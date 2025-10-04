Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар

2:07
Спорт

Популярный рок-мюзикл на льду "Ассоль", продюсером и главной звездой которого является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, продолжает свое турне по России.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алина Загитова

В марте масштабное ледовое представление смогут увидеть жители и гости Краснодара. Показ шоу запланирован на 8 марта, а местом проведения станет современная ледовая арена Ice Palace, готовая принять тысячи зрителей в Международный женский день.

Премьерные показы "Ассоль" состоялись в Санкт-Петербурге в конце июня и сопровождались определенным инцидентом, который вызвал ажиотаж среди поклонников. Изначально фигуристка анонсировала три показа: 27, 28 и 29 июня. Однако вскоре дата 29 июня была необъяснимо удалена с официального сайта Загитовой и всех площадок по продаже билетов. Позднее организаторы были вынуждены дать комментарий, пояснив, что два шоу в последний день были отменены "по техническим причинам". Эта краткая, но емкая формулировка так и осталась официальной причиной отмены, сообщает "Чемпионат".

Звездный состав ледовой постановки

Несмотря на сложности с премьерой, само шоу собрало на льду созвездие имен российского фигурного катания. В постановке приняли участие титулованные коллеги Загитовой, что сделало ее еще более зрелищной и значимой для поклонников этого вида спорта. Среди участников — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин, а также вице-чемпион Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях Владимир Морозов.

Таким образом, предстоящий показ в Краснодаре — это возможность для южной столицы России стать частью большого ледового события и увидеть на одной арене легендарных фигуристов современности в рамках единой художественной постановки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру

