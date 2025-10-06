Три грамма в день — и организм работает как часы: витамин, о котором забывают даже спортсмены

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Витамин С — один из самых недооценённых союзников спортсмена. Его влияние выходит далеко за пределы борьбы с простудами: этот витамин участвует в восстановлении тканей, укрепляет суставы и напрямую влияет на спортивную форму. Не случайно многие тренеры называют его "витамином выносливости".

Цитрус, витамин С и спорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цитрус, витамин С и спорт

Почему витамин С так важен для спортсмена

Во время тренировок организм испытывает сильный стресс — не только физический, но и окислительный. Мышцы производят свободные радикалы, которые повреждают клетки и замедляют восстановление. Витамин С нейтрализует эти процессы, помогая мышцам быстрее восстанавливаться.

Кроме того, он участвует в синтезе коллагена — белка, формирующего сухожилия, хрящи, связки и кожу. Для спортсменов это особенно важно: коллаген укрепляет суставы, защищает от растяжений и ускоряет заживление микротравм.

"Без витамина С невозможно нормальное образование коллагена — а значит, и стабильность суставов", — пояснил спортивный диетолог Илья Сафонов.

Помимо этого, витамин С улучшает усвоение железа. Даже небольшая доза — около 60 мг — способна втрое повысить его биодоступность, что помогает поддерживать уровень гемоглобина и снабжение мышц кислородом.

Польза витамина С для организма спортсмена

  1. Укрепление иммунитета. Регулярный приём снижает риск простуд и инфекций, особенно в период интенсивных тренировок.

  2. Поддержка суставов и связок. Благодаря участию в выработке коллагена витамин С помогает сохранять подвижность и прочность тканей.

  3. Регуляция холестерина. Он участвует в обмене липидов и способствует поддержанию здорового уровня "хорошего" холестерина.

  4. Антиоксидантная защита. Предотвращает повреждение клеток при физическом стрессе и ускоряет восстановление после нагрузок.

  5. Снижение мышечной боли. Исследования показывают, что приём 500 мг витамина С за два часа до тренировки уменьшает крепатуру и воспаление мышц.

Суточная норма и дозировка

Для обычного человека достаточно 60 мг витамина С в день. Однако у спортсменов потребность выше из-за ускоренного обмена веществ и постоянного физического стресса.

Рекомендуемая норма — до 3 граммов в сутки, разделённая на три приёма по 1 грамму:
• утром — для пробуждения и запуска обмена веществ;
• днём — для поддержки во время активности;
• вечером — для восстановления и антистрессового эффекта.

Передозировка при таких дозах маловероятна: избыток витамина С водорастворим и выводится естественным путём. Но если возникают расстройства желудка или повышенная кислотность, дозу стоит уменьшить.

Природные источники витамина С

Необязательно прибегать к таблеткам — часть нормы можно получить из пищи. Лидеры по содержанию витамина С:
• шиповник;
• чёрная смородина;
• болгарский перец;
• киви;
• цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты);
• брокколи;
• петрушка и шпинат.

В одном стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится около 130 мг витамина С — почти суточная норма для нетренирующегося человека.

"Ежедневная порция свежих фруктов может заменить половину аптечных витаминов", — отметил нутрициолог Павел Нагорный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приём витамина С только в сезон простуд.
Последствие: ослабленный иммунитет и дольше восстановление после нагрузок.
Альтернатива: включить витамин в постоянный рацион, особенно при интенсивных тренировках.

Ошибка: употребление одной большой дозы за раз.
Последствие: часть витамина не усваивается и выводится с мочой.
Альтернатива: делить суточную норму на 2-3 приёма.

Ошибка: полный отказ от натуральных источников.
Последствие: дефицит фитонутриентов и клетчатки.
Альтернатива: сочетать добавки с овощами и фруктами.

Плюсы и минусы витамина С

Эффект Плюсы Возможные минусы
Повышение иммунитета Снижает риск болезней При избытке — раздражение желудка
Поддержка суставов Улучшает синтез коллагена Может усиливать кислотность
Усвоение железа Повышает энергообеспечение Избыток железа при анемии исключён
Антиоксидантная защита Ускоряет восстановление При превышении доз — слабый диуретический эффект

FAQ

Можно ли принимать витамин С с другими добавками?
Да, он хорошо сочетается с витамином Е, железом и магнием. Не стоит совмещать с большими дозами меди — она снижает его активность.

Есть ли разница между натуральным и синтетическим витамином С?
Биохимически — нет. Однако в натуральных продуктах присутствуют дополнительные вещества, улучшающие усвоение.

Можно ли принимать витамин С каждый день?
Да, особенно при регулярных тренировках. Главное — соблюдать умеренность и слушать организм.

Нужен ли витамин С при наборе массы?
Обязательно: он участвует в белковом обмене, укрепляет сосуды и ускоряет транспорт питательных веществ к мышцам.

Мифы и правда

Миф: витамин С предотвращает простуду.
Правда: он не предотвращает, но снижает тяжесть и длительность болезни.

Миф: большие дозы вредны.
Правда: при активных тренировках до 3 г в день безопасны для здоровых людей.

Миф: витамин С нужен только зимой.
Правда: летом он не менее важен для защиты от окислительного стресса и перегрева.

Интересные факты

• Козы и собаки самостоятельно вырабатывают витамин С, а человек — нет, поэтому зависим от пищи.
• Нобелевский лауреат Лайнус Полинг рекомендовал спортсменам до 5 г витамина С в день — и дожил до 93 лет.
• При термообработке овощей теряется до 70 % витамина С, поэтому часть рациона стоит употреблять сырой.

Витамин С — это не просто "аскорбинка" из детства. Для спортсмена он работает как защитный щит, строительный материал и катализатор восстановления. Сбалансированный приём укрепляет суставы, мышцы и иммунитет, превращая обычные тренировки в путь к стабильному прогрессу.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
