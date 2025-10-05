Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Это не безумие: простой способ прокачать мозг — говорите с собой
Вопреки всему: в Россию едут толпы туристов — что их привлекает
Листья и ветки — рассадник болезней: почему нельзя оставлять мусор на участке
Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет... — писала газета Последние Новости 6 октября 1932 года
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов

Судья Чистяков под прицелом: оправдан ли пенальти в ворота Спартака — мнение эксперта

2:35
Спорт

В центральном матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" на "ВЭБ Арене" ключевым эпизодом стала назначенная пенальти в ворота красно-белых. Бывший судья РПЛ Игорь Федотов, разобрав этот инцидент, пришел к выводу, что арбитр матча Артём Чистяков принял абсолютно верное решение.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Что произошло на поле: разбор момента

Инцидент, приведший к пенальти, произошел в собственной штрафной площади "Спартака". По мнению эксперта, игрок красно-белых Жедсон в борьбе с футболистом ЦСКА подсек ему левую ногу. Арбитр Чистяков, который находился в непосредственной близости от места нарушения, самостоятельно зафиксировал фол, не прибегая к помощи VAR.

"Чистякова по расположению на поле "звали чисто по географии" — он оказался ближе всех к моменту нарушения и имел оптимальный ракурс для оценки эпизода", — пояснил Федотов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Михаилом Рождественским.

Сложность принятия решения и его обоснованность

Федотов отметил, что, хотя нарушение было очевидным, в игровой динамике могло быть сложно мгновенно определить, что контакт между игроками произошел именно в пределах штрафной площади. Однако арбитр оперативно сориентировался и указал на "точку".

"Сам фол был, Жедсон подбил левую ногу. Фол очевидный, но в динамике было сложно понять, что это было в штрафной", — добавил эксперт.

Ключевым моментом стала квалификация нарушения. Федотов подчеркнул, что фол был совершен по неосторожности, а не с умышленной грубостью, однако и этого достаточно для назначения пенальти. Таким образом, решение Чистякова полностью соответствует официальным трактовкам правил игры.

Контекст матча и значение гола

На момент назначения пенальти счет на табло был 0:0. Реализация одиннадцатиметрового удара позволила ЦСКА выйти вперед (1:0), что придало матчу новую тактическую интригу. Для "Спартака" это уже второй пенальти, пропущенный в текущем сезоне РПЛ, что заставляет задуматься о дисциплине в обороне. Экспертная оценка, данная Федотовым, важна для снятия возможных последующих споров вокруг этого резонансного эпизода и подтверждает, что судейство в элитном дивизионе остается на высоком профессиональном уровне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Домашние животные
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги
Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут
Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире
Секрет бабушкиных обедов: заготовка, которая заменяет полдня готовки
Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды
Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода
Обещает чистоту без умывания — а приносит сухость и раздражение? Вся правда о мицеллярной воде
Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце
Ягоды-убийцы: как избежать смертельной ошибки в поисках лесных лакомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.