Мода, за которой прячется наука: проверяем, что на самом деле делает ИК-сауна

6:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инфракрасные сауны за последние годы стали настоящим трендом. Их хвалят фитнес-блогеры, спортсмены, физиотерапевты и просто любители расслабиться после занятий. В отличие от классической финской сауны, где нагревается воздух, здесь тепло передаётся напрямую телу с помощью инфракрасного излучения. Это позволяет глубоко прогревать мышцы и ткани при более низкой температуре.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в сауне после тренировки

Что это даёт на практике — расслабление или реальную пользу для восстановления? Разберём, как работает ИК-сауна, чем она помогает после тренировок и какие подводные камни скрывает этот модный способ релаксации.

Как работает инфракрасное тепло

Инфракрасная сауна выглядит как обычная кабина, но внутри вместо печи установлены лампы-излучатели. Они создают волны разной длины, которые проникают в кожу и ткани без нагрева воздуха.

Выделяют три диапазона излучения:

ближний (NIR) — воздействует на кожу и мышцы, улучшая их питание;

средний (MIR) — усиливает кровообращение и лимфоток;

дальний (FIR) — чаще всего используется в саунах, отвечает за потоотделение и очищение.

Температура в инфракрасной кабине обычно держится в пределах 40-60 °C, что значительно мягче, чем в классической сауне (80-100 °C). При этом потоотделение может быть даже сильнее: тело нагревается изнутри, а не снаружи.

Польза после физических нагрузок

После интенсивных тренировок мышцы испытывают микротравмы, а организм запускает процесс восстановления. ИК-сауна помогает усилить этот процесс за счёт глубокого прогрева тканей и улучшения кровообращения.

Быстреее восстановление

Инфракрасные лучи проникают до 4 см вглубь тканей, что помогает снять мышечное напряжение, уменьшить воспаление и ускорить регенерацию после кардио или силовых занятий.

Снятие стресса и улучшение сна

Тёплое воздействие стимулирует выработку эндорфинов и понижает уровень кортизола. После вечерней тренировки 15-20 минут в ИК-сауне помогают расслабиться и улучшить качество сна.

Повышение гибкости

Прогретые мышцы и связки становятся эластичнее. Поэтому ИК-сауна особенно полезна тем, кто совмещает тренировки с растяжкой, йогой или пилатесом.

Детоксикация

Потовыделение помогает удалять токсины, соли и продукты распада молочной кислоты. Некоторые исследования показывают, что ИК-тепло активнее запускает процессы очищения, чем традиционная сауна.

Польза для сердца и сосудов

При нагреве учащается сердцебиение, имитируя лёгкую кардио-нагрузку. Это улучшает кровоток и полезно для выносливости, особенно при умеренных тренировках.

Состояние кожи

За счёт улучшения микроциркуляции кожа получает больше кислорода и питательных веществ. Результат — более ровный тон и очищенные поры.

Сравнение с традиционной сауной

Параметр Инфракрасная сауна Финская сауна Температура 40-60 °C 80-100 °C Принцип действия Глубокое прогревание тканей Нагрев воздуха Влияние на суставы и мышцы Мягкое, точечное Поверхностное Возможность домашнего использования Да, компактные кабины и лампы Требуется помещение и вентиляция Расход энергии Низкий Высокий

Советы по безопасному использованию

пейте воду до и после сеанса. После тренировки тело уже теряет влагу, и без восполнения можно получить обезвоживание. Лучше пить воду с электролитами;

время пребывания — не более 25 минут. Для новичков достаточно 10-15 минут;

не используйте сауну на голодный или полный желудок. Оптимально — через 1-2 часа после еды;

следите за температурой. При головокружении или учащённом сердцебиении процедуру нужно прекратить;

используйте полотенце. Оно впитает пот и предотвратит раздражение кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Посещение сауны сразу после интенсивной тренировки без воды.

Последствие: Обезвоживание и головная боль.

Альтернатива: Сделайте 10-минутный перерыв и выпейте стакан воды с солью или электролитами.

Посещение сауны сразу после интенсивной тренировки без воды. Обезвоживание и головная боль. Сделайте 10-минутный перерыв и выпейте стакан воды с солью или электролитами. Ошибка: Слишком частые сеансы (ежедневно по часу).

Последствие: Перегрев, упадок сил.

Альтернатива: 2-3 раза в неделю по 20-25 минут.

Слишком частые сеансы (ежедневно по часу). Перегрев, упадок сил. 2-3 раза в неделю по 20-25 минут. Ошибка: Игнорировать противопоказания.

Последствие: Обострение заболеваний сердца или кожи.

Альтернатива: Консультация с врачом, индивидуальный подбор режима.

Кому нельзя

Инфракрасная сауна противопоказана при:

гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях;

онкологии;

беременности;

эпилепсии;

острых воспалениях и инфекциях;

заболеваниях щитовидной железы.

Отдельно стоит отметить, что наличие силиконовых имплантов — тоже ограничение: высокая температура может повлиять на материал.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Глубокое прогревание тканей Возможность обезвоживания Улучшение восстановления и сна Противопоказания при заболеваниях сердца Подходит для дома Не заменяет активное восстановление Улучшает состояние кожи Возможны раздражения кожи при длительных сеансах

FAQ

Сколько времени можно проводить в инфракрасной сауне?

Новичкам — 10-15 минут, опытным пользователям — до 30 минут, не чаще 3 раз в неделю.

Когда лучше посещать — до или после тренировки?

Лучше после — для расслабления и ускорения восстановления.

Можно ли совмещать с обычной сауной?

Да, но не в один день. Организму нужно время для восстановления водно-солевого баланса.

Какой эффект заметен первым?

Обычно — улучшение сна и снижение мышечной боли.

Мифы и правда

Миф: Инфракрасная сауна сжигает жир.

Правда: Она повышает потоотделение, но вес уходит за счёт жидкости, а не жира.

Миф: Можно заменить ею разминку.

Правда: Прогрев расслабляет мышцы, но не подготавливает их к нагрузке.

Миф: Чем жарче, тем лучше эффект.

Правда: Слишком высокая температура перегружает сердце и снижает пользу.