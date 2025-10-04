Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как живут на широкую ногу: за 2 дня госдолг США вырос на сумму, равную всему долгу России
Груда ботвы превращается в защиту: осенний мусор неожиданно спасает хозяйство
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить

17 миллионов рублей под угрозой: что стоит за иском к компании Ильи Авербуха

2:32
Спорт

Стало известно о серьезных финансовых разногласиях, в которые оказалась вовлечена компания знаменитого фигуриста и продюсера Ильи Авербуха.

Илья Авербух
Фото: commons.wikimedia.org by SKas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Авербух

Как сообщает портал Passion. ru, на его организацию ООО "ММГ Скейтинг", которая специализируется на организации и проведении масштабных ледовых шоу, подан иск в арбитражный суд. Истцом выступила строительная компания ООО "МС Билдингс" из Набережных Челнов, требующая взыскать с ответчика в общей сложности 17 миллионов рублей.

Согласно официальным данным, внесенным в картотеку арбитражных дел, основная часть претензий — 14,1 миллиона рублей — это сумма основного долга за работы, которые были выполнены строительной компанией для Авербуха. Оставшиеся почти 3 миллиона рублей представляют собой неустойку, начисленную за несвоевременное исполнение финансовых обязательств. Конкретные причины, по которым продюсерская компания допустила просрочку платежа, в открытых источниках не раскрываются, что оставляет пространство для различных предположений.

Бизнес в деталях: прибыль на фоне судебных исков

Важно отметить, что компания Авербуха, согласно данным из открытых источников за 2024 год, является прибыльным предприятием. Ее выручка за указанный период составила внушительные 685,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 4,1 миллиона рублей. Эти цифры делают ситуацию с невыплатой долга еще более неоднозначной и вызывают вопросы о распределении финансовых потоков внутри бизнеса.

Арбитражный суд Татарстана уже принял исковое заявление к производству и назначил дату первого судебного заседания. Разбирательство по этому финансовому спору запланировано на 25 ноября 2025 года, то есть впереди у сторон более года на возможное досудебное урегулирование конфликта.

Илья Авербух является одним из ключевых игроков на рынке ледовых шоу-программ в России, где его главными конкурентами традиционно выступают Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Этери Тутберидзе. Данный судебный иск, несомненно, бросает тень на финансовую репутацию одного из лидеров этой индустрии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить
Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге
Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.