Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В британском McDonald's всё не так: американка раскрыла горькую правду
Осенний хит: морковный пирог, тающий во рту — раскройте секрет идеальной текстуры
Новый барьер для шенгена: сколько нужно иметь на счёте россиянину
Деменция на дне бокала: как алкоголь на самом деле влияет на мозг
Мотор кашляет сажей: как вернуть ему дыхание и продлить жизнь без дорогого ремонта
Курение и алкоголь передаются через плаценту: что происходит с ребёнком на самом деле
Долгие путешествия ради родных: как Алиса Гребенщикова проводит время с отцом Борисом Гребенщиковым*
Секрет гладкой кожи — не в креме, а в завтраке: формула утренней красоты
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл

Жир тает — мышцы крепнут: 4 простых упражнения для мощного старта без спортзала

0:47
Спорт

Необязательно проводить часы в фитнес-клубе, чтобы похудеть и подтянуть фигуру. Четыре базовых упражнения, которые занимают всего 20 минут в день, способны включить в работу почти все группы мышц и ускорить обмен веществ. Комплекс составлен фитнес-экспертом и телеведущим Эдуардом Каневским - и подходит даже тем, кто никогда не занимался спортом.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

"Самая главная мотивация для домашних тренировок — это старое доброе зеркало. Оно сразу покажет, где нужно поработать и поможет контролировать процесс", — сказал тренер Эдуард Каневский.

Почему работают короткие тренировки

Ключ в интенсивности. Даже короткая, но динамичная тренировка заставляет тело тратить энергию, повышает частоту сердечных сокращений и запускает послетренировочный эффект — организм продолжает сжигать калории ещё несколько часов. А домашний формат убирает барьер "нет времени".

Заниматься можно утром до завтрака, вечером после работы или в выходные. Главное — регулярность и правильная техника.

4 упражнения, которые реально помогут похудеть

1. "Бёрпи" — король жиросжигания

Одно из самых энергозатратных упражнений, которое активирует всё тело.
Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, сделайте присед и упритесь ладонями в пол.

  2. Откиньте ноги назад — вы в позиции планки.

  3. Сделайте одно отжимание.

  4. Вернитесь в присед.

  5. Выпрыгните вверх, тянусь руками к потолку.
    Сколько: 3 подхода по 15-20 повторов.
    Совет: Двигайтесь быстро, но без рывков. Не забудьте про дыхание — выдох на подъёме.

2. "Двойные скручивания" — пресс в действии

Отлично прорабатывает прямую мышцу живота.
Как выполнять:

  1. Лягте на спину, согните колени под углом 90°.

  2. Руки за головой, локти направлены в стороны.

  3. Одновременно подтягивайте колени к груди и плечи вверх — будто пытаетесь соединить локти и колени.

  4. Медленно возвращайтесь в исходное положение.
    Сколько: 3 подхода по 20-30 повторов.
    Совет: Не тяните шею — движение идёт от мышц пресса.

3. Выпады назад с разведением рук

Отличное упражнение для ягодиц, ног и плеч.
Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги вместе, руки с небольшими гантелями (или бутылками воды) вдоль корпуса.

  2. Сделайте шаг назад и опуститесь до прямого угла в передней ноге.

  3. Одновременно разведите руки в стороны до уровня плеч.

  4. Вернитесь в исходное положение и повторите другой ногой.
    Сколько: 3 подхода по 15 повторов на каждую ногу.
    Совет: Смотрите вперёд, держите корпус ровным.

4. Планка — простое упражнение со сложным эффектом

Работают пресс, спина, ягодицы, руки и ноги.
Как выполнять:

  1. Примите упор лёжа — на локтях или прямых руках.

  2. Тело — в одну линию от макушки до пят.

  3. Напрягите пресс, ягодицы и бедра.

  4. Удерживайте позу 30-60 секунд, дышите ровно.
    Сколько: 3-5 подходов.
    Совет: Следите за поясницей — не допускайте прогиба или поднятых ягодиц.

Советы шаг за шагом

  1. Разомнитесь 3 минуты: махи руками, вращения плечами, лёгкие приседы.

  2. Выполните все 4 упражнения подряд — это один круг.

  3. Отдохните 1-2 минуты и повторите круг ещё 2-3 раза.

  4. Завершите заминкой: потяните мышцы бёдер и ягодиц, сделайте дыхательные движения.

  5. После тренировки выпейте стакан воды и прогуляйтесь — это улучшит восстановление.

"Если выполнять этот комплекс хотя бы 2-3 раза в неделю, — идеальная фигура не заставит себя ждать", — добавил Эдуард Каневский.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать бурпи без разминки.
    Последствие: Резкая нагрузка на суставы.
    Альтернатива: Разогрейтесь лёгкой ходьбой или вращением суставов.
  • Ошибка: Скручивания с рывками.
    Последствие: Боль в шее и спине.
    Альтернатива: Выполняйте медленно, концентрируясь на прессе.
  • Ошибка: Планка с провисающей поясницей.
    Последствие: Перегрузка позвоночника.
    Альтернатива: Держите живот подтянутым, плечи над локтями.
  • Ошибка: Неровное дыхание.
    Последствие: Головокружение.
    Альтернатива: Ровное дыхание: вдох носом — выдох ртом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Комплекс занимает всего 20 минут Нужна регулярность
Подходит даже новичкам Первые дни — крепатура
Не требует инвентаря Эффект не мгновенный
Сжигает жир и укрепляет мышцы Требует контроля техники
Можно выполнять где угодно Нужна концентрация на дыхании

Мифы и правда

Миф: "Чтобы похудеть, нужно тренироваться часами".
Правда: Интенсивные короткие тренировки дают не меньший эффект, если соблюдать питание.

Миф: "Планка — это просто отдых".
Правда: При правильной технике она задействует более 70 % мышц тела.

Миф: "Если мышцы болят — значит, идёт процесс похудения".
Правда: Боль — не показатель. Важно стабильное дыхание и равномерное усилие.

Миф: "Домашние тренировки уступают залу".
Правда: Главное — регулярность, а не место. Эффект тот же, если работать честно.

Миф: "Скручивания убирают жир на животе".
Правда: Жир сжигается равномерно — не бывает "локального" похудения.

FAQ

Сколько времени нужно на тренировку?
Около 20 минут — включая разминку и заминку.

Когда делать упражнения?
Когда удобно. Главное — не сразу после еды и не перед сном.

Подойдёт ли новичкам?
Да, начните с 1-2 кругов по меньшему числу повторов.

Нужен ли инвентарь?
Нет, только коврик. Гантели можно заменить бутылками воды.

Когда виден результат?
При регулярных занятиях и контроле питания — через 3-4 недели.

Три интересных факта

  1. Одно повторение бурпи сжигает до 1,5 калории — это в 3 раза больше, чем обычный присед.

  2. Планка активирует 19 мышечных групп, включая глубокие стабилизаторы спины.

  3. Выпады — одно из лучших упражнений для равновесия и профилактики боли в коленях.

Исторический контекст

Бурпи появилось в 1930-х годах в США как тест физподготовки военных. Скручивания — основа классического фитнеса 70-х, а планка стала популярной только в 2000-х с развитием функциональных тренировок. Сегодня эти четыре упражнения считаются базой домашнего фитнеса — простые, но максимально эффективные при регулярном выполнении.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Машины, которые не сдаются: осень бьёт по продажам, но эти кроссоверы только дорожают
Ваша квартира медленно отнимает силы: как неправильный свет превращает дом в энергетического вампира
Воткнул — и забыл? Чем на самом деле опасны удобрения-палочки для домашних цветов
Не делайте эту ошибку: баклажаны Пармезан потеряют вкус и развалятся
Когда работа — праздник: кто из специалистов по животным стал самым высокооплачиваемым
Карнавал под угрозой: как обезопасить себя в самом опасном городе Карибского бассейна
Три акцента, которые делают любую женщину стильной: формула, проверенная модными домами
Акулы-призраки в опасности: новые исследования выявили угрозу для 30 видов
Блестящая самоирония: зачем Ксения Собчак выбрала себе седло от Dior на важном показе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.