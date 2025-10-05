Беспощадный Оренбург: Слишковича отправили в отставку после 36 матчей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Спорт

Боснийский специалист Владимир Слишкович покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург". Официальное сообщение о кадровых перестановках было опубликовано в телеграм-канале команды. Наставник, возглавлявший клуб с октября 2024 года, был освобожден от должности на фоне неудовлетворительных спортивных результатов.

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

Итоги работы: скромные показатели в Премьер-Лиге

Слишкович принял команду в прошлом сезоне, однако в текущем чемпионате "Оренбургу" не удалось улучшить свою игру. После 11 сыгранных туров в Мир Российской Премьер-Лиге клуб сумел набрать лишь 7 очков и на момент отставки тренера занимал 14-е место в турнирной таблице, что находится в зоне вылета.

Если рассматривать всю статистику под руководством 42-летнего специалиста, то картина выглядит еще более удручающе. Всего под руководством 42-летнего специалиста команда провела 36 игр во всех турнирах, в которых она восемь раз победила, семь раз сыграла вничью и 20 раз потерпела поражение. Таким образом, процент побед в этих матчах составил менее 25%.

Предыстория: путь из "Спартака" в "Оренбург"

До прихода в "Оренбург" Владимир Слишкович был хорошо знаком российским болельщикам по работе в московском "Спартаке". С 2022 по 2024 год он входил в тренерский штаб красно-белых, а с апреля по май 2024 года временно исполнял обязанности главного тренера этой команды.

Его уход из "Оренбурга" стал закономерным итогом продолжительной серии неудачных результатов, с которыми руководство клуба решило не мириться. Теперь перед командой стоит задача в сжатые сроки найти нового наставника, который сможет вывести ее из кризиса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
