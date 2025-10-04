Сорокин рассказал о секретном обмене с игроком Реала: что осталось за кадром после матча

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник казахстанского "Кайрата" Егор Сорокин поделился яркими деталями после матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", который завершился со счетом 0:5 в пользу гостей.

Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Егор Сорокин

Несмотря на уверенное поражение, игра стала историческим событием для всего казахстанского футбола, а для самого футболиста запомнилась памятным сувениром. После финального свистка Сорокин совершил традиционный для еврокубков обмен игровыми футболками с одним из самых перспективных футболистов мира — турецким полузащитником "Реала" Ардой Гюлером.

Этот трофей стал для защитника материальным подтверждением встречи с легендарным клубом. Сам Сорокин скромно описал процесс обмена.

"Я спросил, он согласился, сказал: свою тоже давай. Я сказал: без проблем. Вот так и получилось", — сказал Сорокин, которого цитирует ТАСС.

Эта скромная фраза подчеркивает, что даже в мире большого футбола, среди звезд мировой величины, сохраняются простые и уважительные отношения между игроками.

Семейная поддержка и уникальная атмосфера праздника

Особую теплоту этому важному дню добавила поддержка семьи. Сорокин рассказал, что на игру пришла его мама, которая преодолела некоторые организационные сложности, чтобы попать на стадион и поддержать сына в такой знаменательный момент. Она заранее приехала, купила на память клубный шарф и с волнением ждала начала матча на трибуне, разделяя с тысячами болельщиков уникальную атмосферу праздника.

Именно эта атмосфера, по словам футболиста, стала главным впечатлением от вечера. Дорога домой после крупного поражения сопровождалась необычными эмоциями. "Все ехали радостные, из машин бибикали, выглядывали, что-то кричали, свистели", — отметил Сорокин. Он признался, что испытал двоякое чувство: с одной стороны, было досадно от результата, а с другой — понимание, что болельщики были счастливы уже от самого факта приезда в их страну такого великого клуба, как "Реал". Для многих фанатов эта игра стала событием всей жизни, которое они смогли увидеть вживую, что и превратило спортивное поражение в настоящий национальный футбольный праздник.