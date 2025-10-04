ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:28
Спорт

Один из самых опытных российских специалистов, Валерий Непомнящий, поделился своим взглядом на главный матч 11-го тура Мир РПЛ — принципиальное столичное противостояние между ЦСКА и "Спартаком".

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Поединок, который состоится в воскресенье, 5 октября, уже сейчас вызывает жаркие споры среди болельщиков и экспертов. По мнению Непомнящего, красно-белые команды подходят к этому дерби с примерно равными амбициями и возможностями, что обещает зрелищную и напряженную борьбу на поле.

Тренер отметил, что "Спартак" лишь в последнее время начинает набирать форму и демонстрировать игру, соответствующую своему потенциалу. Непомнящий прямо заявил, что по силе состава красно-белые не только не уступают, но даже превосходят армейцев. Однако парадокс заключается в том, что с точки зрения качества организации игры и слаженности командных действий в настоящий момент выше выглядит именно ЦСКА. Эта диспропорция между индивидуальным классом и командной реализацией и станет, по его мнению, главной интригой предстоящей встречи.

Тактический расклад: игра ЦСКА против скорости "Спартака"

Более детально разбирая сильные и слабые стороны соперников, Валерий Непомнящий указал на их ключевые тактические особенности. Он подчеркнул, что у армейцев есть четко выстроенная игра, особенно в организации командных действий в центре поля и обороне, однако они испытывают серьезные проблемы с завершением атак. ЦСКА зачастую не хватает остроты и креативности в последней трети поля, чтобы превратить свое игровое преимущество в голы.

В то же время, главной угрозой "Спартака" специалист назвал быстрые, стремительные контратаки. При этом Непомнящий сделал важное тактическое замечание: если ЦСКА выберет глубоко оборонительную тактику и будет отходить на свою половину поля, то главное козырь красно-белых — скорость — может оказаться нейтрализованным. На ограниченном пространстве у быстрых спартаковских вингеров просто не будет возможности для разгона и прохода, что сыграет на руку оборонительным порядкам армейцев.

Вердикт эксперта: симпатии и объективный прогноз

Несмотря на тщательный тактический анализ и объявленный прогноз, Валерий Непомнящий не скрыл своих личных симпатий.

"Я вообще буду стоять за ЦСКА", — признался он в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Николаем Барановым.

Это признание добавляет субъективности его взгляду, но при этом эксперт постарался остаться максимально объективным в своем итоговом заключении.

Подводя итог, Непомнящий пришел к выводу, что шансы команд абсолютно равны, а их взаимные преимущества и недостатки уравновешивают друг друга. Сходящиеся претензии на победу, давление дерби и тактическая грамотность обеих команд, по его мнению, с большой вероятностью приведут к ничейному результату. Свой вердикт специалист выразил в четком прогнозе.

"Мне кажется, что игра закончится вничью — 1:1", — добавил Непомнящий.

Такой счет выглядит логичным исходом, при котором ни одна из сторон не уступит в принципиальнейшем противостоянии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
