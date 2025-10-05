Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеркало не врёт, но кофе хитрее: TikTok показал маску, которая стирает следы усталости за 10 минут
Завод закрылся, машины не нужны: какие коммерческие авто остались без покупателей
Рынок в ожидании: добыча нефти вырастет — когда ждать перемен
Снежная королева на новый лад: Ледяная башня — фильм, где сказка не греет, а обжигает
Головокружение атакует: как погода влияет на самочувствие — раскроем главный секрет
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат

Яркие ягодицы без приседаний: 9 упражнений для видимого эффекта уже через неделю

2:41
Спорт

Приседания — отличное упражнение, но подходят не всем. Если у вас болят колени, нет штанги или просто хочется разнообразия, есть десятки способов прокачать ягодицы без единого приседа. Эти девять движений активируют все мышцы таза, бедра и нижней части спины, а при регулярных занятиях заметный эффект появится уже через неделю.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Главный принцип — правильная техника и стабильность: меньше амплитуды, но больше концентрации. Всего 15 минут в день — и вы почувствуете, как мышцы становятся крепче, а осанка увереннее.

9 эффективных упражнений для ягодиц без приседаний

1. Арабеска

Простое упражнение для большой ягодичной и отводящей мышцы бедра.
Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, руки можно держать у стены или поднять вверх. Отведите правую ногу назад, слегка приподнимите её на 15-20 см, носок направлен вниз. Опустите ногу и повторите 15 раз. После этого поверните колено немного в сторону и сделайте ещё 15 повторов. Смените ногу.
Совет: не отклоняйте корпус — работа идёт только в бедре.

2. "Пожарный гидрант"

Отлично прорабатывает среднюю ягодичную и мышцы корпуса.
Как выполнять:
Встаньте на четвереньки, спина ровная, шея — продолжение позвоночника. Согнутое под 90° колено поднимайте вбок до уровня таза, затем плавно опускайте.
Сколько: по 15 повторений на каждую сторону.
Подсказка: не разворачивайте корпус — таз остаётся неподвижным.

3. "Удар осла"

Классика домашних тренировок.
Как выполнять:
Останьтесь в положении на четвереньках. Согнутую ногу поднимайте вверх, будто пытаетесь "ударить" потолок пяткой. Колено при этом остаётся под углом.
Сколько: по 20-30 повторов в каждую сторону.
Совет: выдыхайте при подъёме, чтобы активировать пресс и поясницу.

4. Отведение ноги с резинкой

Отличный способ добавить нагрузку без утяжелителей.
Как выполнять:
Наденьте эспандер вокруг стопы и зафиксируйте другой конец под коленом опорной ноги. На выдохе медленно отводите рабочую ногу назад и вверх, чувствуя напряжение ягодицы.
Сколько: 15 повторов на каждую сторону.
Альтернатива: если нет резинки — делайте медленные махи ногой.

5. Планка с подъёмом ног

Совмещает работу пресса и ягодиц.
Как выполнять:
Примите классическую планку на локтях. Поочерёдно поднимайте прямые ноги, фиксируя положение на 1-2 секунды.
Сколько: по 15 повторов каждой ногой.
Совет: держите живот втянутым, не прогибайтесь в пояснице.

6. Подъём ног лёжа

Цель — ягодицы, бёдра и задняя поверхность ног.
Как выполнять:
Лягте на спину, колени согнуты. Поднимите одну прямую ногу на 10 см над полом и начните поднимать и опускать таз, не касаясь пола.
Сколько: 20 повторов, затем смените ногу.
Совет: держите стопы параллельно, без разворота наружу.

7. Подъём бёдер в обратной планке

Отлично тонизирует ягодицы и трицепсы.
Как выполнять:
Сядьте спиной к устойчивому стулу, руки за спиной, пальцы направлены к телу. Поднимайте таз вверх, напрягая ягодицы, затем медленно опускайтесь.
Сколько: 15 повторений.
Альтернатива: выполнять без опоры — опираясь на ладони позади тела.

8. Боковые махи ногой

Работают внешние мышцы бёдер.
Как выполнять:
Встаньте на четвереньки, корпус неподвижен. Медленно поднимайте прямую ногу вбок, пока она не окажется на линии таза. Задержитесь на 2 секунды и опустите.
Сколько: по 15 повторов в каждую сторону.
Совет: для усложнения наденьте утяжелители на лодыжки.

9. Ягодичный мост

Без него не обходится ни одна программа.
Как выполнять:
Лягте на спину, колени согнуты, стопы на ширине плеч. На выдохе поднимите таз, сведите колени, сожмите ягодицы и задержитесь на счёт "два". Медленно опустите таз, не касаясь пола.
Сколько: 30 повторов, затем повторите с разведёнными коленями.
Совет: держите живот подтянутым, не перегибайте поясницу.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка: 3-5 минут — махи руками, повороты корпуса, лёгкие наклоны.

  2. Выполняйте все 9 упражнений подряд, по 15-30 повторов каждое.

  3. Сделайте 2-3 круга с отдыхом 1-2 минуты между ними.

  4. Следите за дыханием: выдох — на усилие, вдох — на расслабление.

  5. После тренировки — растяжка ягодиц и задней поверхности бёдер.

"Регулярность важнее длительности. Даже 15 минут в день дадут видимый эффект уже через неделю", — отмечают инструкторы по функциональному тренингу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: нагрузка уходит в поясницу.
    Альтернатива: контролируйте движение, считайте до трёх на подъёме и спуске.
  • Ошибка: поднимать ногу выше, чем позволяет амплитуда.
    Последствие: перерастяжение связок таза.
    Альтернатива: ограничивайте угол — комфорт важнее высоты.
  • Ошибка: забывать о прессе.
    Последствие: потеря устойчивости и боль в спине.
    Альтернатива: держите живот втянутым в каждом упражнении.
  • Ошибка: заниматься без разминки.
    Последствие: спазмы и травмы.
    Альтернатива: лёгкий прогрев 3-5 минут перед тренировкой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Не нужны приседания и утяжелители Не заменит силовой тренинг
Безопасно для коленей Нужна концентрация на технике
Укрепляет ягодицы и пресс Требует регулярности
Заметный эффект при малом времени Без питания результат замедлится
Можно выполнять где угодно Первые дни возможна крепатура

Мифы и правда

Миф: "Ягодицы можно накачать только приседаниями".
Правда: Существует множество альтернатив, которые задействуют мышцы не хуже — особенно "мостик" и "удар осла".

Миф: "Результат за неделю — нереален".
Правда: Первые визуальные изменения — это не рост мышц, а подтяжка тонуса и улучшение кровообращения.

Миф: "Без боли нет прогресса".
Правда: Боль — сигнал перегрузки. Лёгкое жжение в мышцах — максимум допустимого.

Миф: "Эти упражнения подходят только женщинам".
Правда: Мужчинам они также помогают улучшить силу, осанку и стабилизацию таза.

Миф: "Если пропустить день, всё пропадёт".
Правда: Главное — системность. Перерыв 1-2 дня поможет мышцам восстановиться.

FAQ

Можно ли выполнять каждый день?
Да, если чередовать нагрузку: один день — сила, другой — растяжка.

Через сколько появится результат?
Тонус ощущается уже через 5-7 дней, заметное изменение формы — через 3-4 недели.

Можно ли добавить утяжелители?
Да, спустя 2 недели, когда техника будет стабильной.

Сколько длится вся тренировка?
15-20 минут при двух кругах по 9 упражнений.

Помогут ли упражнения без диеты?
Да, но эффект будет умеренным. При контроле питания результат ускорится в 2-3 раза.

Три интересных факта

  1. Ягодицы — самые крупные мышцы тела, именно они расходуют больше всего энергии при активации.

  2. Упражнения без приседаний снижают давление на суставы и подходят людям с травмами.

  3. Даже статическая планка активирует до 70% мышц ягодиц, если удерживать правильное напряжение.

Исторический контекст

Тренировки без приседаний появились как альтернатива классическому бодибилдингу. Ещё в 1980-х физиотерапевты использовали "удары осла" и "мостики" для реабилитации пациентов после травм. Сегодня эти движения стали основой функционального фитнеса: они безопасны, не требуют оборудования и подходят людям любого уровня подготовки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Наука и техника
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной
Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе
Одна незаметная ошибка превращает пельмени в безвкусное тесто — вот как этого избежать
Поливайте не по календарю, а по палочке: простой приём, спасающий алоэ от гнили
Помощники, которые сами нуждаются в помощи: владельцам собак-проводников начнут компенсировать расходы
Ремонт авто бьёт по карману: как цены выросли до небес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.