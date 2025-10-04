Губерниев: ЦСКА — фаворит дерби и возможный могильщик эры Станковича

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своим ожиданием от главного футбольного события предстоящего тура — принципиального дерби между ЦСКА и "Спартаком".

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Губерниев

Поединок, который состоится 5 октября на "ВЭБ Арене", по мнению эксперта, имеет явного фаворита. Губерниев четко обозначил свою позицию.

"Мне кажется, что фаворит — ЦСКА. Команда выглядит предпочтительней. И ЦСКА сейчас может выступить в роли, так сказать, могильщика процесса похорон нынешнего главного тренера "Спартака"", — сказал Губерниев в разговоре с "Чемпионатом".

Однако главной интригой матча ведущий видит не только спортивное противостояние, но и возможные кадровые последствия для красно-белых. Губерниев выразился образно и жестко, заявив, что армейцы могут выступить в роли "могильщика" процесса отставки нынешнего главного тренера "Спартака" Гильерме Станковича. По его мнению, победа ЦСКА может стать символическим гвоздем в крышку гроба, окончательно предрешающим судьбу наставника гостей.

Тактическая дисциплина против хаоса: в чем сила армейцев

Свою уверенность в успехе ЦСКА комментатор объясняет целым рядом факторов. Он отмечает, что армейская команда уверенно набирает ход, а тактические установки их нового наставника понятны игрокам и дают стабильный результат. В то же время в стане "Спартака", по мнению Губерниева, царит противоположная атмосфера.

"В тот момент, когда мысли Станковича хаотичны, поэтому шансов больше у ЦСКА", — добавил он.

При этом ведущий отдает должное и красно-белой команде, признавая, что "Спартак" — серьезный раздражитель и хорошая команда, способная преподнести сюрприз. Он подчеркивает, что матч такого накала всегда может сложиться по-разному, и исход поединка непредсказуем. Тем не менее, общий вердикт Губерниева остается неумолимым: в этом противостоянии сил и идей преимущество на стороне собранных и мотивированных армейцев.