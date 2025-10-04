Тренировки Александры Трусовой после родов — это опасно? Ответ врача удивил многих

Акушер-гинеколог Софья Мелкомян высказала профессиональное мнение о тренировочном процессе знаменитой фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой), ставшей матерью в августе 2025 года.

Поводом стал видеоролик, в котором олимпийская призерка отрабатывает сложный двойной аксель, и некоторые попытки заканчиваются ее падениями. Это вызвало вопросы у части зрителей о безопасности таких нагрузок после перенесенного кесарева сечения.

Специалист дала исчерпывающие разъяснения, призвав общественность не сеять необоснованную панику. Она подтвердила, что двухмесячный срок, прошедший с момента родов, уже позволяет возобновлять физическую активность, особенно такой подготовленному атлету, как Трусова.

"Швы разойтись не могут": экспертное мнение о восстановлении спортсменки

В своем комментарии для Sport24 врач акцентировала внимание на ключевых физиологических аспектах.

"У профессиональных спортсменов мышцы натренированы, поэтому восстановление идёт быстрее, чем у обычных женщин. Через два месяца швы разойтись не могут, матка по шву однозначно не разойдётся", — заявила Мелкомян.

Эта краткая, но емкая цитата четко отделяет реальные медицинские риски от домыслов.

Таким образом, по мнению гинеколога, падения могут привести лишь к стандартным для любого фигуриста локальным травмам, например, ушибам, но не несут угрозы для послеродового восстановления.

Напомним, что Александра Трусова — одна из сильнейших фигуристок мира, завоевавшая серебро Олимпиады-2022 в Пекине и медали чемпионатов мира и Европы. Ее решение вернуться к интенсивным тренировкам выглядит обоснованным с медицинской точки зрения и демонстрирует высокую мотивацию спортсменки.