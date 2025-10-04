Сенсация в РПЛ: Дзюба повторил результат легенды Зенита

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Спорт

Матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между "Акроном" и "Зенитом" стал знаковым в карьере нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы. Эта игра стала для 37-летнего форварда 456-й в российской премьер-лиге, что позволило ему подняться на новую ступень в списке самых выдающихся долгожителей отечественного футбола.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, по этому показателю Дзюба сравнялся с человеком-легендой "Зенита" — бывшим полузащитником, а ныне главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Это достижение подчеркивает невероятное спортивное долголетие и стабильно высокий уровень Дзюбы, который вот уже на протяжении полутора десятилетий остается одним из ключевых игроков в чемпионате. Фактически, сейчас он делит третье место в историческом рейтинге по количеству проведенных матчей в РПЛ, что является свидетельством его выдающейся карьеры, наполненной как яркими победами, так и неизменной преданностью российскому футболу.

Впереди только легенды: Игнашевич и Акинфеев

Теперь на горизонте у нападающего "Акрона" остаются лишь две величайшие фигуры в истории российского футбола. Больше Дзюбы и Семака матчей в чемпионате России провели только два футболиста. Это бывший несменный капитан и защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, на счету которого 489 появлений на поле, и действующий вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, чей феноменальный рекорд в 606 игр кажется пока недосягаемым.

Карьера Дзюбы уникальна своим масштабом и географией. Помимо нынешнего "Акрона", он выступал в РПЛ за целую россыпь известных клубов: "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", тульский "Арсенал" и "Локомотив". Этот впечатляющий путь через множество команд лишний раз доказывает его востребованность и умение адаптироваться к разным тренерским концепциям, оставаясь при этом голеадором и лидером в каждой из них.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
