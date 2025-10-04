Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам

5:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор времени для тренировок — тема, которая волнует даже опытных спортсменов. Кто-то убеждён, что утренняя зарядка — залог продуктивного дня, другие уверены: вечер — время силы и концентрации. На деле всё зависит от цели, биоритмов и особенностей организма.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тренировки

Как время суток влияет на результат

Физиологи отмечают, что активность и эффективность упражнений напрямую связаны с гормональным фоном, обменом веществ и уровнем энергии. Утро помогает запустить метаболизм и сжечь жир, вечер — нарастить мышцы и развить силу. Главное — понимать, какие процессы происходят в теле в разное время суток.

"Если выполнять упражнения до завтрака, то организм сможет израсходовать больше калорий, чем в результате тренировок после завтрака", — отмечают специалисты по спортивной физиологии.

Но важно помнить: натощак нельзя проводить изнурительные занятия. Организм, не получивший питания, может быстро истощиться, и вместо пользы вы получите слабость и головокружение.

Советы шаг за шагом: как определить «своё» время

Определи цель. Если нужно сбросить вес, выбирай утренние кардиотренировки. Если хочешь увеличить силу — вечерние силовые занятия. Прислушайся к телу. Тебе тяжело вставать рано? Значит, тренировки вечером подойдут лучше. Планируй режим сна и питания. После вечерних тренировок не ешь за 1–1,5 часа до сна, а утром обязательно выпей воду и лёгкий белковый коктейль. Не забывай о разминке. Она снижает риск травм и помогает телу плавно включиться в нагрузку. Будь последовательным. Выбери стабильное время и придерживайся его хотя бы месяц — организм адаптируется и будет работать эффективнее.

Влияние телосложения на выбор времени

Тип телосложения тоже играет роль в определении времени занятий.

Эктоморф — высокий, худой, с быстрым обменом веществ. Энергия уходит быстро, поэтому оптимальны вечерние тренировки, когда калорий в запасе больше.

Мезоморф — обладатель сбалансированных пропорций. Может заниматься как утром, так и вечером, подстраивая график под личные цели.

Эндоморф — склонен к полноте. Утренние тренировки помогут активизировать обмен веществ и эффективнее расходовать жир.

А что если тренироваться не по расписанию?

Если заниматься в разное время, эффективность может снижаться. Организм не успевает «привыкнуть» к нагрузке. Специалисты советуют вырабатывать ритм: лучше меньше, но стабильно. Даже три короткие тренировки в неделю принесут больше пользы, чем редкие всплески активности.

Таблица «Плюсы и минусы» разных времён суток

Время суток Плюсы Минусы Утро Активизирует обмен веществ, повышает тонус, помогает похудеть Сложнее проснуться, высокий риск травм без разминки День Хорошая концентрация, мышцы в тонусе Не всегда удаётся выделить время Вечер Мышцы и суставы разогреты, гормоны способствуют росту силы Возможна бессонница, усталость после рабочего дня FAQ — часто задаваемые вопросы Как выбрать время для тренировок при работе в офисе?

Если день проходит сидя, попробуй вечерние тренировки — они помогут снять напряжение и улучшить кровообращение. Что делать, если утром нет сил?

Начни с лёгких упражнений: растяжка, приседания, короткая пробежка. Через неделю тело привыкнет. Мифы и правда о времени тренировок Миф: Утренние тренировки всегда эффективнее.

Правда: Всё зависит от целей. Для набора массы вечер подойдёт лучше.

Миф: Энергетики перед тренировкой ускоряют результаты.

Правда: Они дают кратковременный эффект, но истощают нервную систему. Лучше — зелёный чай или L-карнитин. Сон и психология Регулярные тренировки в определённое время улучшают качество сна. Вечерние занятия снижают уровень стресса, а утренние — задают позитивный настрой. Главное — не нарушать режим сна: минимум 7–8 часов отдыха, особенно при интенсивных нагрузках. Исторический контекст Ещё древние греки уделяли внимание распорядку тренировок. Атлеты начинали день с лёгких упражнений, а тяжёлые виды борьбы или метания выполняли ближе к вечеру. Римские легионеры, напротив, делали утренние марши и заканчивали день растяжкой. Современная спортивная наука только подтверждает эту многовековую логику: эффективность зависит от времени суток и цели.