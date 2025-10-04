Фернандеш раскрыл главный секрет дерби ЦСКА: ответ удивил фанатов

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш прокомментировал предстоящее принципиальное противостояние с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Фото: flickr.com by Beşiktaş JK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жедсон Фернандеш

Отвечая на вопрос о том, является ли армейская команда главным соперником красно-белых, португальский футболист продемонстрировал сугубо профессиональный и сосредоточенный подход, избегая излишней эмоциональности.

Вместо того чтобы говорить о особом статусе дерби, Фернандеш подчеркнул, что для команды важна каждая игра и три очка в ней, независимо от имени соперника в турнирной таблице. Такой взгляд отражает настрой всего коллектива, где ценятся максимальная концентрация и последовательность на протяжении всего чемпионата.

"Мы должны одинаково относиться к каждому сопернику. Надо побеждать в каждом матче вне зависимости от того, с кем мы играем. Отношение к ЦСКА такое же, как к любому сопернику — самое серьёзное", — приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Эта краткая цитата емко характеризует общую философию "Спартака" перед классикой российского футбола: уважение к оппоненту, но без тени преклонения, и четкий настрой на победу.

Поединок лидеров: интрига перед столичным дерби

Матч, который станет центральным событием очередного тура Российской Премьер-Лиги, пройдет на домашней арене армейцев — стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени, что гарантирует максимальное внимание многомиллионной аудитории болельщиков.

Предстоящему дерби добавляет остроты и напряженная борьба в турнирной таблице. После 10 сыгранных туров ЦСКА, возглавляющий чемпионат, имеет в своем активе 21 очко. "Спартак" располагается на пятой строчке с 18 очками. Таким образом, разница между командами составляет всего три очка, что превращает эту встречу не только в битву за престиж, но и в прямой спор за важнейшие очки в борьбе за самые высокие места по итогам сезона. Для красно-белых победа станет шансом вплотную приблизиться к лидеру, тогда как армейцы будут стремиться упрочить свое положение на вершине.