Судья Чистяков под прицелом: оправдан ли пенальти в ворота Спартака — мнение эксперта

В центральном матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" на "ВЭБ Арене" ключевым эпизодом стала назначенная пенальти в ворота красно-белых. Бывший судья РПЛ Игорь Федотов, разобрав этот инцидент, пришел к выводу, что арбитр матча Артём Чистяков принял абсолютно верное решение.

Что произошло на поле: разбор момента

Инцидент, приведший к пенальти, произошел в собственной штрафной площади "Спартака". По мнению эксперта, игрок красно-белых Жедсон в борьбе с футболистом ЦСКА подсек ему левую ногу. Арбитр Чистяков, который находился в непосредственной близости от места нарушения, самостоятельно зафиксировал фол, не прибегая к помощи VAR.

"Чистякова по расположению на поле "звали чисто по географии" — он оказался ближе всех к моменту нарушения и имел оптимальный ракурс для оценки эпизода", — пояснил Федотов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Михаилом Рождественским.

Сложность принятия решения и его обоснованность

Федотов отметил, что, хотя нарушение было очевидным, в игровой динамике могло быть сложно мгновенно определить, что контакт между игроками произошел именно в пределах штрафной площади. Однако арбитр оперативно сориентировался и указал на "точку".

"Сам фол был, Жедсон подбил левую ногу. Фол очевидный, но в динамике было сложно понять, что это было в штрафной", — добавил эксперт.

Ключевым моментом стала квалификация нарушения. Федотов подчеркнул, что фол был совершен по неосторожности, а не с умышленной грубостью, однако и этого достаточно для назначения пенальти. Таким образом, решение Чистякова полностью соответствует официальным трактовкам правил игры.

Контекст матча и значение гола

На момент назначения пенальти счет на табло был 0:0. Реализация одиннадцатиметрового удара позволила ЦСКА выйти вперед (1:0), что придало матчу новую тактическую интригу. Для "Спартака" это уже второй пенальти, пропущенный в текущем сезоне РПЛ, что заставляет задуматься о дисциплине в обороне. Экспертная оценка, данная Федотовым, важна для снятия возможных последующих споров вокруг этого резонансного эпизода и подтверждает, что судейство в элитном дивизионе остается на высоком профессиональном уровне.