Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера

Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Волженкин официально прокомментировал решение о расставании с главным тренером команды Владимиром Слишковичем. Отставка боснийского специалиста, возглавлявшего команду с октября 2024 года, была объявлена в воскресенье, 5 октября.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова Матч Спартак - Оренбург

Благодарность и признание заслуг

В своем обращении глава клуба выразил признательность Слишковичу за работу.

"Я благодарю Владимира Слишковича за время работы в "Оренбурге" и желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Он многое дал внутренней структуре клуба, помог наладить рабочие процессы в команде, полностью отдавался тренерской деятельности", — отметил президент "Оренбурга" в разговоре с Metaratings.

Волженкин особо отметил вклад специалиста в развитие клубной инфраструктуры и построение тренировочного процесса.

Причины принятия решения

Однако президент клуба констатировал, что спортивные результаты не соответствовали ожиданиям.

"К сожалению, не всё пошло по тому пути, который был запланирован", — заметил он.

Волженкин прямо указал на неудовлетворительное положение команды в турнирной таблице после 11 сыгранных туров, где "Оренбург" занимает 14-е место с лишь 7 набранными очками.

Планы на будущее

Глава клуба сообщил, что уже ведется работа по поиску преемника.

"В скором времени мы планируем объявить имя нового главного тренера команды", — добавил Волженкин.

Он выразил уверенность в потенциале нынешнего состава, подчеркнув, что команда с такими футболистами должна демонстрировать более высокие результаты.

Отметим, что Владимир Слишкович ранее входил в тренерский штаб московского "Спартака", где работал под руководством Гильермо Абаскаля, а затем кратковременно исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Его назначение в "Оренбург" состоялось в октябре 2024 года, однако за 11 туров команде не удалось показать стабильной игры.