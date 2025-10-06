Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень уже заскучала по нему: тренд возвращается, чтобы согреть и преобразить
Лесной гладиатор с клыками вместо сабель: правда о звере, который не знает страха
Прохор Шаляпин ответил на обвинения в оскорблении ребёнка: шутка о грузчике вызвала резонанс
Предательство близких ранило Славу: певица в слезах рассказала о пережитом
Союз гигантов: МТЗ и Сальсксельмаш создают непобедимую команду
Молния под капотом: что будет, если освободить искру и изменить зазор свечи
Один куст — ведро ягод: вот как малина заставляет садоводов переписывать планы
То, о чём многие даже не догадывались: молчаливые гены, которые тайно управляют нашим здоровьем изнутри
Сырые, а не варёные: 6 привычных продуктов, которые возвращают энергию и лёгкость

Мужская энергия без стимуляторов: какие упражнения укрепляют здоровье и возвращают уверенность

2:08
Спорт

Современный ритм жизни нередко подтачивает мужское здоровье — постоянный стресс, недосып, сидячая работа и отсутствие движения становятся главными врагами энергии и уверенности. Но вернуть тонус и восстановить сексуальную силу можно естественным путём. Один из действенных способов — йога для мужчин. Этот комплекс не требует специального оборудования и подходит для домашних тренировок, помогая наладить связь между телом, дыханием и внутренним состоянием.

Мужчина практикует йогу дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина практикует йогу дома

Почему йога эффективна для мужского здоровья

Йога помогает снять мышечное и психологическое напряжение — именно то, что чаще всего приводит к снижению либидо и эректильной функции. Упражнения стимулируют кровообращение в органах малого таза, нормализуют уровень тестостерона, укрепляют мышцы спины и живота.

"Когда мужчина расслаблен, уравновешен и уверен в себе, его тело откликается естественно. Йога помогает вернуть это состояние", — отметил инструктор по хатха-йоге Андрей Лазарев.

Главная цель не в изнурении тела, а в восстановлении его естественной гибкости и внутреннего спокойствия.

Общие рекомендации

• Занимайтесь не реже чем через день, но не чаще трёх раз в неделю.
• Лучшее время — утро, натощак или спустя 2 часа после лёгкого приёма пищи.
• Обеспечьте комфорт: свободная одежда, чистый воздух, отсутствие отвлекающих факторов.
• Перед началом комплекса сделайте разминку — несколько простых движений для суставов и дыхательные упражнения для лёгких.
• Все асаны выполняйте плавно, без рывков и перенапряжения.

Комплекс упражнений для сексуального здоровья

1. Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана)

Это упражнение активизирует кровоток в области малого таза, вытягивает позвоночник и снимает усталость ног.

Как выполнять:
Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазом. На выдохе медленно поднимите таз вверх, выпрямляя ноги и руки. Тело образует форму перевёрнутой буквы "V". Пятки тянутся к полу, шея расслаблена. Дышите спокойно 5-6 циклов, затем плавно вернитесь на пол.

Польза: улучшает приток крови к половым органам, укрепляет мышцы спины и повышает общий тонус.

2. Поза плуга (Халасана)

Асана, стимулирующая работу предстательной железы и улучшающая эластичность позвоночника.

Как выполнять:
Лягте на спину, руки вдоль тела. Медленно поднимайте ноги вверх, затем за голову, стараясь коснуться пола носками. Спину поддерживайте руками, локти не разводите широко. Дышите ровно и спокойно, удерживая позу 15-30 секунд. Со временем можно увеличить время до 2-3 минут.

Важно: движение должно быть плавным, без рывков — резкое выполнение может травмировать шею.

Польза: активизирует кровообращение органов малого таза, стимулирует работу щитовидной железы, снимает усталость.

3. Поза полумоста (Сету Бандхасана)

Одна из ключевых асан для мужского здоровья — укрепляет мышцы ягодиц, поясницы и живота, улучшает циркуляцию крови в тазу.

Как выполнять:
Лягте на спину, ноги согните в коленях и поставьте пятки ближе к ягодицам. Руки вдоль тела ладонями вниз. На вдохе поднимайте таз, прогибаясь в спине, плечи и голова остаются на полу. Дышите спокойно, удерживайте позу 20-40 секунд, затем медленно опуститесь.

Продвинутый вариант: выпрямите руки и чуть выше поднимите грудь, опираясь на стопы и плечи.

Польза: укрепляет мышцы тазового дна, улучшает эрекцию, снимает напряжение после долгого сидения.

4. Поза кобры (Бхуджангасана)

Это упражнение усиливает приток крови к позвоночнику и органам малого таза, стимулирует работу эндокринной системы.

Как выполнять:
Лягте на живот, ладони под плечами. На вдохе поднимите грудь, расправляя плечи и отводя лопатки назад. Голова направлена вверх, дыхание свободное. Удерживайте 15-30 секунд, затем опуститесь и расслабьтесь.

Польза: укрепляет мышцы спины и живота, повышает тонус простаты и улучшает гормональный фон.

5. Поза героя лёжа (Супта Вирасана)

Асана для глубокого расслабления, помогает снять напряжение в паху и бедрах, улучшает подвижность тазобедренных суставов.

Как выполнять:
Сядьте на колени, стопы по бокам таза. Медленно отклоняйтесь назад, опираясь на предплечья, затем на спину. Если тяжело, подложите подушку под поясницу. Дышите спокойно 1-2 минуты, ощущая мягкое растяжение.

Польза: устраняет застой крови в малом тазу, способствует снятию внутреннего напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять асаны с усилием.
Последствие: спазм мышц и ухудшение кровотока.
Альтернатива: работать мягко, через дыхание и расслабление.

Ошибка: игнорировать разминку.
Последствие: повышается риск растяжений.
Альтернатива: перед практикой — лёгкие суставные движения и дыхательные циклы.

Ошибка: заниматься нерегулярно.
Последствие: эффект будет кратковременным.
Альтернатива: выделяйте 20-30 минут 3 раза в неделю.

Плюсы и минусы комплекса

Аспект Плюсы Минусы
Доступность Можно выполнять дома, без оборудования Требует самодисциплины
Воздействие на здоровье Улучшает потенцию и кровообращение Нужна осторожность при проблемах со спиной
Эмоциональный эффект Снижает стресс, улучшает сон Результат приходит постепенно

FAQ

Можно ли сочетать йогу с силовыми тренировками?
Да, йога поможет восстановиться после нагрузок и улучшить гибкость.

Когда появится эффект?
При регулярных занятиях — через 3-4 недели. Улучшается сон, настроение и уверенность.

Есть ли противопоказания?
Да — травмы позвоночника, гипертония, недавние операции. В этом случае упражнения выполняются под контролем инструктора.

Подходит ли этот комплекс для начинающих?
Да, но начинать стоит с коротких подходов и плавных движений.

Мифы и правда

Миф: йога — не мужской вид активности.
Правда: йога развивает силу, контроль дыхания и устойчивость — всё, что важно для мужчины.

Миф: упражнения влияют только на гибкость.
Правда: они укрепляют мышцы, сосуды и стабилизируют гормональный фон.

Миф: йога не заменит лекарства.
Правда: при лёгких нарушениях регулярная практика способна полностью восстановить функцию без медикаментов.

Интересные факты

• Многие восточные школы йоги называют тазовую энергию источником жизненной силы мужчины.
• При регулярной практике улучшается не только потенция, но и выносливость, внимание и уверенность.
• Асаны для мужского здоровья входят в лечебные комплексы при реабилитации после стрессов и переутомления.

Регулярная практика йоги способна вернуть телу лёгкость, а сознанию спокойствие. Когда исчезает внутреннее напряжение, возвращается естественная энергия и уверенность в себе — основа мужского здоровья и гармонии.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Авто
ГАИ не возражает: водители нашли легальный способ победить налоговую систему
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Холод приближается — лёгкие ароматы погибают: время выбирать запахи, которые согревают изнутри
Зеленые сегодня — красные завтра: простой способ заставить помидоры дозреть без солнца
Мужская энергия без стимуляторов: какие упражнения укрепляют здоровье и возвращают уверенность
Один рождён для бездорожья, другой — для уюта: кто из китайцев ближе к идеалу
Симоньян раскрыла детали необычного распорядка: почему Тигран Кеосаян ежедневно навещал бывшую жену
Тайна болотных огоньков раскрыта: как микроскопическая молния зажигает призрачный свет
Стены начнут давить уже через месяц — вот что происходит, когда логика маршрута в доме нарушена
Собака скулит не просто так: 5 причин, которые могут говорить о боли и страхе
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком
Мария Кожевникова пережила отравление газом: как интуиция сына спасла жизнь актрисе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.