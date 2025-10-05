Корейские бактерии нашли лазейку к стройности — спорт и диеты не нужны: всё решает микрофлора

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Пробиотики давно вышли за рамки простых "помощников для желудка". Всё больше исследований доказывают: правильные бактерии могут влиять не только на пищеварение, но и на обмен веществ, уровень сахара в крови и даже на настроение. И теперь — на вес. В Южной Корее ученые испытали штамм Lactiplantibacillus plantarum SKO-001, и результаты оказались впечатляющими.

Плоский живот
Фото: https://i.pinimg.com/736x/bd/55/4c/bd554cb41c51a8dcb81f8eed738bdb15.jpg
Плоский живот

Союзник против лишнего веса

Эти молочнокислые микроорганизмы открыли не вчера. Их выделили из корней растения дудник гигантский (Angelica gigas Nakai), которое веками применяли в традиционной восточной медицине. Ранее корейские исследователи проверяли штамм на мышах — животным давали жирную пищу, а затем 12 недель подкармливали "умными" бактериями.

"В результате у животных нормализовался вес, а также уровень липидов, холестерина и других показателей крови", — отметили учёные из Южной Кореи.

После успешных экспериментов на животных специалисты перешли к людям. В клиническом испытании участвовали сто добровольцев с индексом массы тела от 25 до 30 — то есть с избыточным весом, но без ожирения.

Процесс эксперимента

Испытание было строго контролируемым: двойное слепое, плацебо-контролируемое. Половина участников ежедневно принимала капсулу с бактерией (2x10¹⁰ колониеобразующих единиц), вторая — идентичную пустышку. Через три месяца группа с пробиотиком показала заметное снижение общей массы жира и уровня холестерина низкой плотности (ЛПНП).

Кроме того, у добровольцев повысился уровень адипонектина — гормона, который регулирует обмен глюкозы и расщепление жиров. И главное — добавка не вызвала никаких побочных эффектов.

Сравнение: пробиотики и другие методы похудения

Подход Принцип действия Побочные эффекты Долгосрочный эффект
Пробиотики (L. plantarum SKO-001) Восстанавливают микрофлору, улучшают метаболизм Минимальные Постепенное, устойчивое снижение жира
Диеты с жёстким дефицитом калорий Ограничение питания Слабость, стресс, возврат веса Низкий
Лекарства для снижения аппетита Воздействие на нервную систему Бессонница, тахикардия Средний
Хирургия (бариатрия) Механическое уменьшение желудка Высокий риск осложнений Высокий, но требует наблюдения

Такое сравнение показывает, что пробиотический подход мягче и безопаснее, хотя требует регулярности и времени.

Как правильно принимать пробиотики

  1. Консультация врача. Даже безопасные добавки могут взаимодействовать с лекарствами.
  2. Курс не менее 8-12 недель. Результат проявляется постепенно.
  3. Приём натощак или перед едой. Так бактерии лучше выживают в кислой среде желудка.
  4. Хранение в прохладном месте. Живые культуры чувствительны к температуре.
  5. Комбинирование с правильным питанием. Больше клетчатки, меньше сахара — и бактерии работают эффективнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самостоятельно выбирать "первый попавшийся" пробиотик из аптеки.
  • Последствие: Нет эффекта, возможны проблемы с ЖКТ.
  • Альтернатива: Использовать проверенные штаммы с клиническими данными — например, Lactiplantibacillus plantarum SKO-001.
  • Ошибка: Ожидать мгновенного похудения.
  • Последствие: Разочарование, отказ от курса.
  • Альтернатива: Отслеживать изменения раз в 2-3 недели, вести дневник питания и самочувствия.

Бактерии заменят диеты

Корейские учёные пока не спешат делать громкие заявления. Они подчеркивают, что SKO-001 — не "волшебная таблетка", а биоинструмент, который помогает организму лучше справляться с переработкой жиров. В будущем исследователи планируют изучить влияние бактерии на микробиом кишечника, чтобы понять механизм её действия на клеточном уровне.

Если результаты подтвердятся, подобные штаммы могут стать частью персонализированных программ похудения — как витамины или пробиотические йогурты.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать пробиотик для снижения веса?
Смотрите на наличие конкретного штамма в составе. Эффективность зависит от вида бактерии — именно L. plantarum SKO-001 показал результаты в клинических испытаниях.

Можно ли сочетать пробиотики с витаминами или спортивными добавками?
Да, при отсутствии противопоказаний. Лучше делать перерыв в 1-2 часа между приёмами.

Сколько стоит курс?
В Корее упаковка добавки на 3 месяца стоит около 60-80 долларов. Российские аналоги с другими штаммами дешевле, но их эффективность может отличаться.

Что лучше — пробиотик или диета?
Лучше сочетание. Пробиотик улучшает обмен веществ, но не отменяет роль питания и физической активности.

Мифы и правда

  • Миф: Все пробиотики помогают худеть.
    Правда: Эффект доказан только для отдельных штаммов, в частности SKO-001.
  • Миф: Если пить больше капсул, похудение ускорится.
    Правда: Передозировка не увеличивает результат, а может нарушить баланс микрофлоры.
  • Миф: Эффект исчезнет после окончания курса.
    Правда: При здоровом питании микробиом сохраняет "обученные" колонии.

Корейский штамм Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 стал ярким примером того, как микробиология постепенно превращается в инструмент коррекции обмена веществ. Его способность снижать процент жира и нормализовать уровень холестерина открывает путь к мягким, физиологичным методам похудения без лекарств и жёстких ограничений. Пробиотики вроде SKO-001 помогают организму работать "внутри", восстанавливая баланс микрофлоры и метаболизма, а не просто уменьшая аппетит.

Таким образом, наука подтверждает: путь к здоровому весу может проходить не через диеты и стрессы, а через заботу о микробиоме — собственных союзниках внутри нас.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Монстры из прошлого: французский вулкан рассказал о рождении Земли
