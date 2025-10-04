Карпин раскрыл правду: почему Мостового нет в сборной — дело не в травме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не включать в итоговый состав на октябрьские сборы нападающего "Зенита" Андрея Мостового. Отвечая на вопрос о возможных проблемах со здоровьем у футболиста, наставник национальной команды категорично их отверг, указав на иные, сугубо спортивные причины своего выбора.

Фото: pic5.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Мостовой

Свое решение Карпин объяснил, отталкиваясь от текущей формы игрока и высокой конкуренции на позиции в атаке. Тренерский штаб сборной внимательно анализирует выступления всех потенциальных кандидатов в клубах, и в данный момент кондиции Мостового показались им недостаточными для того, чтобы опередить других претендентов. В центре нападения сборной России наблюдается серьезная борьба за места в заявке.

"В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне", — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В качестве примера тренер привел Эльдара Бакаева и Зелимхана Бакаева, которые, как и Мостовой в прошлый раз, находились в расширенном списке, но теперь получили шанс проявить себя уже в основном составе, обойдя зенитовца в тренерском табеле о рангах.

Сборная России в новых реалиях: товарищеские матчи как формальность

Напомним контекст, в котором проходят все сборы национальной команды. Все российские клубы и сборные с конца февраля 2022 года отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение было принято международными футбольными организациями на фоне специальной военной операции на Украине.

В сложившихся обстоятельствах команда Валерия Карпина лишена возможности бороться за выход на крупные международные форумы, такие как Чемпионат мира или Европы. Единственной возможностью проводить матчи для нее остаются товарищеские встречи. В сентябре, например, россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0) и уверенно обыграли Катар (4:1). Таким образом, каждая новая заявка тренера формируется исключительно под задачи контроля над игрой и тестирования новых кандидатов в условиях, максимально приближенных к официальным.