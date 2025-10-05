Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Это не безумие: простой способ прокачать мозг — говорите с собой
Вопреки всему: в Россию едут толпы туристов — что их привлекает
Листья и ветки — рассадник болезней: почему нельзя оставлять мусор на участке
Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет... — писала газета Последние Новости 6 октября 1932 года
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги

Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера

2:09
Спорт

Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Волженкин официально прокомментировал решение о расставании с главным тренером команды Владимиром Слишковичем. Отставка боснийского специалиста, возглавлявшего команду с октября 2024 года, была объявлена в воскресенье, 5 октября.

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

Благодарность и признание заслуг

В своем обращении глава клуба выразил признательность Слишковичу за работу.

"Я благодарю Владимира Слишковича за время работы в "Оренбурге" и желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Он многое дал внутренней структуре клуба, помог наладить рабочие процессы в команде, полностью отдавался тренерской деятельности", — отметил президент "Оренбурга" в разговоре с Metaratings.

Волженкин особо отметил вклад специалиста в развитие клубной инфраструктуры и построение тренировочного процесса.

Причины принятия решения

Однако президент клуба констатировал, что спортивные результаты не соответствовали ожиданиям.

"К сожалению, не всё пошло по тому пути, который был запланирован", — заметил он.

Волженкин прямо указал на неудовлетворительное положение команды в турнирной таблице после 11 сыгранных туров, где "Оренбург" занимает 14-е место с лишь 7 набранными очками.

Планы на будущее

Глава клуба сообщил, что уже ведется работа по поиску преемника.

"В скором времени мы планируем объявить имя нового главного тренера команды", — добавил Волженкин.

Он выразил уверенность в потенциале нынешнего состава, подчеркнув, что команда с такими футболистами должна демонстрировать более высокие результаты.

Отметим, что Владимир Слишкович ранее входил в тренерский штаб московского "Спартака", где работал под руководством Гильермо Абаскаля, а затем кратковременно исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Его назначение в "Оренбург" состоялось в октябре 2024 года, однако за 11 туров команде не удалось показать стабильной игры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги
Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут
Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире
Секрет бабушкиных обедов: заготовка, которая заменяет полдня готовки
Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды
Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода
Обещает чистоту без умывания — а приносит сухость и раздражение? Вся правда о мицеллярной воде
Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце
Ягоды-убийцы: как избежать смертельной ошибки в поисках лесных лакомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.