Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пародонтит открывает дорогу раку: почему зубы важнее, чем кажется
Марс близок к разгадке: новые данные усилили гипотезу о жизни в древних озёрах
Спортсмены теряют форму не из-за лени: вот одна ошибка, из-за которой грудь плывёт даже при нормальном весе
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду
Крем работает только наполовину: осенний ритуал ухода запускает скрытые резервы кожи

Фернандеш раскрыл главный секрет дерби ЦСКА: ответ удивил фанатов

Спорт

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш прокомментировал предстоящее принципиальное противостояние с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Жедсон Фернандеш
Фото: flickr.com by Beşiktaş JK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жедсон Фернандеш

Отвечая на вопрос о том, является ли армейская команда главным соперником красно-белых, португальский футболист продемонстрировал сугубо профессиональный и сосредоточенный подход, избегая излишней эмоциональности.

Вместо того чтобы говорить о особом статусе дерби, Фернандеш подчеркнул, что для команды важна каждая игра и три очка в ней, независимо от имени соперника в турнирной таблице. Такой взгляд отражает настрой всего коллектива, где ценятся максимальная концентрация и последовательность на протяжении всего чемпионата.

"Мы должны одинаково относиться к каждому сопернику. Надо побеждать в каждом матче вне зависимости от того, с кем мы играем. Отношение к ЦСКА такое же, как к любому сопернику — самое серьёзное", — приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Эта краткая цитата емко характеризует общую философию "Спартака" перед классикой российского футбола: уважение к оппоненту, но без тени преклонения, и четкий настрой на победу.

Поединок лидеров: интрига перед столичным дерби

Матч, который станет центральным событием очередного тура Российской Премьер-Лиги, пройдет на домашней арене армейцев — стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени, что гарантирует максимальное внимание многомиллионной аудитории болельщиков.

Предстоящему дерби добавляет остроты и напряженная борьба в турнирной таблице. После 10 сыгранных туров ЦСКА, возглавляющий чемпионат, имеет в своем активе 21 очко. "Спартак" располагается на пятой строчке с 18 очками. Таким образом, разница между командами составляет всего три очка, что превращает эту встречу не только в битву за престиж, но и в прямой спор за важнейшие очки в борьбе за самые высокие места по итогам сезона. Для красно-белых победа станет шансом вплотную приблизиться к лидеру, тогда как армейцы будут стремиться упрочить свое положение на вершине.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду
Крем работает только наполовину: осенний ритуал ухода запускает скрытые резервы кожи
Денежное дерево капризничает? Достаточно трёх приёмов в год — и оно усыпано цветами
Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре
Штраф за воздух: кого в 2025 году реально накажут за отсутствие техосмотра
Тень в калифорнийском лесу: нейросети показали снежного человека ближе, чем когда-либо
Машина дешевеет быстрее, чем стареет: когда продать, чтобы не уйти в минус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.