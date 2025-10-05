Локомотив на взлете: эксперт предсказал будущее команды в РПЛ после яркой победы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Экс-футболист московского "Локомотива" Заза Джанашия не скрывает восторга от игры своей бывшей команды. После впечатляющей победы "железнодорожников" над столичным "Динамо" в матче РПЛ он сделал смелый прогноз, заявив, что при таком уровне игры "Локомотив" может претендовать на золотые медали чемпионата России.

Матч Локомотив - Динамо
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Локомотив - Динамо

Великолепная игра и высокие ожидания

По мнению Джанашии, текущая форма "Локомотива" не оставляет сомнений в его лидирующих позициях. Он подчеркнул, что команда демонстрирует именно тот футбол, которого ждут от нее преданные болельщики.

"Локомотив" — сильнейшая команда в России. С такой игрой, как в матче с "Динамо", железнодорожники могут стать чемпионами. Футбол был великолепным, как раз то, что ждут болельщики", — приводит слова экс-игрока "Чемпионат".

Обзор захватывающего матча: восемь голов в двери

Победа "Локомотива" со счетом 5:3 над "Динамо" стала настоящим подарком для любителей атакующего футбола. Матч начался с быстрого гола Данила Пруцева, который уже на первой минуте поразил ворота "бело-голубых". Однако "Динамо" не растерялось, и в середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели свою команду вперед.

Перед самым перерывом Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Во втором тайме инициативу перехватил "Локомотив": голы Николая Комличенко и Дмитрия Воробьева позволили "железнодорожникам" создать серьезное преимущество в два мяча. Несмотря на ответный гол с пенальти от Максима Осипенко в конце встречи, окончательную точку в матче поставил Александр Руденко, установив окончательный счет 5:3 в пользу "Локомотива". Эта зрелищная победа не только подарила команде три очка, но и укрепила веру в ее чемпионские амбиции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
