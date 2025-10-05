Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один кусочек, и вы забудете про доставку: домашняя пицца, которая покоряет
Эстетика кофе с корицей: тренд, который заменил белый мрамор и стал символом тепла
Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим
Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами

Отжимания — старое доброе чудо фитнеса: работают на тело лучше, чем половина тренажёров

5:33
Спорт

Самые эффективные упражнения часто оказываются самыми простыми. Одно из них — отжимания. По словам директора по исследованиям в области спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагима, это базовое движение незаслуженно недооценено, хотя способно значительно улучшить физическую форму без сложного инвентаря и абонементов.

Калистеника — отжимания на брусьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калистеника — отжимания на брусьях

Почему отжимания — упражнение, которое нельзя игнорировать

Отжимания задействуют почти всё тело — грудные мышцы, плечи, трицепсы, пресс и ягодицы. Это делает их функциональным упражнением, которое укрепляет не только силу, но и стабильность. При этом нагрузка легко регулируется: новичок может делать отжимания от стены, а опытный спортсмен — выполнять усложнённые варианты.

"Регулярные отжимания укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — заявил директор по исследованиям в области спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагим.

Как правильно выполнять отжимания

Техника кажется элементарной, но именно в ней кроется эффективность.

• Исходное положение — планка, руки чуть шире плеч.
• Тело образует прямую линию от макушки до пяток.
• Локти согнуты примерно под углом 45°.
• Корпус активен, ягодицы напряжены.
• Движение выполняется плавно: вдох на опускании, выдох при подъёме.

Если соблюдать технику, отжимания работают не хуже тренажёров, помогая развивать силу и выносливость без риска травм.

Как прогрессировать шаг за шагом

  1. Начальный уровень: отжимания от стены.

  2. Средний уровень: отжимания с опорой на скамью или колени.

  3. Продвинутый уровень: классические отжимания с пола.

  4. Высокий уровень: отжимания с ногами на возвышении или с дополнительным весом.

  5. Силовой вариант: узкие отжимания на трицепс или в жилете с утяжелением.

Постепенное усложнение не только повышает нагрузку, но и укрепляет нервно-мышечную связь, улучшая контроль над телом.

Почему это упражнение недооценивают

Отжимания часто воспринимают как "школьное" упражнение и недооценивают их влияние на осанку и мышцы кора. Однако регулярное выполнение помогает предотвратить сутулость, улучшает стабилизацию позвоночника и развивает дыхательную мускулатуру. Это делает их особенно полезными тем, кто много сидит за компьютером или редко двигается в течение дня.

"Отжимания — отличный тест силы и выносливости, особенно если нет возможности посещать спортзал", — отметил Джагим.

Кроме того, они универсальны: выполняются где угодно, не требуют оборудования и подходят для тренировок дома, на улице или в путешествии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: провисание корпуса при опускании.
Последствие: нагрузка уходит в поясницу, возрастает риск травм.
Альтернатива: держите пресс в напряжении и следите за прямой линией тела.

Ошибка: слишком широкая постановка рук.
Последствие: перегрузка плечевых суставов.
Альтернатива: ладони немного шире плеч, локти направлены назад под углом 45°.

Ошибка: быстрые и резкие движения.
Последствие: снижается эффективность и контроль.
Альтернатива: выполняйте плавно, концентрируясь на каждом повторе.

Плюсы и минусы отжиманий

Плюсы Минусы
Не требуют оборудования Монотонность при длительном выполнении
Развивают силу и выносливость Сложно корректировать нагрузку новичкам
Укрепляют корпус и осанку Неправильная техника может вызвать боли в плечах
Подходят для любого уровня подготовки Требуют контроля дыхания и темпа
Можно выполнять везде Медленный прогресс без дополнительных упражнений

Альтернатива для разнообразия

Если классические отжимания наскучили, попробуйте их вариации:
• динамические — с хлопком или прыжком;
• асимметричные — одна рука выше другой;
• с отрывом руки для работы над стабильностью;
• отжимания с канатом TRX или на фитболе.

Эти версии вовлекают дополнительные мышцы и повышают координацию.

А что если вы только начинаете

Не стоит стремиться к большому количеству повторов сразу. Начните с 5-10 раз и постепенно увеличивайте число подходов. Если тяжело — выполняйте отжимания от стены, сохраняя правильную форму. Главное — регулярность. Даже три коротких сессии в неделю уже заметно укрепляют плечевой пояс и мышцы кора.

Мнение других экспертов

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев отметил, что не все упражнения одинаково полезны при работе над телом.

"Некоторые упражнения мешают похудеть — они закачивают косые мышцы живота и визуально расширяют талию", — сказал фитнес-тренер Егор Ходырев.

Он назвал среди таких наклоны с гантелями, боковые экстензии в тренажёре, наклоны у блока и тяжёлые приседания со штангой.

Таким образом, вместо сомнительных упражнений лучше обратить внимание на классику — отжимания. Они развивают силу, координацию и стабильность, не перегружая суставы и сохраняя пропорции тела естественными.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Последние материалы
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом
Дешевле квартиры, но дороже нервов: ловушка для экономных, кто покупает комнату
Отжимания — старое доброе чудо фитнеса: работают на тело лучше, чем половина тренажёров
Посеял в феврале — собрал в июле ведро гигантов: секрет, о котором молчат агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.