Мода, за которой прячется наука: проверяем, что на самом деле делает ИК-сауна

Инфракрасные сауны за последние годы стали настоящим трендом. Их хвалят фитнес-блогеры, спортсмены, физиотерапевты и просто любители расслабиться после занятий. В отличие от классической финской сауны, где нагревается воздух, здесь тепло передаётся напрямую телу с помощью инфракрасного излучения. Это позволяет глубоко прогревать мышцы и ткани при более низкой температуре.
Что это даёт на практике — расслабление или реальную пользу для восстановления? Разберём, как работает ИК-сауна, чем она помогает после тренировок и какие подводные камни скрывает этот модный способ релаксации.
Инфракрасная сауна выглядит как обычная кабина, но внутри вместо печи установлены лампы-излучатели. Они создают волны разной длины, которые проникают в кожу и ткани без нагрева воздуха.
Выделяют три диапазона излучения:
ближний (NIR) — воздействует на кожу и мышцы, улучшая их питание;
средний (MIR) — усиливает кровообращение и лимфоток;
дальний (FIR) — чаще всего используется в саунах, отвечает за потоотделение и очищение.
Температура в инфракрасной кабине обычно держится в пределах 40-60 °C, что значительно мягче, чем в классической сауне (80-100 °C). При этом потоотделение может быть даже сильнее: тело нагревается изнутри, а не снаружи.
После интенсивных тренировок мышцы испытывают микротравмы, а организм запускает процесс восстановления. ИК-сауна помогает усилить этот процесс за счёт глубокого прогрева тканей и улучшения кровообращения.
Инфракрасные лучи проникают до 4 см вглубь тканей, что помогает снять мышечное напряжение, уменьшить воспаление и ускорить регенерацию после кардио или силовых занятий.
Тёплое воздействие стимулирует выработку эндорфинов и понижает уровень кортизола. После вечерней тренировки 15-20 минут в ИК-сауне помогают расслабиться и улучшить качество сна.
Прогретые мышцы и связки становятся эластичнее. Поэтому ИК-сауна особенно полезна тем, кто совмещает тренировки с растяжкой, йогой или пилатесом.
Потовыделение помогает удалять токсины, соли и продукты распада молочной кислоты. Некоторые исследования показывают, что ИК-тепло активнее запускает процессы очищения, чем традиционная сауна.
При нагреве учащается сердцебиение, имитируя лёгкую кардио-нагрузку. Это улучшает кровоток и полезно для выносливости, особенно при умеренных тренировках.
За счёт улучшения микроциркуляции кожа получает больше кислорода и питательных веществ. Результат — более ровный тон и очищенные поры.
|Параметр
|Инфракрасная сауна
|Финская сауна
|Температура
|40-60 °C
|80-100 °C
|Принцип действия
|Глубокое прогревание тканей
|Нагрев воздуха
|Влияние на суставы и мышцы
|Мягкое, точечное
|Поверхностное
|Возможность домашнего использования
|Да, компактные кабины и лампы
|Требуется помещение и вентиляция
|Расход энергии
|Низкий
|Высокий
пейте воду до и после сеанса. После тренировки тело уже теряет влагу, и без восполнения можно получить обезвоживание. Лучше пить воду с электролитами;
время пребывания — не более 25 минут. Для новичков достаточно 10-15 минут;
не используйте сауну на голодный или полный желудок. Оптимально — через 1-2 часа после еды;
следите за температурой. При головокружении или учащённом сердцебиении процедуру нужно прекратить;
используйте полотенце. Оно впитает пот и предотвратит раздражение кожи.
Инфракрасная сауна противопоказана при:
гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях;
онкологии;
беременности;
эпилепсии;
острых воспалениях и инфекциях;
заболеваниях щитовидной железы.
Отдельно стоит отметить, что наличие силиконовых имплантов — тоже ограничение: высокая температура может повлиять на материал.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокое прогревание тканей
|Возможность обезвоживания
|Улучшение восстановления и сна
|Противопоказания при заболеваниях сердца
|Подходит для дома
|Не заменяет активное восстановление
|Улучшает состояние кожи
|Возможны раздражения кожи при длительных сеансах
Сколько времени можно проводить в инфракрасной сауне?
Новичкам — 10-15 минут, опытным пользователям — до 30 минут, не чаще 3 раз в неделю.
Когда лучше посещать — до или после тренировки?
Лучше после — для расслабления и ускорения восстановления.
Можно ли совмещать с обычной сауной?
Да, но не в один день. Организму нужно время для восстановления водно-солевого баланса.
Какой эффект заметен первым?
Обычно — улучшение сна и снижение мышечной боли.
Миф: Инфракрасная сауна сжигает жир.
Правда: Она повышает потоотделение, но вес уходит за счёт жидкости, а не жира.
Миф: Можно заменить ею разминку.
Правда: Прогрев расслабляет мышцы, но не подготавливает их к нагрузке.
Миф: Чем жарче, тем лучше эффект.
Правда: Слишком высокая температура перегружает сердце и снижает пользу.
