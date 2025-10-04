Мода, за которой прячется наука: проверяем, что на самом деле делает ИК-сауна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:45
Спорт

Инфракрасные сауны за последние годы стали настоящим трендом. Их хвалят фитнес-блогеры, спортсмены, физиотерапевты и просто любители расслабиться после занятий. В отличие от классической финской сауны, где нагревается воздух, здесь тепло передаётся напрямую телу с помощью инфракрасного излучения. Это позволяет глубоко прогревать мышцы и ткани при более низкой температуре.

Девушка в сауне после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в сауне после тренировки

Что это даёт на практике — расслабление или реальную пользу для восстановления? Разберём, как работает ИК-сауна, чем она помогает после тренировок и какие подводные камни скрывает этот модный способ релаксации.

Как работает инфракрасное тепло

Инфракрасная сауна выглядит как обычная кабина, но внутри вместо печи установлены лампы-излучатели. Они создают волны разной длины, которые проникают в кожу и ткани без нагрева воздуха.

Выделяют три диапазона излучения:

  • ближний (NIR) — воздействует на кожу и мышцы, улучшая их питание;

  • средний (MIR) — усиливает кровообращение и лимфоток;

  • дальний (FIR) — чаще всего используется в саунах, отвечает за потоотделение и очищение.

Температура в инфракрасной кабине обычно держится в пределах 40-60 °C, что значительно мягче, чем в классической сауне (80-100 °C). При этом потоотделение может быть даже сильнее: тело нагревается изнутри, а не снаружи.

Польза после физических нагрузок

После интенсивных тренировок мышцы испытывают микротравмы, а организм запускает процесс восстановления. ИК-сауна помогает усилить этот процесс за счёт глубокого прогрева тканей и улучшения кровообращения.

Быстреее восстановление

Инфракрасные лучи проникают до 4 см вглубь тканей, что помогает снять мышечное напряжение, уменьшить воспаление и ускорить регенерацию после кардио или силовых занятий.

Снятие стресса и улучшение сна

Тёплое воздействие стимулирует выработку эндорфинов и понижает уровень кортизола. После вечерней тренировки 15-20 минут в ИК-сауне помогают расслабиться и улучшить качество сна.

Повышение гибкости

Прогретые мышцы и связки становятся эластичнее. Поэтому ИК-сауна особенно полезна тем, кто совмещает тренировки с растяжкой, йогой или пилатесом.

Детоксикация

Потовыделение помогает удалять токсины, соли и продукты распада молочной кислоты. Некоторые исследования показывают, что ИК-тепло активнее запускает процессы очищения, чем традиционная сауна.

Польза для сердца и сосудов

При нагреве учащается сердцебиение, имитируя лёгкую кардио-нагрузку. Это улучшает кровоток и полезно для выносливости, особенно при умеренных тренировках.

Состояние кожи

За счёт улучшения микроциркуляции кожа получает больше кислорода и питательных веществ. Результат — более ровный тон и очищенные поры.

Сравнение с традиционной сауной

Параметр Инфракрасная сауна Финская сауна
Температура 40-60 °C 80-100 °C
Принцип действия Глубокое прогревание тканей Нагрев воздуха
Влияние на суставы и мышцы Мягкое, точечное Поверхностное
Возможность домашнего использования Да, компактные кабины и лампы Требуется помещение и вентиляция
Расход энергии Низкий Высокий

Советы по безопасному использованию

  • пейте воду до и после сеанса. После тренировки тело уже теряет влагу, и без восполнения можно получить обезвоживание. Лучше пить воду с электролитами;

  • время пребывания — не более 25 минут. Для новичков достаточно 10-15 минут;

  • не используйте сауну на голодный или полный желудок. Оптимально — через 1-2 часа после еды;

  • следите за температурой. При головокружении или учащённом сердцебиении процедуру нужно прекратить;

  • используйте полотенце. Оно впитает пот и предотвратит раздражение кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Посещение сауны сразу после интенсивной тренировки без воды.
    Последствие: Обезвоживание и головная боль.
    Альтернатива: Сделайте 10-минутный перерыв и выпейте стакан воды с солью или электролитами.
  • Ошибка: Слишком частые сеансы (ежедневно по часу).
    Последствие: Перегрев, упадок сил.
    Альтернатива: 2-3 раза в неделю по 20-25 минут.
  • Ошибка: Игнорировать противопоказания.
    Последствие: Обострение заболеваний сердца или кожи.
    Альтернатива: Консультация с врачом, индивидуальный подбор режима.

Кому нельзя

Инфракрасная сауна противопоказана при:

  • гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях;

  • онкологии;

  • беременности;

  • эпилепсии;

  • острых воспалениях и инфекциях;

  • заболеваниях щитовидной железы.

Отдельно стоит отметить, что наличие силиконовых имплантов — тоже ограничение: высокая температура может повлиять на материал.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Глубокое прогревание тканей Возможность обезвоживания
Улучшение восстановления и сна Противопоказания при заболеваниях сердца
Подходит для дома Не заменяет активное восстановление
Улучшает состояние кожи Возможны раздражения кожи при длительных сеансах

FAQ

Сколько времени можно проводить в инфракрасной сауне?
Новичкам — 10-15 минут, опытным пользователям — до 30 минут, не чаще 3 раз в неделю.

Когда лучше посещать — до или после тренировки?
Лучше после — для расслабления и ускорения восстановления.

Можно ли совмещать с обычной сауной?
Да, но не в один день. Организму нужно время для восстановления водно-солевого баланса.

Какой эффект заметен первым?
Обычно — улучшение сна и снижение мышечной боли.

Мифы и правда

Миф: Инфракрасная сауна сжигает жир.
Правда: Она повышает потоотделение, но вес уходит за счёт жидкости, а не жира.

Миф: Можно заменить ею разминку.
Правда: Прогрев расслабляет мышцы, но не подготавливает их к нагрузке.

Миф: Чем жарче, тем лучше эффект.
Правда: Слишком высокая температура перегружает сердце и снижает пользу.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
