Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике
Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену
Больше никаких дверей: эта душевая зона перевернула представление о комфорте в ванной
Не упустите шанс: города, где отдых после 60 превращается в настоящее волшебство
Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов
Мифы о луке и чесноке, в которые верят даже опытные дачники — и теряют половину урожая
Нефтяная лихорадка: что скрывается за ростом буровых установок по всему миру
Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать
Брокколи: перестаньте выбрасывать стебли — раскрываем кулинарный секрет

Сутулость исчезает, как будто её и не было: простое упражнение, которое спасает спину

4:25
Спорт

Отведения рук с эластичной лентой — одно из самых доступных и эффективных упражнений для укрепления плечевого пояса и формирования красивой осанки. Оно безопасно, подходит для тренировок дома и не требует специального оборудования. При этом даёт заметный эффект при регулярном выполнении.

Девушка с правильной осанкой в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с правильной осанкой в спортзале

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч. Один конец ленты положите перед собой и прижмите его левой стопой, другой возьмите в правую руку. Левую руку держите вдоль тела.

На выдохе медленно отведите правую руку в сторону под углом около 45 градусов, пока кисть не окажется на линии плеча. Почувствуйте натяжение ленты. На вдохе плавно вернитесь в исходное положение. Затем сделайте то же движение вперёд, до уровня плечевого сустава.

Во время выполнения корпус остаётся неподвижным, спина прямая, плечи опущены. Работает только рука и плечо — не помогайте себе инерцией.

Основная польза

Отведения рук с лентой прорабатывают дельтовидные мышцы и стабилизаторы лопаток, улучшают баланс и координацию. Постоянное напряжение в ленте делает упражнение полезным не только для силы, но и для профилактики сутулости. Регулярная практика помогает укрепить мышцы, поддерживающие правильную осанку, и снизить риск травм плеч.

Как усложнить упражнение

Чтобы увеличить нагрузку, можно добавить статическую паузу в верхней точке и поворот ладони. Поднимите руку до уровня плеча, задержитесь на секунду, поверните ладонь вниз, затем вверх и только после этого вернитесь в исходное положение. Такой вариант дополнительно укрепляет вращательную манжету плеча.

Ошибки и корректировка

Частая ошибка — поднимать руку выше плечевого уровня, из-за чего напрягаются трапеции и шея. Также не стоит делать рывки и раскачиваться корпусом: это снижает эффективность упражнения и увеличивает риск растяжения. Если движение даётся тяжело, ослабьте натяжение ленты, уменьшив амплитуду.

Когда выполнять

Лучше всего включать отведения рук с лентой в конец тренировки — после упражнений на грудь, спину и руки. Оптимально выполнять по одному-два подхода на каждую сторону по 40-60 секунд. Тренироваться можно три-четыре раза в неделю.

Сравнение с другими упражнениями

Упражнение Основная нагрузка Оборудование Уровень сложности Риск травм
Отведения рук с лентой Дельтовидные мышцы, стабилизаторы лопаток Эластичная лента Низкий Минимальный
Отведения рук с гантелями Дельты, трапеции Гантели Средний Средний
Жим штанги стоя Плечи, трицепсы Штанга Высокий Повышенный
Подъём рук в тренажёре Дельты Тренажёр Средний Низкий

Из таблицы видно, что лента — самый безопасный инструмент, особенно для домашних тренировок или восстановления после нагрузки.

Плюсы и минусы

Инвентарь лёгкий, не занимает места и подходит даже новичкам. При этом он позволяет создавать направленное сопротивление и контролировать амплитуду.

Минус — ограниченная возможность прогрессировать по нагрузке: для роста силы или объёма мышц лента со временем станет лёгкой, и придётся перейти к гантелям.

Вопросы и ответы

Какой лентой пользоваться новичкам?
Средней жёсткости. Слишком тугая усложнит технику, а мягкая не даст нагрузки.

Можно ли делать упражнение каждый день?
Да, если нагрузка лёгкая и нет болей в плечах. Для мышечного роста хватит 3-4 раз в неделю.

Подходит ли упражнение для реабилитации?
Да, его часто включают в восстановительные программы после травм плечевого пояса.

Мифы и правда

Миф: лента даёт меньше эффекта, чем гантели.
Правда: при правильной технике сопротивление ленты сопоставимо с лёгкими весами, особенно при работе на выносливость.

Миф: это упражнение только для женщин.
Правда: его выполняют и мужчины — для укрепления стабилизаторов плеч перед тяжёлыми тренировками.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Военные новости
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике
Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену
Больше никаких дверей: эта душевая зона перевернула представление о комфорте в ванной
Не упустите шанс: города, где отдых после 60 превращается в настоящее волшебство
Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов
Мифы о луке и чесноке, в которые верят даже опытные дачники — и теряют половину урожая
Нефтяная лихорадка: что скрывается за ростом буровых установок по всему миру
Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать
Брокколи: перестаньте выбрасывать стебли — раскрываем кулинарный секрет
Энергия поколений: Александр Буйнов раскрыл тайну своей фамилии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.