Зелёный зал под открытым небом: как природа укрепляет тело, снижает стресс и возвращает энергию

6:53
Спорт

Иногда то, где мы занимаемся спортом, оказывает не меньшее влияние, чем-то, как мы это делаем. Тренировки на природе не просто приятнее — они реально меняют физиологическое и психическое состояние человека. Даже одна прогулка в парке способна снизить уровень стресса и поднять настроение сильнее, чем тренировка в зале.

Пробежка в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пробежка в парке

Где тренироваться полезнее для тела и разума

Физическая активность давно признана ключом к здоровью. Она помогает снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже депрессии. Но влияние окружающей среды на результат тренировок оставалось малоизученным. Команда под руководством профессора Стефано Де Доминичиса из Копенгагенского университета решила восполнить этот пробел.

"Было проведено мало исследований психических и физических последствий упражнений на природе по сравнению с занятиями в тренажёрном зале и в городе", — отметил профессор Стефано Де Доминичис.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 25 человек. Каждому предложили три типа активности лёгкой и средней интенсивности:
• часовую прогулку по лесопарку со скоростью около 6 км/ч;
• прогулку по центру города;
• тренировку в помещении.

Перед и после каждой активности исследователи измеряли частоту сердечных сокращений, уровень кортизола — гормона стресса — и собирали анкеты с психологическими показателями.

Результаты оказались однозначными: прогулка на природе вызывала больше положительных эмоций — радость, удовлетворение, оптимизм — и меньше отрицательных — раздражение, тревогу, скуку.

"Участники чувствовали себя значительно более расслабленными и имели более низкий уровень кортизола после прогулки на природе. В то же время они испытывали большую радость и меньшую усталость", — резюмировал профессор Стефано Де Доминичис.

Как природа влияет на организм

С физиологической точки зрения природа активирует механизмы восстановления. После прогулки на свежем воздухе у участников увеличивалась вариабельность сердечного ритма — показатель активности парасимпатической нервной системы, отвечающей за спокойствие и восстановление. Этот параметр был выше на 20-30%, чем после занятий в помещении.

Почему так происходит? Учёные связывают это с эволюцией человека: миллионы лет наши предки жили в естественной среде. Мозг по-прежнему воспринимает зелёные пейзажи как сигнал безопасности.

"Люди родились в природе и прожили там большую часть своей эволюции. Поэтому неудивительно, что мы чувствуем себя там хорошо", — пояснил профессор Де Доминичис.

Природа повышает мотивацию к движению, снижает тревожность и усиливает желание продолжать заниматься спортом. Эффект проявляется как в эмоциональной, так и в физиологической сфере.

Сравнение мест для тренировок

Среда Эмоциональные эффекты Физиологические реакции Недостатки
Природа (парк, лес) Повышает радость, снижает стресс Снижает уровень кортизола, увеличивает вариабельность пульса Зависимость от погоды
Город Средний уровень удовольствия, лёгкое раздражение Незначительное снижение кортизола Шум, выхлопные газы
Тренажёрный зал Социальный комфорт, но меньше расслабления Умеренное влияние на сердечный ритм Ограниченное воздействие на психику

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте одну прогулку в неделю на природе. Даже 30 минут активного движения в зелёной зоне уже дают эффект.

  2. Выбирайте разнообразные маршруты. Лес, парк, берег реки — смена ландшафта усиливает эмоциональный отклик.

  3. Тренируйтесь без наушников. Естественные звуки природы сами по себе снижают уровень стресса.

  4. Следите за дыханием. Глубокое и медленное дыхание помогает усилить расслабление.

  5. После тренировки проведите минуту в тишине. Это закрепит эффект восстановления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничивать активность только занятиями в зале.
Последствие: меньше психологического восстановления.
Альтернатива: один день в неделю заменить на тренировку на открытом воздухе.

Ошибка: воспринимать прогулку как "слишком лёгкую" нагрузку.
Последствие: недооценка пользы и пропуск активности.
Альтернатива: увеличить темп до лёгкого кардио — быстрая ходьба 5-6 км/ч.

Ошибка: тренироваться в наушниках и смотреть в телефон.
Последствие: мозг не получает "природной стимуляции".
Альтернатива: больше внимания окружающим звукам и ощущениям.

Плюсы и минусы занятий на открытом воздухе

Плюсы Минусы
Снижение уровня стресса Зависимость от сезона и погоды
Улучшение сна и настроения Возможность аллергических реакций
Повышение вариабельности сердечного ритма Нужна подходящая экипировка
Повышение мотивации к тренировкам Не всегда доступно в городе
Эмоциональное восстановление Меньше контроля над интенсивностью

А что если нет зелёных зон поблизости

Даже небольшие шаги работают. Можно заменить прогулку:
• походом в ботанический сад или на набережную;
• активной прогулкой с собакой;
• утренней зарядкой у открытого окна;
• короткой пробежкой в ближайшем дворе.

Главное — контакт с естественным светом и свежим воздухом. Учёные подчеркивают: даже визуальное восприятие зелёных ландшафтов (например, прогулка по скверу) снижает стресс и стабилизирует дыхание.

Мифы и правда

Миф: тренировки в зале всегда эффективнее.
Правда: природа усиливает восстановление и снижает нагрузку на нервную систему.

Миф: лёгкая прогулка не считается тренировкой.
Правда: при скорости 6 км/ч активируются те же процессы, что и при умеренном кардио.

Миф: результаты зависят только от интенсивности.
Правда: эмоциональное состояние во время тренировки напрямую влияет на выработку гормонов и эффективность.

Профессор Де Доминичис подчёркивает: даже замена одной тренировки в зале на получасовое занятие на свежем воздухе уже приносит ощутимую пользу. Природа не просто фон для движения — она сама становится частью исцеляющего процесса, помогая телу и разуму действовать в унисон.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
