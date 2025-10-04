Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эстетика кофе с корицей: тренд, который заменил белый мрамор и стал символом тепла
Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами
Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом

Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам

5:02
Спорт

Выбор времени для тренировок — тема, которая волнует даже опытных спортсменов. Кто-то убеждён, что утренняя зарядка — залог продуктивного дня, другие уверены: вечер — время силы и концентрации. На деле всё зависит от цели, биоритмов и особенностей организма.

Тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировки

Как время суток влияет на результат

Физиологи отмечают, что активность и эффективность упражнений напрямую связаны с гормональным фоном, обменом веществ и уровнем энергии. Утро помогает запустить метаболизм и сжечь жир, вечер — нарастить мышцы и развить силу. Главное — понимать, какие процессы происходят в теле в разное время суток.

"Если выполнять упражнения до завтрака, то организм сможет израсходовать больше калорий, чем в результате тренировок после завтрака", — отмечают специалисты по спортивной физиологии.

Но важно помнить: натощак нельзя проводить изнурительные занятия. Организм, не получивший питания, может быстро истощиться, и вместо пользы вы получите слабость и головокружение.

Советы шаг за шагом: как определить «своё» время

  1. Определи цель. Если нужно сбросить вес, выбирай утренние кардиотренировки. Если хочешь увеличить силу — вечерние силовые занятия.

  2. Прислушайся к телу. Тебе тяжело вставать рано? Значит, тренировки вечером подойдут лучше.

  3. Планируй режим сна и питания. После вечерних тренировок не ешь за 1–1,5 часа до сна, а утром обязательно выпей воду и лёгкий белковый коктейль.

  4. Не забывай о разминке. Она снижает риск травм и помогает телу плавно включиться в нагрузку.

  5. Будь последовательным. Выбери стабильное время и придерживайся его хотя бы месяц — организм адаптируется и будет работать эффективнее.

Влияние телосложения на выбор времени

Тип телосложения тоже играет роль в определении времени занятий.

  • Эктоморф — высокий, худой, с быстрым обменом веществ. Энергия уходит быстро, поэтому оптимальны вечерние тренировки, когда калорий в запасе больше.

  • Мезоморф — обладатель сбалансированных пропорций. Может заниматься как утром, так и вечером, подстраивая график под личные цели.

  • Эндоморф — склонен к полноте. Утренние тренировки помогут активизировать обмен веществ и эффективнее расходовать жир.

А что если тренироваться не по расписанию?

Если заниматься в разное время, эффективность может снижаться. Организм не успевает «привыкнуть» к нагрузке. Специалисты советуют вырабатывать ритм: лучше меньше, но стабильно. Даже три короткие тренировки в неделю принесут больше пользы, чем редкие всплески активности.

Таблица «Плюсы и минусы» разных времён суток

Время суток Плюсы Минусы
Утро Активизирует обмен веществ, повышает тонус, помогает похудеть Сложнее проснуться, высокий риск травм без разминки
День Хорошая концентрация, мышцы в тонусе Не всегда удаётся выделить время
Вечер Мышцы и суставы разогреты, гормоны способствуют росту силы Возможна бессонница, усталость после рабочего дня

FAQ — часто задаваемые вопросы

Как выбрать время для тренировок при работе в офисе?
Если день проходит сидя, попробуй вечерние тренировки — они помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.

Что делать, если утром нет сил?
Начни с лёгких упражнений: растяжка, приседания, короткая пробежка. Через неделю тело привыкнет.

Мифы и правда о времени тренировок

  • Миф: Утренние тренировки всегда эффективнее.
    Правда: Всё зависит от целей. Для набора массы вечер подойдёт лучше.

  • Миф: Энергетики перед тренировкой ускоряют результаты.
    Правда: Они дают кратковременный эффект, но истощают нервную систему. Лучше — зелёный чай или L-карнитин.

Сон и психология

Регулярные тренировки в определённое время улучшают качество сна. Вечерние занятия снижают уровень стресса, а утренние — задают позитивный настрой. Главное — не нарушать режим сна: минимум 7–8 часов отдыха, особенно при интенсивных нагрузках.

Исторический контекст

Ещё древние греки уделяли внимание распорядку тренировок. Атлеты начинали день с лёгких упражнений, а тяжёлые виды борьбы или метания выполняли ближе к вечеру. Римские легионеры, напротив, делали утренние марши и заканчивали день растяжкой. Современная спортивная наука только подтверждает эту многовековую логику: эффективность зависит от времени суток и цели.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Последние материалы
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом
Дешевле квартиры, но дороже нервов: ловушка для экономных, кто покупает комнату
Отжимания — старое доброе чудо фитнеса: работают на тело лучше, чем половина тренажёров
Посеял в феврале — собрал в июле ведро гигантов: секрет, о котором молчат агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.