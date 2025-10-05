Корейские бактерии нашли лазейку к стройности — спорт и диеты не нужны: всё решает микрофлора

Пробиотики давно вышли за рамки простых "помощников для желудка". Всё больше исследований доказывают: правильные бактерии могут влиять не только на пищеварение, но и на обмен веществ, уровень сахара в крови и даже на настроение. И теперь — на вес. В Южной Корее ученые испытали штамм Lactiplantibacillus plantarum SKO-001, и результаты оказались впечатляющими.
Эти молочнокислые микроорганизмы открыли не вчера. Их выделили из корней растения дудник гигантский (Angelica gigas Nakai), которое веками применяли в традиционной восточной медицине. Ранее корейские исследователи проверяли штамм на мышах — животным давали жирную пищу, а затем 12 недель подкармливали "умными" бактериями.
"В результате у животных нормализовался вес, а также уровень липидов, холестерина и других показателей крови", — отметили учёные из Южной Кореи.
После успешных экспериментов на животных специалисты перешли к людям. В клиническом испытании участвовали сто добровольцев с индексом массы тела от 25 до 30 — то есть с избыточным весом, но без ожирения.
Испытание было строго контролируемым: двойное слепое, плацебо-контролируемое. Половина участников ежедневно принимала капсулу с бактерией (2x10¹⁰ колониеобразующих единиц), вторая — идентичную пустышку. Через три месяца группа с пробиотиком показала заметное снижение общей массы жира и уровня холестерина низкой плотности (ЛПНП).
Кроме того, у добровольцев повысился уровень адипонектина — гормона, который регулирует обмен глюкозы и расщепление жиров. И главное — добавка не вызвала никаких побочных эффектов.
|Подход
|Принцип действия
|Побочные эффекты
|Долгосрочный эффект
|Пробиотики (L. plantarum SKO-001)
|Восстанавливают микрофлору, улучшают метаболизм
|Минимальные
|Постепенное, устойчивое снижение жира
|Диеты с жёстким дефицитом калорий
|Ограничение питания
|Слабость, стресс, возврат веса
|Низкий
|Лекарства для снижения аппетита
|Воздействие на нервную систему
|Бессонница, тахикардия
|Средний
|Хирургия (бариатрия)
|Механическое уменьшение желудка
|Высокий риск осложнений
|Высокий, но требует наблюдения
Такое сравнение показывает, что пробиотический подход мягче и безопаснее, хотя требует регулярности и времени.
Корейские учёные пока не спешат делать громкие заявления. Они подчеркивают, что SKO-001 — не "волшебная таблетка", а биоинструмент, который помогает организму лучше справляться с переработкой жиров. В будущем исследователи планируют изучить влияние бактерии на микробиом кишечника, чтобы понять механизм её действия на клеточном уровне.
Если результаты подтвердятся, подобные штаммы могут стать частью персонализированных программ похудения — как витамины или пробиотические йогурты.
Как выбрать пробиотик для снижения веса?
Смотрите на наличие конкретного штамма в составе. Эффективность зависит от вида бактерии — именно L. plantarum SKO-001 показал результаты в клинических испытаниях.
Можно ли сочетать пробиотики с витаминами или спортивными добавками?
Да, при отсутствии противопоказаний. Лучше делать перерыв в 1-2 часа между приёмами.
Сколько стоит курс?
В Корее упаковка добавки на 3 месяца стоит около 60-80 долларов. Российские аналоги с другими штаммами дешевле, но их эффективность может отличаться.
Что лучше — пробиотик или диета?
Лучше сочетание. Пробиотик улучшает обмен веществ, но не отменяет роль питания и физической активности.
Корейский штамм Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 стал ярким примером того, как микробиология постепенно превращается в инструмент коррекции обмена веществ. Его способность снижать процент жира и нормализовать уровень холестерина открывает путь к мягким, физиологичным методам похудения без лекарств и жёстких ограничений. Пробиотики вроде SKO-001 помогают организму работать "внутри", восстанавливая баланс микрофлоры и метаболизма, а не просто уменьшая аппетит.
Таким образом, наука подтверждает: путь к здоровому весу может проходить не через диеты и стрессы, а через заботу о микробиоме — собственных союзниках внутри нас.
