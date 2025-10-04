17 миллионов рублей под угрозой: что стоит за иском к компании Ильи Авербуха

Стало известно о серьезных финансовых разногласиях, в которые оказалась вовлечена компания знаменитого фигуриста и продюсера Ильи Авербуха.

Илья Авербух

Как сообщает портал Passion. ru, на его организацию ООО "ММГ Скейтинг", которая специализируется на организации и проведении масштабных ледовых шоу, подан иск в арбитражный суд. Истцом выступила строительная компания ООО "МС Билдингс" из Набережных Челнов, требующая взыскать с ответчика в общей сложности 17 миллионов рублей.

Согласно официальным данным, внесенным в картотеку арбитражных дел, основная часть претензий — 14,1 миллиона рублей — это сумма основного долга за работы, которые были выполнены строительной компанией для Авербуха. Оставшиеся почти 3 миллиона рублей представляют собой неустойку, начисленную за несвоевременное исполнение финансовых обязательств. Конкретные причины, по которым продюсерская компания допустила просрочку платежа, в открытых источниках не раскрываются, что оставляет пространство для различных предположений.

Бизнес в деталях: прибыль на фоне судебных исков

Важно отметить, что компания Авербуха, согласно данным из открытых источников за 2024 год, является прибыльным предприятием. Ее выручка за указанный период составила внушительные 685,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 4,1 миллиона рублей. Эти цифры делают ситуацию с невыплатой долга еще более неоднозначной и вызывают вопросы о распределении финансовых потоков внутри бизнеса.

Арбитражный суд Татарстана уже принял исковое заявление к производству и назначил дату первого судебного заседания. Разбирательство по этому финансовому спору запланировано на 25 ноября 2025 года, то есть впереди у сторон более года на возможное досудебное урегулирование конфликта.

Илья Авербух является одним из ключевых игроков на рынке ледовых шоу-программ в России, где его главными конкурентами традиционно выступают Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Этери Тутберидзе. Данный судебный иск, несомненно, бросает тень на финансовую репутацию одного из лидеров этой индустрии.