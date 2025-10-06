Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод убивает красавцев: секреты зимовки георгин, которые позволят клубням пережить морозы
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Сосед по квартире мешает продаже? Один документ заставит его замолчать и принять ваши условия
50 минут и готово: этот яблочный пирог покорит ваше сердце — простой рецепт для ленивых хозяек
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Неожиданный фаворит: как столица Черногории стала лидером бюджетных путешествий
Золотое яблоко покоряет новые вершины: первый бьюти-ретейлер выходит на рынок ЦФА
Проснулся в ужасе: Николаю Баскову приснился сон про Лазарева, похожий на триллер
Сильная жажда и усталость после еды: симптомы, которые могут стоить вам здоровья

Руки массажиста вместо штанги: как мышцы становятся сильнее, даже когда вы просто отдыхаете

Спорт

Тренировочный массаж — это не просто элемент ухода за телом, а часть спортивной подготовки, направленная на повышение работоспособности и ускорение восстановления. Он помогает спортсменам выдерживать интенсивные нагрузки, предотвращать травмы и сохранять оптимальное физическое состояние даже в периоды снижения активности.

Тренировочный массаж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировочный массаж

Суть и назначение тренировочного массажа

Главная цель тренировочного массажа — поддержать организм спортсмена в процессе подготовки к соревнованиям и помочь достичь максимальных результатов при минимальных затратах сил. Его задачи включают восстановление после нагрузок, профилактику травм, борьбу с утомлением и повышение общей выносливости.

Продолжительность сеанса зависит от цели: общий массаж длится 40-70 минут, частный — до 30 минут. Чем выше нагрузка на определённые группы мышц, тем больше времени им уделяется. Интенсивность определяется состоянием спортсмена, его тренированностью и текущим этапом подготовки.

Массаж используется во всех периодах тренировочного цикла, но особенно важен в подготовительном и переходном, когда организм перестраивается и нуждается в дополнительной поддержке.

Виды тренировочного массажа

Существует три основных направления тренировочного массажа:
• способствующий повышению тренированности;
• сохраняющий спортивную форму;
• повышающий физические качества.

Каждый из них имеет свою методику и задачи.

1. Массаж, способствующий повышению тренированности

Этот вид массажа применяется на этапе подготовки, когда спортсмен постепенно выходит на рабочие нагрузки. Его цель — развитие работоспособности, ускорение адаптации к тренировкам и совершенствование техники движений.

Массаж проводят ежедневно, а при отсутствии тренировок — дважды в день: общий и частный сеанс. Используются мягкие приёмы — поглаживание, неглубокое разминание, лёгкое потряхивание. Для развития гибкости сочетают массаж с растягивающими упражнениями и тепловыми процедурами: баней, физиотерапией, согревающими мазями.

Массаж сразу после интенсивной тренировки малоэффективен — мышцы перегружены. Оптимальное время для процедуры — через 4-6 часов после занятия. Второй сеанс возможен не ранее чем через 4 часа после первого.

По мере вхождения в форму частота общего массажа уменьшается, а частного — растёт. В переходный период, когда тренировки сокращаются, рекомендуется ежедневный глубокий массаж всего тела, чтобы сохранить уровень подготовки.

"В период активной подготовки важно не только тренироваться, но и восстанавливаться правильно", — подчеркнул массажист сборной Андрей Кузьмин.

2. Массаж, сохраняющий спортивную форму

Такой массаж нужен в периоды, когда тренировки временно прекращаются — из-за травм, болезней или планового отдыха. Его задача — сохранить функциональное состояние организма и предотвратить спад формы.

Процедуру проводят перед соревнованиями, когда нагрузка снижается, или в период восстановления после болезни. Массаж выполняют по всей поверхности тела, уделяя внимание мышцам, которым предстоит работать на старте.

Если спортсмен страдает от переутомления, массаж должен быть щадящим: длительность увеличивают постепенно — от 5 до 40 минут. Используются мягкие приёмы:
• поглаживание — около 20 % процедуры;
• выжимание — 30 %;
• разминание и лёгкое потряхивание — 50 %.

Акцент делается на уставшие мышцы, а также воротниковую зону и голову — для снятия общего напряжения. Такой массаж стимулирует кровообращение, улучшает обмен веществ и помогает быстрее восстановить тонус.

3. Массаж, повышающий физические качества

Этот вариант обычно частный и направлен на развитие конкретных способностей — силы, гибкости или умения расслабляться. Методика зависит от цели.

Для гибкости используют сочетание массажа с растяжкой и движениями в суставах. Основные приёмы — растирание, разминание, поглаживание и потряхивание.

Для силы - акцент на интенсивных техниках: выжимание с отягощением, глубокое разминание, растирание фалангами пальцев, рубление, поколачивание. Движения энергичные, с чётким ритмом, чтобы стимулировать приток крови и активность мышечных волокон.

Для расслабления применяются плавные приёмы: поглаживание, лёгкое разминание, прерывистое потряхивание. Они снижают мышечный тонус и помогают снять спазмы после тренировки.

"Иногда расслабление важнее нагрузки — без этого не бывает роста", — отметил физиотерапевт Игорь Лавров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проводить массаж сразу после тяжёлой тренировки.
Последствие: усиление усталости, микротравмы волокон.
Альтернатива: выждать 4-6 часов, дать мышцам частично восстановиться.

Ошибка: чрезмерно глубокий массаж при перетренированности.
Последствие: боли, воспаления, ухудшение самочувствия.
Альтернатива: щадящая методика, короткие сеансы с постепенным увеличением времени.

Ошибка: одинаковая техника в любой период сезона.
Последствие: потеря адаптивного эффекта.
Альтернатива: корректировать силу и частоту массажа в зависимости от этапа подготовки.

Плюсы и минусы тренировочного массажа

Параметр Плюсы Минусы
Повышение тренированности Улучшает адаптацию, ускоряет развитие навыков Требует систематичности
Сохранение формы Поддерживает тонус без нагрузок Менее эффективно без движения
Развитие силы и гибкости Повышает физические качества, улучшает восстановление При неправильной технике возможна болезненность

FAQ

Как часто нужно делать тренировочный массаж?
В подготовительном периоде — ежедневно или через день, в переходном — через 1-2 дня.

Можно ли делать массаж самостоятельно?
Частично — да. Для локальных зон (икры, предплечья) подходят ролики и массажные пистолеты, но общий эффект возможен только при профессиональном массаже.

Как выбрать время процедуры?
Оптимально — через несколько часов после тренировки, чтобы не перегружать мышцы и усилить восстановление.

Нужен ли массаж в день отдыха?
Да. Он ускоряет восстановление, улучшает циркуляцию крови и подготавливает мышцы к следующей нагрузке.

Мифы и правда

Миф: массаж можно заменить растяжкой.
Правда: растяжка влияет на эластичность, но не улучшает питание тканей, как массаж.

Миф: сильное давление всегда полезнее.
Правда: чрезмерная сила разрушает волокна и замедляет восстановление.

Миф: массаж бесполезен без тренировки.
Правда: он помогает сохранить форму и поддерживать обмен веществ даже в период паузы.

Интересные факты

• Ещё в античные времена массаж был частью олимпийской подготовки — греческие атлеты использовали оливковое масло для прогрева мышц.
• В современных сборных массаж сочетают с криотерапией и вибростимуляцией для ускорения регенерации тканей.
• По данным физиологов, регулярный спортивный массаж сокращает время восстановления после нагрузок на 25-30 %.

Тренировочный массаж — это мост между тренировкой и восстановлением. Он помогает телу не просто отдыхать, а перестраиваться, накапливая силу и выносливость. Правильно подобранная методика превращает каждую процедуру в элемент прогресса, делая спортсмена устойчивее и сильнее.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Сильные руки и пресс не спасут, если эти мышцы перестанут работать — вот как этого избежать
Сладкая ягода с горькими последствиями: что стоит знать любителям о скрытых рисках
Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости
Финансовый разрыв: как инвестиции изменили доходы работающих россиян
Пар под кожей и блеск до кончиков: домашние маски, которые обещают салон в ванной
Древняя 3D-печать: как 5500 лет назад создавали идеальные кремневые лезвия
Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам
Пищевая моль объявила войну: 5 шагов к тотальной победе на кухне
Старые кусты, которые выдают за молодые: как не стать жертвой дачного обмана
Древняя Академия Юйчжан в Китае открыла свои двери: 20 тысяч туристов уже прошли по Мосту Академии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.