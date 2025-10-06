Жир тает — мышцы крепнут: 4 простых упражнения для мощного старта без спортзала

Необязательно проводить часы в фитнес-клубе, чтобы похудеть и подтянуть фигуру. Четыре базовых упражнения, которые занимают всего 20 минут в день, способны включить в работу почти все группы мышц и ускорить обмен веществ. Комплекс составлен фитнес-экспертом и телеведущим Эдуардом Каневским - и подходит даже тем, кто никогда не занимался спортом.
"Самая главная мотивация для домашних тренировок — это старое доброе зеркало. Оно сразу покажет, где нужно поработать и поможет контролировать процесс", — сказал тренер Эдуард Каневский.
Ключ в интенсивности. Даже короткая, но динамичная тренировка заставляет тело тратить энергию, повышает частоту сердечных сокращений и запускает послетренировочный эффект — организм продолжает сжигать калории ещё несколько часов. А домашний формат убирает барьер "нет времени".
Заниматься можно утром до завтрака, вечером после работы или в выходные. Главное — регулярность и правильная техника.
Одно из самых энергозатратных упражнений, которое активирует всё тело.
Как выполнять:
Встаньте прямо, сделайте присед и упритесь ладонями в пол.
Откиньте ноги назад — вы в позиции планки.
Сделайте одно отжимание.
Вернитесь в присед.
Выпрыгните вверх, тянусь руками к потолку.
Сколько: 3 подхода по 15-20 повторов.
Совет: Двигайтесь быстро, но без рывков. Не забудьте про дыхание — выдох на подъёме.
Отлично прорабатывает прямую мышцу живота.
Как выполнять:
Лягте на спину, согните колени под углом 90°.
Руки за головой, локти направлены в стороны.
Одновременно подтягивайте колени к груди и плечи вверх — будто пытаетесь соединить локти и колени.
Медленно возвращайтесь в исходное положение.
Сколько: 3 подхода по 20-30 повторов.
Совет: Не тяните шею — движение идёт от мышц пресса.
Отличное упражнение для ягодиц, ног и плеч.
Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги вместе, руки с небольшими гантелями (или бутылками воды) вдоль корпуса.
Сделайте шаг назад и опуститесь до прямого угла в передней ноге.
Одновременно разведите руки в стороны до уровня плеч.
Вернитесь в исходное положение и повторите другой ногой.
Сколько: 3 подхода по 15 повторов на каждую ногу.
Совет: Смотрите вперёд, держите корпус ровным.
Работают пресс, спина, ягодицы, руки и ноги.
Как выполнять:
Примите упор лёжа — на локтях или прямых руках.
Тело — в одну линию от макушки до пят.
Напрягите пресс, ягодицы и бедра.
Удерживайте позу 30-60 секунд, дышите ровно.
Сколько: 3-5 подходов.
Совет: Следите за поясницей — не допускайте прогиба или поднятых ягодиц.
Разомнитесь 3 минуты: махи руками, вращения плечами, лёгкие приседы.
Выполните все 4 упражнения подряд — это один круг.
Отдохните 1-2 минуты и повторите круг ещё 2-3 раза.
Завершите заминкой: потяните мышцы бёдер и ягодиц, сделайте дыхательные движения.
После тренировки выпейте стакан воды и прогуляйтесь — это улучшит восстановление.
"Если выполнять этот комплекс хотя бы 2-3 раза в неделю, — идеальная фигура не заставит себя ждать", — добавил Эдуард Каневский.
|Плюсы
|Минусы
|Комплекс занимает всего 20 минут
|Нужна регулярность
|Подходит даже новичкам
|Первые дни — крепатура
|Не требует инвентаря
|Эффект не мгновенный
|Сжигает жир и укрепляет мышцы
|Требует контроля техники
|Можно выполнять где угодно
|Нужна концентрация на дыхании
Миф: "Чтобы похудеть, нужно тренироваться часами".
Правда: Интенсивные короткие тренировки дают не меньший эффект, если соблюдать питание.
Миф: "Планка — это просто отдых".
Правда: При правильной технике она задействует более 70 % мышц тела.
Миф: "Если мышцы болят — значит, идёт процесс похудения".
Правда: Боль — не показатель. Важно стабильное дыхание и равномерное усилие.
Миф: "Домашние тренировки уступают залу".
Правда: Главное — регулярность, а не место. Эффект тот же, если работать честно.
Миф: "Скручивания убирают жир на животе".
Правда: Жир сжигается равномерно — не бывает "локального" похудения.
Сколько времени нужно на тренировку?
Около 20 минут — включая разминку и заминку.
Когда делать упражнения?
Когда удобно. Главное — не сразу после еды и не перед сном.
Подойдёт ли новичкам?
Да, начните с 1-2 кругов по меньшему числу повторов.
Нужен ли инвентарь?
Нет, только коврик. Гантели можно заменить бутылками воды.
Когда виден результат?
При регулярных занятиях и контроле питания — через 3-4 недели.
Одно повторение бурпи сжигает до 1,5 калории — это в 3 раза больше, чем обычный присед.
Планка активирует 19 мышечных групп, включая глубокие стабилизаторы спины.
Выпады — одно из лучших упражнений для равновесия и профилактики боли в коленях.
Бурпи появилось в 1930-х годах в США как тест физподготовки военных. Скручивания — основа классического фитнеса 70-х, а планка стала популярной только в 2000-х с развитием функциональных тренировок. Сегодня эти четыре упражнения считаются базой домашнего фитнеса — простые, но максимально эффективные при регулярном выполнении.
