Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космос атакует сердце: что произошло с ритмом у мышей после возвращения с орбиты и почему это тревожит людей
Конец эпохи скучных квартир: без эмоций на рынке посуточной аренды выжить уже невозможно
Вот как живут на широкую ногу: за 2 дня госдолг США вырос на сумму, равную всему долгу России
Груда ботвы превращается в защиту: осенний мусор неожиданно спасает хозяйство
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку

Губерниев: ЦСКА — фаворит дерби и возможный могильщик эры Станковича

2:14
Спорт

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своим ожиданием от главного футбольного события предстоящего тура — принципиального дерби между ЦСКА и "Спартаком".

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дмитрий Губерниев

Поединок, который состоится 5 октября на "ВЭБ Арене", по мнению эксперта, имеет явного фаворита. Губерниев четко обозначил свою позицию.

"Мне кажется, что фаворит — ЦСКА. Команда выглядит предпочтительней. И ЦСКА сейчас может выступить в роли, так сказать, могильщика процесса похорон нынешнего главного тренера "Спартака"", — сказал Губерниев в разговоре с "Чемпионатом".

Однако главной интригой матча ведущий видит не только спортивное противостояние, но и возможные кадровые последствия для красно-белых. Губерниев выразился образно и жестко, заявив, что армейцы могут выступить в роли "могильщика" процесса отставки нынешнего главного тренера "Спартака" Гильерме Станковича. По его мнению, победа ЦСКА может стать символическим гвоздем в крышку гроба, окончательно предрешающим судьбу наставника гостей.

Тактическая дисциплина против хаоса: в чем сила армейцев

Свою уверенность в успехе ЦСКА комментатор объясняет целым рядом факторов. Он отмечает, что армейская команда уверенно набирает ход, а тактические установки их нового наставника понятны игрокам и дают стабильный результат. В то же время в стане "Спартака", по мнению Губерниева, царит противоположная атмосфера.

"В тот момент, когда мысли Станковича хаотичны, поэтому шансов больше у ЦСКА", — добавил он.

При этом ведущий отдает должное и красно-белой команде, признавая, что "Спартак" — серьезный раздражитель и хорошая команда, способная преподнести сюрприз. Он подчеркивает, что матч такого накала всегда может сложиться по-разному, и исход поединка непредсказуем. Тем не менее, общий вердикт Губерниева остается неумолимым: в этом противостоянии сил и идей преимущество на стороне собранных и мотивированных армейцев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить
Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге
Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.