно при беге на длинные дистанции — его потери могут превышать норму в 3-4 раза.

• Дефицит витаминов группы B снижает скорость реакции и концентрацию внимания — важные параметры для спортсменов.

• Даже кратковременный гиповитаминоз может снизить силу мышечного сокращения на 10-15 %.

Витамины — это не добавка "для подстраховки", а инструмент поддержания формы. Организм спортсмена работает на пределе возможностей, и любая нехватка микроэлементов быстро отражается на результатах. Правильный баланс витаминов помогает не только тренироваться эффективнее, но и оставаться здоровым.