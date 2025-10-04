Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:42
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подробно рассказал о своих кадровых решениях перед выездным матчем 11-го тура Мир РПЛ против "Акрона".

Сергей Семак
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Семак

На вопрос о том, почему в стартовом составе на игру выйдут нападающий Александр Соболев и защитник Страхиня Эракович, специалист дал исчерпывающий ответ, раскрывающий его подход к формированию основы.

Семак подчеркнул, что такой выбор является не результатом сиюминутного настроения, а следствием тщательного анализа и продуманной тактической схемы. Решение основано на общей структуре команды и запланированном рисунке игры против конкретного соперника. Тренерский штаб "Зенита" внимательно следит за состоянием и формой игроков в течение всего неделенного цикла подготовки, оценивая, кто из футболистов демонстрирует лучшую готовность к конкретному матчу.

"Мы смотрим, как ребята тренируются в недельном цикле, и уже принимаем решение, кто на сегодняшний день, на наш взгляд, готов", — отметил Семак в эфире "Матч ТВ".

Таким образом, выход Соболева и Эраковича в основе — это стратегический ход, призванный максимально эффективно реализовать те нюансы, которые, по мнению тренера, будут ключевыми в предстоящей игре.

Тактика и текущая форма: что ждет "Зенит" в Самаре

Отвечая на вопрос о предстоящем сопернике, Сергей Семак проявил уважение к "Акрону", несмотря на его недавнюю серию без побед. Тренер избегал недооценки оппонента, акцентируя внимание на универсальном принципе футбола: каждая команда выходит на поле с единственным желанием — победить. Он отметил, что исход матча часто решается тем, какая из сторон окажется в конкретный день удачливее и эффективнее в реализации своих моментов.

Поединок состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена", а начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени. Работать на поле будет бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком.

Статистика чемпионата наглядно демонстрирует разницу в текущих позициях команд. После 10 туров подопечные Семака с 19 очками прочно обосновались в зоне еврокубков, занимая четвертую строчку. В то же время "Акрон" с семью очками располагается в нижней части таблицы, на 14-м месте, что лишь добавляет интриги предстоящей встрече, поскольку отстающей команде всегда есть что доказывать в борьбе с одним из грандов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
