Сладкая соль победы: почему спортсмены выбирают изотоники, а не модные энергетики

Изотонические напитки прочно вошли в рацион не только профессиональных спортсменов, но и тех, кто тренируется для здоровья. За внешней простотой скрывается точный расчет — баланс воды, углеводов и солей, который помогает организму выдерживать нагрузку, восстанавливаться и не перегреваться.
Изотонический напиток — это раствор, близкий по осмотическому давлению к плазме крови (240-300 ммоль/кг). Он восполняет потери жидкости и электролитов, снабжает мышцы энергией и поддерживает водно-солевое равновесие во время и после тренировки.
Главное отличие изотоников от обычных напитков в том, что они искусственно обогащены витаминами, минералами, углеводами и иногда белками. Такое сочетание делает их "функциональной водой", способной быстро восполнить то, что организм теряет с потом.
Во время интенсивных нагрузок человек теряет влагу и соли, особенно натрий, калий и магний. Без их компенсации вязкость крови увеличивается, ухудшается газообмен, замедляется доставка кислорода к мышцам. Уже при потере 2-3 % жидкости от массы тела снижается выносливость и координация.
Изотоник решает сразу несколько задач:
• поддерживает постоянство состава крови;
• предотвращает обезвоживание;
• восполняет электролиты;
• обеспечивает мышцы углеводами, необходимыми для выработки энергии;
• помогает стабилизировать температуру тела.
"Даже лёгкое обезвоживание снижает силу и выносливость, поэтому пить нужно не после, а во время нагрузки", — отметил спортивный диетолог Алексей Грачёв.
Изотоники усваиваются не моментально, как утверждают рекламные слоганы, но постепенно и равномерно, что важно при длительных тренировках и марафонах.
Чтобы напиток действительно помогал, его формула должна быть сбалансирована. Основные компоненты:
• Углеводы — мальтодекстрин, глюкоза, сахароза, фруктоза. Оптимальная концентрация — 2-8 %. Лучше, если в составе несколько видов сахаров: это ускоряет всасывание и улучшает вкус.
• Электролиты — натрий, калий, магний, кальций. Они регулируют передачу нервных импульсов и сокращение мышц.
• Витамины — группы B, C, E, иногда микроэлементы (цинк, железо).
• Вода — очищенная или минеральная, желательно охлаждённая до 10-15 °C.
Изотоник не должен содержать избыточного количества сахара — это перегружает желудок и вызывает скачок инсулина. Фруктоза в умеренном количестве допустима, но её избыток способен вызвать вздутие и расстройства пищеварения.
При физической активности потери жидкости могут достигать нескольких литров в день. Чтобы избежать обезвоживания, важно не только пить, но и правильно выбирать напиток.
Профессиональные рекомендации включают:
Пить небольшими порциями — по 100-200 мл каждые 10 минут.
Не превышать объём 1-1,5 литра жидкости в час.
После тренировки восполнить примерно 150 % утраченной воды (то есть на 1 литр пота — 1,5 литра изотоника).
Согласно Американскому колледжу спортивной медицины, охлаждённые напитки не ускоряют всасывание, но приятнее на вкус, поэтому их пьют охотнее — а значит, эффект гидратации выше.
"Лучший изотоник — тот, который вы реально сможете пить весь забег", — добавил физиолог Дмитрий Воронцов.
Осмомолярность — 240-300 ммоль/кг (соответствует плазме крови).
Концентрация углеводов — 4-6 %, максимум 8 %.
Наличие натрия (0,5-0,7 г на литр) и калия (0,2-0,4 г).
Содержание витаминов и минералов не должно превышать 20-30 % суточной нормы.
Безопасность состава — отсутствие искусственных подсластителей и красителей.
• Ошибка: пить только воду при интенсивной нагрузке.
Последствие: потеря солей, судороги, падение давления.
Альтернатива: использовать изотоник с электролитами.
• Ошибка: употребление напитков с сахарином и ацесульфамом.
Последствие: раздражение ЖКТ, подозрения на канцерогенность.
Альтернатива: выбирать продукты с натуральными подсластителями или без них.
• Ошибка: пить слишком часто и большими глотками.
Последствие: тяжесть в желудке, нарушение водно-солевого баланса.
Альтернатива: пить дробно, небольшими порциями.
Изотоник легко приготовить самостоятельно — без порошков и искусственных добавок. Главное — соблюсти концентрацию углеводов (около 4,5 %) и добавить немного соли.
Простой рецепт:
• вода — 1 литр;
• сахар или мёд — 45 г;
• соль — 1/3 чайной ложки;
• сок лимона или апельсина — 100 мл.
Такой напиток обеспечивает баланс сахара и натрия, поддерживает энергию и утоляет жажду.
"Домашний изотоник ничем не уступает магазинному, если грамотно подобрать пропорции", — отметил нутрициолог Иван Руденко.
Несмотря на популярность, изотоники подходят не всем. У людей с заболеваниями почек или склонностью к отёкам избыток солей может усугубить состояние. Некоторые добавки (например, кофеин) усиливают диурез и раздражают желудок.
Кислотные добавки — лимонная или яблочная кислота — могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью. Также возможна непереносимость декстринов или фруктозы.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Восполнение жидкости и солей
|Предотвращает обезвоживание
|При избытке соли возможны отёки
|Снабжение энергией
|Углеводы поддерживают гликоген
|Высокий ГИ глюкозы вызывает скачки инсулина
|Удобство употребления
|Быстрое действие, приятный вкус
|Некоторые напитки содержат вредные добавки
Когда лучше пить изотоник?
Во время тренировки или сразу после неё - чтобы восполнить потери воды и электролитов.
Подходит ли изотоник для обычных людей?
Да, если вы активно потеете — на жаре, в спортзале или во время пробежки. В остальных случаях достаточно воды.
Можно ли заменить изотоник энергетиком?
Нет. Энергетики содержат кофеин и стимулирующие вещества, но не компенсируют потери электролитов.
Какая температура напитка оптимальна?
Около 10-15 °C — прохладный напиток приятнее и легче усваивается.
• Миф: изотоники нужны только профессионалам.
Правда: они полезны всем, кто теряет много жидкости при нагрузках.
• Миф: чем больше сахара, тем лучше эффект.
Правда: избыток углеводов ухудшает усвоение и вызывает дискомфорт.
• Миф: вода хуже изотоника.
Правда: при лёгких тренировках достаточно воды, изотоник нужен при длительной или жаркой нагрузке.
• Первые изотоники появились в 1965 году — американские исследователи разработали Gatorade для футбольной команды университета Флориды.
• Уровень натрия в поте у спортсменов может различаться в 3-5 раз, поэтому "универсального" рецепта напитка не существует.
• В среднем марафонец теряет до 3 литров жидкости за забег — без изотоника он теряет до 10 % работоспособности.
Изотоник — это не модный напиток, а инструмент восстановления. Он не делает чудес, но помогает телу сохранить баланс, от которого зависит выносливость, ясность и стабильность результатов. Главное — знать меру и выбирать состав с умом.
